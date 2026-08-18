Recoleta FC vs Boca Juniors: la previa del partido por Copa Sudamericana en Asunción

El periodista de Paraguay de la radio AM 780 César Achinelli desde Asunción en Paraguay, adelantó en Radio Nacional cómo se vive la previa del partido entre Recoleta FC y Boca Juniors por Copa Sudamericana 2026.

"Tenemos una expectativa tremenda y aquí ya coparon la ciudad los hinchas de Boca. Recoleta tiene el plantel confirmado a casi 3 horas del partido. A Recoleta FC le dicen hoy El Canario, es un equipo que está jugando hoy en la primera división. Tiene lugar en el barrio homónimo de Asunción y posee entre 3 mil y 4 mil hinchas", contó.