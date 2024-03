En las oficinas de Anses se hicieron presentes muchas personas con malestar a hacer diferentes reclamos, algunas planteando que "Yo no pude hacer mi tramite, venía con todo los papeles, consulte en varias oportunidades y solo me faltaba hacer la entrega de documentación, pero ahora no me dan las respuestas, me dicen que muchos trámites ya no se encargan en esta dependencia, nos derivan de oficinas".

