Reclamo para que se actualicen los montos de los planes sociales

Integrantes del Movimiento Popular la Dignidad realizan un acampe en calle San Lorenzo AL 900, en reclamo de mejoras de planes sociales, en el marco de una movilización que se realiza en todo el país. “En Tucumán comenzamos con este acampe anoche (miércoles), el martes salimos a un acampe con los compañeros frente al CDR y en Buenos Aires, donde tenemos la mayor concentración, y donde se está esperando la respuesta nacional. Estamos solicitando la apertura de paritarias para los planes sociales y lo que es Potenciar Trabajo. Vemos cómo día a día la inflación avanza y come el bolsillo de todos los tucumanos y de todos los argentinos. Se pueden imaginar que lo que cobra un trabajador de la economía popular no llega ni siquiera al 20% de lo que está diciendo el Gobierno que uno que tiene que cobrar para no caer en la indigencia”, señaló Laura Ledesma, del Movimiento Popular La Dignidad.

