Reclaman una mesa de diálogo para responder al reclamo territorial mapuche

El secretario General del sindicato judicial, Emiliano Sanhueza, planteó que el Estado provincial tiene que buscar una solución al reclamo de fondo de las comunidades mapuches, que es el acceso a la tierra. "La vía penal no resuelve la demanda de una comunidad, sobre todo cuando quien se pretende víctima no es propietario sino alguien que tiene una concesión temporal y no cumplió con el cargo", afirmo.

