Reclaman por la búsqueda de Abigail, desaparecida desde abril en Las Heras

“A mi hija no la buscaron”, aseguró Verónica Carniel, mamá de Abigail, la joven desaparecida en abril del 2020. Durante el programa Muchas Gracias, expresó que los operativos realizados no tienen resultados positivos, aunque ella considera que esto ocurre porque la Justicia no la está buscando bien.

Sin embargo, Verónica Carniel comentó que se hizo "una pequeña excavación en los alrededores de la Villa Newbery porque hay gente que de a poco se va animando".

"El expediente no ha avanzado mucho, solo por lo que nosotros vamos aportando por lo que nos dicen", afirmó Carniel.

"Empezamos un nuevo año, estamos organizando una marcha grande para abril y el 8M haremos algo pacífico para hacer visible que todavía no la buscan" completó la mujer.

