Reclaman la tenencia de una menor: se la llevó su padre y no la devolvió

Noelia Villamur madre de la pequeña Isabella de casi 3 años y abogada, dijo ella ha denunciado al padre por varios hechos de violencia y el lunes en la mañana pidió una medida de protección para ella. En el caso de la nena no se hizo para que él preservara su derecho como padre.

Noelia no ve a su hija, de 2 años y 11 meses, desde el pasado lunes, luego de que el padre de la pequeña, también abogado, se la llevara y no la devolviera: “El padre se la llevó el lunes a las 18 de mi casa, como estaba acordado mutuamente de palabra. Me dijo de retirarla y devolverla a las 21, le dije que sí y no lo hizo”, sostuvo Villemur.

Por esta razón la madre realizó la denuncia en Oficina Fiscal 17 de Godoy Cruz la cual que quedó a cargo de la fiscal Claudia Ríos. En consecuencia, el ayudante fiscal se comunicó con el padre y este dijo que la nena está con él pero que se ha ido a Tupungato.

