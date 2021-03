Reclaman clases presenciales en escuelas experimentales de la UNT

Padres y madres de alumnos y alumnas de las escuelas experimentales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), protestaron en Rectorado para reclamar por el regreso a clases presenciales de sus hijos e hijas. “Estamos pidiendo que los chicos vuelvan a tener clases, mínimamente como se está proponiendo de una manera mixta, combinando la virtualidad con la presencialidad, pero los docentes de las escuelas universitarias se niegan a eso.

Yo soy mamá de un alumno del Gymnasium y una alumna de la Sarmienta y nos confirmaron que los protocolos se rechazaron. Lamentablemente los foros que ha presentado la Universidad el año pasado no han funcionado y los docentes no han tenido contacto con los chicos. Los chicos no están siendo educados porque los docentes no se presentan”, comentó Claudia, una de las integrantes de la protesta.