Walter Meza en Amnesia: “Ser metalero es una forma de vida”

En una charla íntima y cargada de anécdotas, Walter Meza, histórico frontman de Horcas, pasó por Amnesia junto a Pablo Valente, Nabila Jatib, Manu Campimaier y Damián Zárate.

Meza recordó los comienzos de la banda, el legado de Osvaldo Civile, y destacó la importancia de haber mantenido un estilo propio dentro del heavy metal argentino.

También habló de la perseverancia que lo mantiene vigente después de más de 30 años de carrera, de la salida del nuevo disco El Diablo y de la gira que ya está recorriendo el país.

“Ser metalero no tiene que ver solo con la música, es una actitud frente a la vida”, sostuvo, dejando en claro por qué sigue siendo una de las voces más potentes y respetadas del metal nacional.