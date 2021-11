Valeria Carreras: "Recibí una intimidación de parte de Macri"

En El Ágora por Radio Nacional Bahía Blanca charlamos con la abogada Valeria Carreras, querellante en la causa de espionaje a los familiares del ARA San Juan. "Recibí una intimidación de parte de Macri con una presentación judicial que hizo su defensor particular, el dr. Lanusse, tildándome de seudo investigadora y que no iban a permitir el atropello con las presentaciones que hacía esa abogada, que vengo a ser yo". Agregó Carreras que "cuando vos no tenés tanto poder detrás como el imputado, y simplemente defendés a las esposas de los suboficiales, tripulantes del ARA San Juan que ya no están para defenderlas a ellas... una siente temor".

DESCARGAR

El ex presidente Mauricio Macri, luego de volver de Qatar, volvió a solicitar el permiso para salir del país, esta vez a Chile, demanda que debe resolver el juez Bava y que la querella rechaza de plano. "No puedo confiar en Mauricio Macri, porque engañó a mis representadas. Durante al menos un año, cuando no se sabía nada del submarino. Surge del libro mismo de Macri, cuando dice que ´tuve que mantenerle la esperanza a los familiares´", señaló en la entrevista con Juani Guarino.