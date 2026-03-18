Realizarán un concierto en formato trío en el auditorio de Radio Nacional

La escena musical suma una nueva propuesta con la presentación de un joven talento argentino que llevará su repertorio al auditorio de Radio Nacional en un concierto que reunirá distintas expresiones del género.

Joaquín Orellano, violinista de 24 años, visitó el estudio de Radio Nacional y anticipó su presentación en formato trío, destacando la propuesta artística que busca combinar técnica, interpretación y cercanía con el público.

En diálogo con el equipo de Korol en el aire, además, contó cómo fueron sus inicios en la música y tocó el violín para los oyentes.

El concierto será gratuito y se realizará el 25 de marzo, a las 19, en el auditorio de Radio Nacional, un espacio reconocido por su programación cultural y por brindar lugar a artistas emergentes y consagrados.

Este tipo de presentaciones forma parte de la agenda cultural que impulsa la difusión de la música en vivo y el desarrollo de artistas jóvenes dentro del circuito local.