Realizarán PAP gratuitos en la facultad de Ciencias de Salud 

La Licenciada en Obstetricia, Ana Corujo, indicó en LT 11 que la actividad se cumplirá en conmemoración del Día Mundial de prevención del Cáncer de Cuello Uterino.

Mañana de 8,00 a 15,00 el Camión Sanitario municipal se instalará en el Patio de la Facultad de Ciencias de la Salud para realizar tomas de muestra de Papanicolaou.

Recalcó la docente que la actividad de extensión la realizarán en conjunto con la Secretaria de Salud del municipio y está destinada a todas las mujeres tengan o no obra social, teniendo como requisitos necesarios para la toma de muestras, no estar menstruando; no haber mantenido relaciones sexuales 48 horas antes de realizar la toma; no haber realizado tratamiento con óvulos vaginales y no utilizar duchas vaginales días previos.