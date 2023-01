Realizar actividad física con el calor: "Hay que mantener el equilibrio”

El preparador físico del Seleccionado de Básquet ganador del oro en Atenas se refirió a las medidas que se deben tomar para hacer actividad física frente a las olas de calor.

En este sentido explicó: “En el país, en el verano, hay muchos climas. En época de vacaciones hay mucha gente que cree que después de 10, 15 días de no hacer muchas cosas y comiendo mucho recupera en una semana lo que no hizo en 15 días. Hay que ir muy despacio y mantener un ritmo creciente, paulatino y suave si no hiciste nada”.

“Si estas más o menos entrenado hay que tener cuidado con el calor, la hidratación, pero también son épocas de pretemporadas y en clubes que hacen doble turno hay que tener cuidado con los excesos” afirmó.

“Cuando uno hace actividad física con mucho calor, con altas temperaturas, va a transpirar más y a perder más sales, hay que mantener el equilibrio en las células, en la alimentación, en las sales y en el ejercicio” resaltó.