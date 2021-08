Olga Garaventa recordó a Sandro en el aniversario de su nacimiento

“Se realiza una visita virtual a la mansión en la que vivió Sandro hasta sus últimos días, para la gente que no ha podido venir a un show o a un espectáculo de él, y para que sus fans puedan conocer su casa por dentro”, aseguró la compañera del músico con quien vivió hasta su fallecimiento.

“Les va a encantar a todos ya que va a ser un espectáculo para verlo desde casa”

En referencia a cuándo se conocieron, Garaventa manifestó que “un día me llamó y me dijo “tengo un beso encadenado y la llave está en tu boca”. No lo había tomado para mí, hasta que me llamó nuevamente pidiéndome vernos. Así comenzó nuestra relación”.

“Todo fue lindo con él, con mucha alegría. Vivimos momentos hermosísimos”, contó.

Encuentro Nacional, lunes a viernes de 17.00 a 20.00

Con Luisa Valmaggia, Horacio Embón, Natalia Maderna, Nora Lafón, Daniela Bruno, Silvia Bacher, Claudio Leveroni y Carla Ruíz.