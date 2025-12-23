Reafirman la eficacia de la vacuna contra el dengue y ratifican que "es segura y reduce internaciones"

Analía Urueña , vicepresidenta de la SAVE. médica especialista en Medicina Interna y en Infectología y directora del Centro para la Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles (CEPyCET) de la Universidad ISalud, en diálogo con el equipo de Ramos Generales, sobre los motivos por los que debemos confiar en la vacuna del dengue.

"Lanzamos un documento por parte de las distintas sociedades científicas, con una actualización y puesta al día sobre la vacuanción contra el dengue. Tenemos más información debido a su uso, por lo que ya tenemos más evidencia. La diferencia con el uso de la vacuna vieja, la actual está recomendada para quienes han tenido dengue y para quienes no. Esto es un seguimiento de 7 años", aclaró.

Urueña además se refirió respecto a los mayores de 60 años y qué tan importante es que se apliquen la vacuna: "En Argentina se resgistró para toda aquella persona que tuviera más de 4 años y sin límite de edad. En otros países, tienen el límite de edad hasta los 59 años, porque no había información en los mayores de 60. Es un punto que se revisó en el país, y con la evidencia disponible, no se observó eventos adversos o efectos secundarios distintos que en los menores de 60 años".

"Está contraindicada en personas que tienen algún inmuno compromiso importante o en embarazadas. Y en los mayores de 60, deberíamos tener cierto resguardo porque pueden tener alguna inmunesupreción que no conocemos. Hay que individualizar en los mayores de 60, el riesgo del beneficio", agregó.