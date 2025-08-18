Reacción Rodante: un proyecto para concientizar sobre la falta de accesibilidad

Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con la artista mosaiquista y gestora cultural que interviene con su arte las rampas, calles y veredas rotas para alertar sobre las barreras arquitectónicas con las que se enfrentan las personas con movilidad reducida, entre muchas otras.

Sofía Bernasconi sufrió un accidente que la dejó en silla de ruedas a los 19 años y, desde entonces, interviene las calles y veredas rotas con sus diseños de mosaicos como una forma de visibilizar su lucha por la accesibilidad.

En la charla, la voluntaria de la ONG Acceso ya, advirtió que “la accesibilidad no sólo es para las personas con discapacidad, a todos nos debería interesar”.

“Yo quería que la gente entienda por qué están hechas las intervenciones”, expresó, “que se tome conciencia que todas las personas tenemos que poder movernos libremente”, concluyó.