Reacción positiva de los mercados tras las legislativas: subieron los bonos y bajó el riesgo país

La contundente victoria del gobierno en las elecciones legislativas provocó una reacción inmediata y positiva en los mercados argentinos: los bonos soberanos registraron fuertes recuperaciones, el peso se apreció, y el índice de riesgo país experimentó una caída significativa.

La economista y directora de C&T Asesores Económicos, María Castiglioni, dialogó con Creer o reventar y señaló que el resultado electoral fue interpretado por los inversores como una señal de mayor previsibilidad política y de continuidad del rumbo económico, lo que impulsó la mejora de los principales indicadores financieros: el dólar oficial bajó a $1460, el riesgo país bajó a menos de 700 puntos y las acciones subieron hasta 50%.

"Había mucho temor a la vuelta del populismo y eso estaba implícito en los precios que había en todos activos financieros, y se reflejaba en el mercado de divisas. Todos estaban esperando", dijo.

Los bonos alcanzaron hasta un 24% y el dólar oficial cerró a $1460 en las pantallas del Banco Nación tras el contundente triunfo del oficialismo, $55 menos que el cierre del viernes.