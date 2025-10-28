Reacción positiva de los mercados tras las elecciones legislativas

La contundente victoria del gobierno en las elecciones legislativas provocó una reacción inmediata y positiva en los mercados argentinos: los bonos soberanos registraron fuertes recuperaciones, el peso se apreció, y el índice de riesgo país experimentó una caída significativa.

El economista Ramiro Castiñeira, en diálogo con Viva la Pepa, remarcó que "Argentina está viviendo un ciclo político histórico, liderado por el liberarismo; es decir que, después de un siglo de fracasos, entre peronistas y radicales, la sociedad apostó por nuevas ideas que encabeza el presidente, Javier Milei".