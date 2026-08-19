Reabrió el Paso Cristo Redentor en Mendoza tras 34 días de cierre

El vocero de la Gendarmería Nacional Osvaldo Valle informó en Radio Nacional cómo se habilitó el paso que permite el cruce a Chile. "Desde ayer que reabrió exclusivamente para transporte de cargas. Hay unos 3400 del lado argentino y unos 1600 del lado chileno", mencionó. Ayer pasaron 1420 camiones y hoy ya estaban preparados 245, desde Punta de Vacas se dirijan rumbo a la frontera.

"El operativo se ha coordinado conjuntamente con Chile, para que martes, miércoles y jueves pasen transportes de carga con sentido a Chile. Y viernes y sábados de Chile hacia Argentina", aclaró. "El trabajo de Vialidad argentina y la misma por parte de Chile ha sido muy bueno, y han logrado despejar la nieve, mientras inclusive nevaba", agregó.