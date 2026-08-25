Ravier resaltó las obras que se llevan adelante para reducir el costo argentino

El vocero presidencial Adrián Ravier enumeró este martes en Casa de Gobierno las obras que se llevan adelante para reducir el costo argentino y los de logística para hacer grande a la Argentina nuevamente.

En su habitual conferencia de prensa, resaltó que tres obras 100% privadas están cambiando el país.

En primer lugar, mencionó la reciente adjudicación de 3.920 kilómetros de rutas al sector privado en la etapa 3 de la red federal de concesiones.

Para Ravier, el segundo hito es el proceso de privatización del sistema ferroviario de cargas para “recuperar una red deteriorada”.

Y el tercer hito es la finalización de las obras del oleoducto que forma parte del proyecto Vaca Muerta Oil Sur, “un testimonio de la superioridad del modelo de ejecución privado”.

Pasando a temas del área de Salud, recordó que hace unos meses se detectó un brote de hantavirus en un barco y destacó el trabajo del Instituto Malbrán, que hoy fue reconocido por la revista francesa The Lancet.

A su juicio, este reconocimiento demuestra que “la salida de la OMS no interrumpió ni debilitó la cooperación sanitaria internacional de la Argentina, tomando sus propias decisiones sin condicionamientos ideológicos”.

También recordó que hoy es el cumpleaños 39 del Hospital Garrahan, “cuyo prestigio fue perjudicado reiteradamente por la vieja política para desestabilizar al Gobierno”.

En el área de Defensa, anunció que el ministro de Defensa Carlos Presti firmó la carta de aceptación para la incorporación de 235 vehículos blindados para el Ejército Argentino.

Además, contó que los buques pesqueros extranjeros sancionados por operar en la zona económica exclusiva argentina ya pagaron más de 5.300 millones de pesos.

Por otra parte, recordó que mañana se va a tratar en Diputados proyectos como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de Inocencia Fiscal II; y se debatirá el acuerdo de libre comercio con Singapur, entre otros temas.

Por último, dio detalles sobre las tareas de asistencia humanitaria de las fuerzas armadas argentinas en Colombia.