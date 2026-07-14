Ravier presentó la reforma del Banco Central y explicó el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada

El vocero presidencial, Adrián Ravier, encabezó una nueva conferencia de prensa en la que presentó los principales ejes de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central impulsada por el Gobierno, explicó el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que será debatido en el Senado y repasó anuncios vinculados al agro y al sistema de salud.

Ravier sostuvo que la reforma del Banco Central busca consolidar el programa de estabilización económica y evitar que futuras administraciones vuelvan a financiar el déficit fiscal mediante emisión monetaria.

Según explicó, la iniciativa propone que la única misión de la autoridad monetaria sea preservar el valor de la moneda, fortalecer su independencia del Poder Ejecutivo, prohibir el financiamiento directo al Tesoro, restringir la distribución de utilidades y endurecer las sanciones para quienes incumplan esas reglas.

“Lo que se pretende es recuperar una moneda sana y, a partir de ahí, recuperar el crecimiento económico”, afirmó, al tiempo que aseguró que “la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”.

En segundo término, el vocero se refirió al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que será tratado este jueves por el Senado.

La iniciativa propone modificaciones al régimen de expropiaciones para limitar la discrecionalidad estatal y garantizar indemnizaciones plenas.

También flexibiliza restricciones para inversiones privadas en tierras rurales, introduce cambios en la Ley de Manejo del Fuego para diferenciar los incendios intencionales de los accidentales y plantea la digitalización de los registros inmobiliarios.

“La propiedad privada es un derecho, no un privilegio”, remarcó.

En materia productiva, Ravier destacó que la campaña agrícola 2025-2026 se encamina a una producción récord de 163 millones de toneladas entre soja, trigo, maíz, girasol, cebada y sorgo.

Señaló que los resultados responden a mejores rendimientos, la incorporación de tecnología, la reducción de aranceles para fertilizantes y maquinaria agrícola, la baja de retenciones y la unificación cambiaria.

Por último, anunció la puesta en funcionamiento del reacondicionado Centro de Enfermedades Transmitidas por Alimentos del Instituto ANLIS Malbrán, que demandó una inversión de $295 millones.

La obra concentró en un mismo espacio laboratorios que antes funcionaban por separado y permitirá fortalecer la detección de brotes y el análisis de enfermedades transmitidas por alimentos y agua.

Además, destacó que la inversión forma parte del proceso de modernización del instituto, que incluye la finalización del primer laboratorio de bioseguridad nivel 4 de América Latina para el estudio de patógenos de alto riesgo.

En el espacio de preguntas y respuestas, Raiver aseguró que “las Malvinas son argentinas, es lo que piensa el Presidente” y afirmó que “Las palabras del Presidente (sobre Margaret Tatcher) fueron sacadas de contexto”.

Además, aclaró -con relación a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central- que “todavía el proyecto no lo tenemos” y que el denominado shutdown “no interrumpe lo esencial del Gobierno”.

En otro orden, señaló que lo de blindar al Indec para garantizar que los datos del Indec mantengan solidez y credibilidad “es una idea, que el Presidente celebró, pero no hay más que eso por el momento”.

Asimismo, consideró que “durante mucho tiempo ningún gobierno se atrevió a cambiar de modelo porque genera severas complicaciones”, pero con el correr del tiempo el cambio va a llevar a récords de producción y salarios en alza.

“Si uno compara con aquel pozo en el que estábamos a principios de 2024, todas la variables no paran de crecer y que la Argentina va por el camino correcto”, resaltó.

Consultado sobre la eliminación de las PASO, afirmó que “hay una decisión del Presidente de que se termine” y agregó que “en el proyecto no se habla de colectoras. Es algo que se está debatiendo en el Congreso”.

Finalmente, señaló que “cuando una economía recupera el crédito es normal que aparezca la morosidad. A veces la gente se expone a riesgos de pago por no saber manejar sus obligaciones. Es un proceso de aprendizaje”.

En el espacio de preguntas y respuestas, Raiver aseguró que “las Malvinas son argentinas, es lo que piensa el Presidente” y afirmó que “Las palabras del Presidente (sobre Margaret Tatcher) fueron sacadas de contexto”.

Además, aclaró -con relación a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central- que “todavía el proyecto no lo tenemos” y que el denominado shutdown “no interrumpe lo esencial del Gobierno”.

En otro orden, señaló que lo de blindar al Indec para garantizar que los datos del Indec mantengan solidez y credibilidad “es una idea, que el Presidente celebró, pero no hay más que eso por el momento”.

Asimismo, consideró que “durante mucho tiempo ningún gobierno se atrevió a cambiar de modelo porque genera severas complicaciones”, pero con el correr del tiempo el cambio va a llevar a récords de producción y salarios en alza.

“Si uno compara con aquel pozo en el que estábamos a principios de 2024, todas la variables no paran de crecer y que la Argentina va por el camino correcto”, resaltó.

Consultado sobre la eliminación de las PASO, afirmó que “hay una decisión del Presidente de que se termine” y agregó que “en el proyecto no se habla de colectoras. Es algo que se está debatiendo en el Congreso”.

Finalmente, señaló que “cuando una economía recupera el crédito es normal que aparezca la morosidad. A veces la gente se expone a riesgos de pago por no saber manejar sus obligaciones. Es un proceso de aprendizaje”.