Ravier destacó inversiones en energía y anunció nuevas medidas en seguridad y salud

El vocero presidencial, Adrián Ravier, destacó nuevas inversiones vinculadas al desarrollo energético, encabezadas por el proyecto Argentina LNG por US$51.000 millones, y anunció además medidas en materia de seguridad y salud durante una conferencia de prensa.

Uno de los principales anuncios fue la solicitud de adhesión al RIGI de Argentina LNG, el proyecto impulsado por YPF, ENI y XRG para producir y exportar gas natural licuado (GNL) a partir de Vaca Muerta.

“Nos encontramos ante el mayor proyecto de inversión privada de la historia argentina”, afirmó Ravier.

La iniciativa contempla una inversión total de US$51.000 millones y una cadena que irá desde la extracción de gas en Neuquén hasta dos unidades flotantes de licuefacción frente a las costas de Río Negro.

Tendrán una capacidad conjunta de 12 millones de toneladas anuales de GNL y está previsto que comiencen a operar en 2031.

Según detalló el vocero, el proyecto podría generar cerca de US$10.000 millones anuales en exportaciones durante dos décadas.

Además, durante su construcción, entre 2026 y 2030, se estiman alrededor de 20.000 puestos de trabajo por año, con picos de hasta 40.000, y contrataciones por unos US$15.000 millones a proveedores argentinos.

“Vaca Muerta deja de ser solamente una fuente para sustituir importaciones y pasa a convertirse en una plataforma exportadora de escala mundial”, sostuvo.

Ravier también anunció que el Gobierno destrabó la finalización de la planta compresora Las Armas, vinculada al Gasoducto de la Costa y paralizada desde diciembre de 2020.

Camuzzi realizará una inversión superior a US$6 millones para finalizarla antes del invierno de 2027. La obra permitirá reforzar el abastecimiento de gas en más de 40 localidades bonaerenses y beneficiará a unos 650.000 habitantes.

En materia de seguridad, el vocero informó que los homicidios dolosos disminuyeron un 10% durante el primer semestre de 2026 respecto del mismo período de 2025, al pasar de 822 a 738 víctimas.

Frente a las 1.035 registradas durante la primera mitad de 2023, la reducción alcanza el 41%.

“Cada homicidio sigue siendo una tragedia y una deuda que nos obliga a redoblar los esfuerzos”, señaló.

Además, anunció que el ENACOM amplió el alcance del bloqueo de celulares a las cárceles provinciales de aquellas jurisdicciones que adhieran al protocolo nacional, con el objetivo de impedir estafas, extorsiones y otros delitos organizados desde los penales.

“Un celular en manos de un preso es un arma”, sostuvo Ravier.

Por otra parte, confirmó que la Argentina enviará 32 efectivos de las Fuerzas Armadas a Colombia para brindar asistencia humanitaria tras el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto.

El operativo incluirá equipos para captar, potabilizar y distribuir agua, apoyo logístico y de comunicaciones y 4.000 soluciones alimenticias.

Finalmente, en el área de salud, Ravier presentó un mapa público para consultar la distribución y los niveles de aplicación de las vacunas del Calendario Nacional en cada jurisdicción.

También informó la incorporación de 12 nuevas estaciones de anestesia en el Hospital Posadas y cinco centrífugas de última generación en el Hospital Garrahan.

En el espacio de preguntas y respuestas, Ravier destacó el “cambio de paradigma” en materia de infraestructura, en particular de las rutas nacionales, tras “años en que los pagadores de impuestos pusieron dinero en Vialidad y el dinero fue desviado”, que permitirá “a mediano y largo plazo contar con una mejor calidad de la infraestructura, en concreto rutas nacionales”.

Tras recordar que “Vialidad Nacional era una institución tomada con la corrupción y que en 2023 Argentina estaba quebrada y el Estado Nacional no tenía dinero para mantener las rutas nacionales”, consideró que “hoy la Argentina, en otro contexto macroeconómico, puede dar otras soluciones, sentarse con empresas privadas interesadas en resolver este problema”.

En otro tramo de la conferencia de prensa, el vocero presidencial explicó que “la motosierra es un símbolo de este gobierno que permitió equilibrar las cuentas públicas, bajar la inflación, comprar equipamiento para los hospitales públicos, el orden público” y aseguró que “no se apaga nunca (porque) creemos que esta es la solución, que la motosierra le va a dar soluciones a la gente”.

Por último, al ser consultado sobre cómo imagina que el Gobierno llegará al fin de su mandato en 2027, afirmó que “nos imaginamos reelectos en primera vuelta”.