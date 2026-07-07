Ravier destacó el plan económico y nuevas inversiones estratégicas

En la conferencia de prensa de esta mañana, el vocero presidencial, Adrián Ravier, defendió el rumbo económico del Gobierno y aseguró que el plan de estabilización “es el más exitoso de la historia”.

Sostuvo que se basa en tres pilares —el equilibrio fiscal, el orden monetario y la estabilidad cambiaria— y afirmó que “el ancla fiscal es innegociable”.

También señaló que el programa financiero 2026-2027 busca dar previsibilidad para que “quienes quieran invertir en la Argentina tengan la tranquilidad de que no habrá que salir a buscar nuevas fuentes de financiamiento para cubrir las obligaciones del Estado”.

En ese marco, Ravier afirmó que, si el Senado aprueba el proyecto de Súper RIGI, la empresa Meitner Energy presentará una inversión de USD 1.200 millones para construir un reactor modular nuclear de 300 megawatts en el predio de Atucha. Según explicó, sería el primer proyecto en ingresar al nuevo régimen de incentivos y “la inversión más grande de la historia del sector nuclear argentino”.

El vocero indicó que se trataría de la primera versión comercial de ese tipo de reactor y de la primera central nuclear financiada íntegramente con capital privado en el país. Además, señaló que el proyecto contempla la creación de 2.000 puestos de trabajo directos durante las etapas de desarrollo, construcción, puesta en marcha y operación.

Ravier explicó que el Súper RIGI está destinado a proyectos superiores a USD 1.000 millones vinculados a nuevas industrias, mientras que el RIGI vigente alcanza inversiones desde USD 200 millones y el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) apunta a empresas medianas. En ese sentido, sostuvo que ”¿cómo incentivamos la inversión? Bajando impuestos”.

Durante la conferencia también anunció la eliminación de los derechos de exportación para productos industriales como acero, aluminio, cobre, zinc, estaño, productos químicos y parte de la cadena automotriz, además de una reducción gradual para determinados insumos petroquímicos. Según indicó, las exportaciones industriales crecieron 20% interanual en mayo, y aseguró que “la reducción de derechos de exportación va a potenciar este crecimiento”.

En materia económica, el vocero remarcó que la baja del riesgo país y el orden macroeconómico buscan generar condiciones para atraer inversiones. “La baja del riesgo país o los acuerdos financieros pueden parecer lejanos para el bolsillo de los argentinos, pero significan una economía con baja inflación, una moneda sana, un tipo de cambio estable y los dólares necesarios para importar bienes y servicios”, afirmó. Además, defendió la reducción de la carga tributaria y sostuvo que “la Argentina de Javier Milei no se olvida del pagador de impuestos”, al mencionar la eliminación del impuesto PAIS, la baja de retenciones y otros cambios impositivos impulsados por el Gobierno.

Ravier también destacó nuevas inversiones en el sector salud. Mencionó el acuerdo de la empresa argentina BioCidus con Mubadala Bio, de Emiratos Árabes Unidos, para exportar terapias biológicas desarrolladas en el país, con una proyección de USD 50 millones en exportaciones durante los próximos cinco años. Además, señaló que la industria anunció inversiones por USD 8.000 millones en investigación clínica para los próximos seis años y destacó proyectos para ampliar la producción farmacéutica y de vacunas.

En materia de modernización del Estado, el vocero anunció la puesta en marcha del Sistema Informatizado de Gestión Integral de la Mediación Prejudicial Obligatoria (SIGIM), una plataforma completamente digital que permitirá realizar notificaciones electrónicas, seguir las actuaciones en línea y efectuar pagos de manera digital. Además, informó que la aplicación Mi Argentina incorporó una nueva función para consultar la liquidación digital de haberes, lo que permitirá a los trabajadores acceder desde el celular al detalle de sus recibos de sueldo, incluidos salarios, descuentos y contribuciones patronales.

Por otra parte, informó que el Ministerio de Seguridad reforzará el operativo de prevención durante las vacaciones de invierno con un mayor despliegue de efectivos en rutas, accesos, terminales de ómnibus, puertos, aeropuertos y centros turísticos. También indicó que se incorporará tecnología para consultar bases de datos en tiempo real, fortalecer la búsqueda de prófugos y ampliar los controles en micros de larga distancia para prevenir la trata de personas.

En el espacio de preguntas y respuestas, al ser consultado sobre las tarifas de servicios públicos, Ravier afirmó: “Estamos en un proceso de ir eliminando subsidios para alcanzar el equilibrio fiscal pero con mucha humanidad”.

“Hay un esquema donde los más humildes siguen manteniendo el subsidio”, remarcó, pero aclaró que “si la tarifa es muy baja en relación a los costos, no se incentivan las inversiones”.

En otro orden, el vocero presidencial resaltó que “estamos en récord de consumo” y, aunque admitió que “las realidades son heterogéneas”, recordó que “la pobreza y la indigencia vienen cayendo fuerte”.

“No estamos donde queremos estar pero estamos en el camino; no todo el mundo siente que está bien, hay muchos desafíos a enfrentar, pero han pasado apenas dos años y medio, ya es otra Argentina”, completó.

Por otra parte, explicó que “el proceso de transformación que vive la Argentina genera cambios” y señaló que en el Gobierno son “muy optimistas sobre lo que vemos para adelante”.

“A la gente que lo pasa mal lo mejor que le puede dar un gobierno es una moneda sana”, señaló, al tiempo que insistió en que “es un gobierno con mucha racionalidad, con conciencia social, especialmente para los más humildes”.