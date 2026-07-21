Ravier anunció suplementos por formación para las Fuerzas Armadas 

El vocero presidencial, Adrián Ravier, anunció un nuevo esquema de suplementos por formación académica para integrantes de las Fuerzas Armadas y destacó los últimos datos de inflación, exportaciones y mercado de capitales durante una nueva conferencia de prensa.

Ravier informó que soldados, oficiales y suboficiales recibirán un adicional sobre sus haberes de acuerdo con su nivel de formación: 10% para quienes tengan una tecnicatura, 15% para títulos de grado y 25% para posgrados.

“Este aumento representa un reconocimiento del esfuerzo por profundizar y profesionalizar el instrumento militar”, afirmó, y aseguró que la medida se implementará “dentro de los límites del equilibrio fiscal”.

En materia económica, el vocero resaltó que la inflación de junio se ubicó en 1,9%, el registro más bajo de 2026, mientras que la inflación núcleo descendió al 1,6% y los precios mayoristas avanzaron 1,1%.

“Creo que estamos ganando esta batalla y los datos son muy claros al respecto”, sostuvo Ravier, quien recordó que el proceso de estabilización comenzó con una inflación mensual del 25% en diciembre de 2023.

También destacó el crecimiento de las exportaciones, que alcanzaron USD 49.000 millones durante el primer semestre, un 24% más que en igual período de 2025.

“El crecimiento genuino para una economía como la nuestra tiene como motores a la inversión y a las exportaciones”, señaló.

En el caso de las pymes, las ventas externas sumaron USD 5.442 millones, el mayor nivel para un primer semestre en 13 años.

Por otra parte, Ravier señaló que el mercado de capitales registró un crecimiento del 90% en términos reales respecto de 2023 y remarcó que “no hay país en el mundo que pueda desarrollarse si no se apoya en el crédito y en un mercado de capitales sólido”.

En materia de seguridad, anunció que Mendoza y Salta firmaron convenios con el Ministerio de Justicia para avanzar en la aplicación del régimen penal juvenil, con capacitación para funcionarios judiciales y asistencia tecnológica. El Gobierno espera replicar estos acuerdos con otras jurisdicciones.

En salud, informó que el Hospital Garrahan incorporó 18 nuevas camas quirúrgicas por $2.597 millones, con lo que quedó renovado el 100% de este tipo de equipamiento en sus quirófanos.

Las adquisiciones forman parte del plan de obras e inversiones del hospital, que supera los $35.000 millones.

Finalmente, Ravier anticipó que el Ministerio de Economía brindará este miércoles por la tarde una conferencia de prensa para presentar modificaciones al régimen de Inocencia Fiscal, que serán incorporadas al proyecto que se enviará al Congreso.

Según explicó, los cambios surgieron a partir de observaciones de profesionales del sector y buscarán profundizar el principio de presunción de inocencia en materia tributaria.

“Ahora nosotros le devolvimos a los argentinos la presunción de inocencia y serán inocentes hasta que se demuestre lo contrario”, afirmó.

El ministro Luis Caputo y especialistas en la reforma estarán a cargo de explicar en detalle las modificaciones.