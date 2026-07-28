Ravier anunció que el presidente Javier Milei realizará una cadena nacional el jueves

El presidente Javier Milei realizará una cadena nacional el próximo jueves a las 20 para explicar “los ejes de la reforma a la carta orgánica del Banco Central, un tema fundamental para este gobierno porque el principal mandato que nos han dado tiene que ver con bajar la inflación”, anunció su vocero Adrián Ravier.

En la habitual conferencia de prensa de los martes, Ravier felicitó a la Sociedad Rural por su nuevo aniversario y recordó que el domingo el presidente Javier Milei ofreció un discurso donde “le devolvió al campo el lugar que merece como protagonista de la historia argentina”

Al respecto, anunció que más de 290 mercados fueron abiertos y reabiertos en el primer semestre, 24 nuevas aperturas y 268 reaperturas: “Con estos avances ya son 580 los mercados abiertos para las exportaciones argentinas durante la actual gestión”, recordó,

“Estas acciones responden al objetivo central de la gestión, aumentar las exportaciones, mejorar la inserción internacional y facilitar el proceso exportador”, resaltó.

Además, aclaró que “el acuerdo comercial con los Estados Unidos no sólo mantiene los aranceles relativamente bajos para nuestro país sino que también agrega posiciones con arancel cero para nuevos productos”.

“Gracias a la excelente relación bilateral entre Argentina y Estados Unidos y el trabajo articulado del gobierno, Argentina continúa siendo el único país de Sudamérica en el tramo arancelario más bajo para el comercio con Estados Unidos, además de contar con aranceles cero para varios productos”, resaltó

En otro tramo de su alocución, anunció un nuevo récord de hidrocarburos, cuya producción alcanzó en junio niveles que no se registraban en más de 20 años, impulsada por Vaca Muerta.

Asimismo, indicó que “el turismo internacional no limítrofe fue récord y gracias a su saneamiento Aerolíneas se expande; sin previaje, sin estímulos de corto plazo ni la ventaja de ser un país hiperbarato por sus niveles de pobreza”.

“Esto muestra que es un mito que Argentina debe estar regalada para atraer turismo de todo el mundo”, consideró.

Para Ravier, “la estabilidad macroeconómica, la seguridad ciudadana, la política de cielos abiertos que incorporó nuevas rutas aéreas y la facilitación de visados de ciudadanos de China e India explican los buenos resultados del sector turístico”.

Además, recordó la incorporación de 20 nuevas aeronaves en Aerolíneas Argentinas, “el mayor plan de renovación de flota de la última década, programa financiado íntegramente con recursos propios”.

En otro orden, resaltó la implementación del procedimiento de mediación prejudicial en materia de salud, mecanismo que implica una instancia de mediación entre usuarios y obras sociales, prepagas o entidades de seguro de salud sin necesidad de ir a juicio.

“Esto significa una resolución de conflictos más veloz que redunda en una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos y se suma a otras medidas que el Gobierno ya ha tomado como la libertad de elección de obra social o prepaga, fin de la triangulación y devoluciones de aportes”.

Además, informó que la Argentina aprobó un nuevo protocolo de bienestar animal para los perros de las fuerzas federales de seguridad, que reconoce así su derecho a una vida digna.

En relación a la vacunación antigripal, señaló que “este año hay más personas inmunizadas contra pla gripe que en 2025 y más dosis aplicadas que en la misma semana del año pasado, con mejores niveles de cobertura en los grupos priorizados”.

En otro momento, dijo que “hoy damos un paso histórico para reducir la brecha digital en la Argentina, gracias a un trabajo conjunto entre Enacom y Starlink vamos a llevar internet satelital de alta velocidad a 6.000 escuelas rurales y zonas aisladas de todo el país”.

“El objetivo es simple pero transformador, que ningún estudiante quede aislado por falta de conectividad, que la tecnología llegue hasta el último rincón del país y que todo chico tenga las mismas oportunidades para aprender crecer y desarrollar su futuro sin importar donde hayan nacido”, remarcó.

Finalmente, recordó que “seguimos trabajando en revalorizar a las fuerzas armadas, por primera vez en 16 años conducirán las operaciones especiales del Panamax, ejercicio conjunto donde fuerzas de distintos países del continente americano se exponen a situaciones de alta complejidad para perfeccionar sus respuestas frente a amenazas transnacionales”.

“La única forma de hacernos respetar en el concierto de las naciones es volviendo a ser una nación rica y respetada en el mundo”, concluyó.

En el tramo de preguntas y respuestas de la conferencia de prensa, el vocero presidencial, Adrián Ravier, aclaró que sus recientes declaraciones sobre el dólar fueron “sacadas de contexto” y remarcó que siempre se refirió a proyecciones del mercado para 2027, no a una estimación sobre la cotización en los próximos meses.

“En ningún momento fue mi apreciación tirar un número futuro de dónde puede estar el dólar”, afirmó, y reiteró que el tipo de cambio “flota y va a estar donde determine la oferta y la demanda”.

Consultado por la situación actual económica y social, Ravier sostuvo que el Gobierno recibió una economía con fuertes desequilibrios y aseguró que, tras la caída inicial de los salarios reales, comenzó un proceso de recuperación.

En ese sentido, destacó la baja de la inflación, la pobreza y la indigencia, y señaló que, con un IPC por debajo del 2%, “esperamos que las mejoras salariales promedio superen la inflación y el salario real empiece a mejorar”.

Además, afirmó que el objetivo de la gestión es que “la cantidad de argentinos que no llegan a fin de mes cada vez sea menor”, aunque reconoció que “todavía queda mucho por hacer” en el proceso de transformación económica.