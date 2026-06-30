Ravier anunció nuevas inversiones y destacó el crecimiento sostenido en el país

El vocero presidencial, Adrián Ravier, encabezó este martes una conferencia de prensa en la que repasó las principales medidas del Gobierno y destacó avances en materia de producción, energía, exportaciones, educación, salud y modernización del Estado.

Al comenzar su exposición, Ravier agradeció al presidente Javier Milei por la confianza depositada en su designación y afirmó que asume el cargo "con humildad y responsabilidad".

También destacó la incorporación de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete que asumirá esta tarde como jefe de Gabinete y señaló que esta nueva etapa buscará profundizar la agenda de reformas impulsadas por el Gobierno.

El vocero informó además que la Argentina continúa enviando ayuda humanitaria a Venezuela tras el terremoto que afectó a ese país. Precisó que ya fueron desplegados aviones, personal especializado, medicamentos y equipamiento, y destacó la labor de los equipos de rescate argentinos.

Asimismo, confirmó el fallecimiento de seis ciudadanos argentinos y señaló que la Cancillería mantiene la asistencia a sus familiares.

En el plano económico, Ravier sostuvo que la Argentina atraviesa "un doble punto de inflexión" y aseguró que el crecimiento actual "está basado en equilibrios macroeconómicos, apertura económica y expansión de las exportaciones". En ese sentido, afirmó que el país ingresó en una nueva etapa de crecimiento sostenido.

Entre los principales anuncios, informó que la producción de petróleo alcanzó en mayo un récord de 903.700 barriles diarios, un 19,6% más que un año atrás, mientras que Vaca Muerta explicó el 69% del total producido.

Además, confirmó la aprobación del séptimo proyecto adherido al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que contempla una inversión de USD 4.521 millones para el desarrollo de hidrocarburos no convencionales en Neuquén y la generación de más de 1.200 puestos de trabajo.

Ravier también destacó que entre enero y mayo las exportaciones agroindustriales alcanzaron un récord histórico de 53 millones de toneladas, con ventas por USD 22.383 millones.

Agregó que las exportaciones de carne vacuna crecieron 46% en valor y 11% en volumen, mientras que los servicios de la economía del conocimiento registraron un máximo histórico para un primer trimestre, con exportaciones por USD 2.639 millones, un 12% superiores a las del mismo período del año anterior.

En minería, anunció la reactivación de las tareas de remediación ambiental del complejo Sierra Pintada, en Mendoza, como paso previo a la futura producción de uranio, una medida que, según explicó, apunta a fortalecer el desarrollo de la industria nuclear argentina.

En educación, el vocero informó que las pruebas Aprender 2025 registraron los mejores resultados en Lengua de la última década para los alumnos de sexto grado.

Además, destacó la continuidad de programas de capacitación laboral y formación en oficios impulsados junto al sector privado.

Respecto del sistema de salud, anunció que el examen nacional para el ingreso a las residencias médicas comenzó a realizarse de manera completamente digital, con nuevos mecanismos de control destinados a garantizar mayor transparencia y seguridad en el proceso de evaluación.

Por último, informó que durante mayo se redujeron 3.014 cargos en la Administración Pública Nacional, elevando a 71.025 la disminución acumulada desde el inicio de la gestión.

Según indicó, el proceso de reorganización del Estado busca mejorar la eficiencia administrativa y optimizar el uso de los recursos públicos.