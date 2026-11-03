Ravier anunció inversiones millonarias en Vaca Muerta, financiamiento del BID y nuevas medidas del Gobierno

El vocero presidencial, Adrián Ravier, encabezó este martes una conferencia de prensa en la que presentó novedades sobre inversiones energéticas, educación, desregulación y asistencia social.

También anunció una convocatoria pública para ingresar a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y brindó detalles sobre los preparativos de la visita del papa León XIV.

Uno de los principales anuncios estuvo vinculado con YPF, que impulsa la incorporación al RIGI de tres proyectos en Vaca Muerta por una inversión estimada de US$44.000 millones durante los próximos 26 años.

Las iniciativas contemplan la perforación de unos 2.200 pozos y una producción máxima de 270.000 barriles diarios.

Además, Ravier informó que el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur supera el 85% de ejecución y comenzaría a exportar petróleo durante el primer trimestre de 2027.

En ese marco, destacó que YPF registró un resultado operativo ajustado de US$2.503 millones en el tercer trimestre, un 84% más que un año atrás y el segundo mejor registro de su historia.

Según explicó, el desempeño estuvo impulsado por el crecimiento de la producción de petróleo no convencional, menores costos de extracción y mayores precios internacionales.

Por otra parte, anunció que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$900 millones para fortalecer la educación y la capacitación laboral.

El programa alcanzará a hogares donde viven 3,8 millones de niños y adolescentes que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y financiará hasta 500.000 oportunidades de formación laboral, con el objetivo de mejorar la inserción en el empleo.

En materia de inversiones, Ravier destacó los resultados de la primera ronda de negocios RIGI realizada en Santa Fe, que reunió a más de 2.500 pymes inscriptas y permitió organizar 2.100 reuniones comerciales.

También informó que Glencore presentó dos proyectos de cobre en Catamarca y San Juan, con inversiones previstas superiores a US$13.500 millones y potencial para generar más de 10.000 empleos directos durante su construcción.

Respecto de la desregulación, anunció la eliminación de una exigencia aduanera que obligaba a las empresas mineras a trasladar minerales procesados nuevamente a su provincia de origen antes de exportarlos.

La nueva normativa permite realizar la exportación directamente desde cualquier aduana habilitada.

“Esta Administración ya realizó 18 mil desregulaciones y va a seguir avanzando para devolverles a los argentinos la libertad de desarrollar sus proyectos”, afirmó.

Otro de los anuncios fue la apertura, por primera vez, de un concurso público para ingresar al Cuerpo de Inteligencia de la Nación.

Los argentinos con estudios secundarios completos podrán inscribirse hasta el 30 de noviembre y deberán superar evaluaciones de conocimientos, físicas, psicológicas y entrevistas.

Ravier sostuvo que la iniciativa busca consolidar “una carrera de inteligencia basada en el mérito y la transparencia”.

En relación con las pensiones no contributivas por invalidez laboral, informó que la Secretaría Nacional de Discapacidad dispuso la suspensión preventiva de otras 4.329 prestaciones por falta de documentación, que se suman a las 21.812 comunicadas la semana anterior.

Los titulares tendrán 60 días corridos para presentar los antecedentes correspondientes.

Además, se detectaron 24.263 beneficiarios que perciben otra prestación previsional y 3.370 casos con posibles incompatibilidades patrimoniales, que deberán ser revisados.

En educación, el funcionario destacó el impulso del Programa Nacional de Educación Financiera, destinado a incorporar conocimientos sobre ahorro, presupuestos, medios de pago y prevención de estafas en las escuelas primarias y secundarias, en coordinación con las provincias.

Finalmente, Ravier confirmó que comenzaron a llegar al país los integrantes de la delegación de avanzada del Vaticano para ultimar los preparativos de la visita del papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

Los equipos trabajan junto con autoridades nacionales y provinciales en la organización de las actividades, la logística y la seguridad en Buenos Aires y Córdoba.