Ravel, el Bolero y más Ravel

En esta nueva propuesta de Nacional Clásica, nos asomamos a esos grandes clásicos que por razones varias quedaron grabados en la memoria del público. En esta ocasión, nos detendremos en esta magistral clase de orquestación de Maurice Ravel, El Bolero, en la que con precisión quirúrgica nos va envolviendo en un in crescendo hipnótico. Los dejamos con el programa y otros grandes momentos de Ravel.

El Clásico del Domingo. Todos los domingos a las 18.

Textos y selección musical: Juliana Fernández.

Locución: Numa Viard.