Raúl Porchetto se emocionó al recordar a Sandro: "Eramos como hermanos"

El músico y compositor argentino en diálogo con el equipo de Hugo Macchiavelli recordó a Sandro a 80 años de su nacimiento en Radio Nacional. También comparó a Roberto Sánchez con Charly García, ya que también fue amigo de la estrella del rock nacional.

"El tenía cierta hermandad conmigo, él decía que era un como el hermanito menor que nunca tuvo. De mi decía "No clasificas ni para Bambi" como Bambi". Él ejercía más la calle que había tenido", expresó.

El músico contó que había mucha familiaridad con Roberto Sánchez y que una vez le pidió grabar juntos Bailando la vereda, y yo le dije pero si tu voz parece la de Elvis Presley, la mía va a parecer la de una hormiga atómica. Y el me dijo, que a él le encantaba mi voz. Siempre uno se fija en lo que le falte y mira el horizonte. Fuímos al estudio de grabación y quería más una versión a lo James Brown", dijo.