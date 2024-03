Raúl Argerich, artista y divulgador cultural desde las redes sociales

Raúl Argerich, músico y promotor de músicos encontró en las redes sociales el espacio para saludar cada día a los artistas catamarqueños que cumplen años con una reseña que se convierte en homenaje. "La idea es apoyar a la visibilización de toda la provincia de Catamarca porque soy conocedor del inmenso material que hay y que la gente no conoce. No se puede querer lo que no se conoce, así la idea es aportar un granito de arena a la divulgación".

Argerich, además, fue parte del jurado que analiza las propuestas de los artistas para ser parte de la Fiesta Nacional e Internacional de Poncho y dejó algunos consejos para que todos los que están preparando sus carpetas: "Fundamentalmente aconsejo presentar videos de buena calidad, acá en Catamarca tenemos muchisima gente dedicada al arte audiovisual, hoy es factible que un músico pueda grabar un video para las redes y poder mostrarse".

DESCARGAR

Programa: Momento Retro

Conduce: Hugo Gonzalez

Producción: Eugenia Arrosas

Todos los lunes de 18 a 20 hs