Rauch celebra la diversidad de las aves de raza

En diálogo con Silvia Maruccio y equipo, Cecilia Bardón, presidenta de la Asociación Civil de la Fiesta Nacional del Ave de Raza, contó detalles de la nueva edición que se desarrolla en Rauch. El encuentro, que nació en 1975 por iniciativa de agricultores, exhibe aves ornamentales y de exposición —como gallinas, pavos y patos de distintas razas— y se complementa con propuestas culturales, muestras de arte, gastronomía y un desfile central. Bardón destacó el trabajo de los avicultores locales en la mejora genética de las especies y la importancia de mantener viva una celebración que convoca a toda la comunidad.