Ratifican que el PAMI está cumpliendo en tiempo y forma con la atención médica y entrega de medicamentos

Esteban Leguizamo director Ejecutivo del PAMI, conversó con Nicolás Yacoy en Primer Round y llevó tranquilidad respecto de la continuidad en la atención médica en todos los sanatorios del país y la entrega de medicamentos y campañas de vacunación en todas las provincias.

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Respecto de las deudas que la institución mantiene con prestadores y laboratorios, el funcionario confirmó que se están abonando en tiempo y forma a pesar de algunos leves atrasos que hubo el mes pasado.

Leguizamo detalló que el PAMI es una institución muy compleja no solo por la cantidad de afiliados sino por la amplia territorialidad que despliega en todo el país ya que hoy asiste a 5 millones y medio de afiliados en miles de puntos en todo el territorio.