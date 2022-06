Rapper emergente da Argentina, Trueno, lança novo disco

O rapper argentino Trueno apresentou recentemente "Bien o mal", seu segundo álbum. Uma obra com a qual mostra a evolução de seu projeto e como seu som e sua letra amadureceram.

O jovem músico já participou de importantes festivais como Lollapalooza no Chile e Vive Latino no México e, mais recentemente, do Quilmes Rock Festival aqui na Argentina, onde apresentou parte de seu novo álbum, bem como sucessos anteriores diante de cerca de 60.000 espectadores.

E foi no mesmo evento, o Quilmes Rock Festival, que ele dividiu o palco com a banda britânica Gorillaz. Trueno, junto com Damon Albarn, vocalista da banda, realizou uma versão bilíngue de um dos maiores sucessos do grupo, "Clint Eastwood".