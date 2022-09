Ranking Argentino de Canciones: Semana 98

En la temporada 2022, el Ranking Argentino de Canciones presentará nuevos artistas de lunes a viernes, y sábados y domingos volverá a emitir la obra de artistas que ya estuvieron presentes en ediciones anteriores del RAC.

El Ranking Argentino de Canciones es un proyecto que tiene como misión la difusión de la música nacional, entendiendo a las cincuenta emisoras de Radio Nacional como fuentes donde les oyentes tengan a disposición las diversas obras musicales argentinas. Las canciones populares clásicas, las que son parte de una agenda industrial, pero fundamentalmente las otras, las de los artistas independientes, las de aquellos trovadores y trovadoras, conjuntos, e intérpretes que con su canto representan culturalmente a diversas regiones del país.

También podes acceder al contenido del RAC a través de sus redes sociales. Encontralo en Instagram y Facebook.

1 – LRA 27 CATAMARCA – "El viento que está de más" – Brujas del Valle

Brujas del Valle nace en el 2016. Desde un principio apostamos a componer canciones propias y surfear los sonidos del indie rock. Ganamos un primer concurso organizado por Cultura de Catamarca, "Talento Juvenil". Fue el punto inicial del proyecto. En el 2017 conseguimos ganar un concurso impulsado por el Ministerio de Cultura de la Nación, "Vamos las Bandas" y viajamos a tocar a Mar del Plata. Al año siguiente (2018) seguimos con la segunda parte del concurso que consistía en grabar un Single en Estudios Elefantes de Lito Vitale, en pleno Buenos Aires. Conseguimos grabar nuestro primer disco "Primero en el Valle" que nos llevó a recorrer escenarios en otras provincias, conocer buena gente y artistas con la mejor onda. En abril del 2022 publicamos oficialmente nuestro segundo disco de estudio "Canciones del Viento" y esperamos que sea un año con muchos escenarios, mucha música y nuevos lugares por conocer. Uno de los escenarios más importantes en el que estuvimos fue el Cine Teatro Catamarca, cuando abrimos el show del Piti Fernández (Voz de las Pastillas del Abuelo). Compartir escenario con una figura de nivel nacional fue muy significativo para nosotros. En Agosto de este año viajamos a Buenos Aires para participar del Nuevo Cancionero Federal, un evento que reúne artistas de todo el país para formar un cancionero y presentarlos en ferias internacionales de música. Grabamos un single inédito en el CIAM (Centro de investigación de sonido y música) en Tecnópolis. El proceso de producción y grabación estuvo a cargo de Tweety Gonzales, productor reconocido por su trabajo en Soda Stereo y músico de Gustavo Cerati en su proyecto solista. Actualmente nos encontramos recorriendo el valle central y hay proyecciones de futuras fechas en el interior, Belén, Andalgalá y Tinogasta. También hay propuestas en las ciudades vecinas, La Rioja y Tucumán. La banda se prepara para la próxima gira y visitar Córdoba, Buenos Aires y la ciudad de La Plata.

2 – LRA 21 SANTIAGO DEL ESTERO – "Qué triste fue decirnos adiós" – Morena Lescano

Morena Lescano, nació en Santiago del Estero, creció en una familia donde la música era su esencia, aprendió desde sus primeros años a cantar, pero le llevo tiempo poder llegar a los escenarios Sobre sus comienzos como profesional Morena relata: “Siempre me gustó cantar desde chica, pero me tenía que enfrentar a la vergüenza, la timidez y al hecho de ser una mujer trans, hasta que me llegó la oportunidad gracias Luisa Paz”, cuenta la artista sobre la titular del Inadi, que fue la encargada de presentarle a Carolina Haick, integrante de la Asociación Música de Mujeres, quien la alentó a iniciar en el camino de la música y de esa manera comenzó a dar sus primeros pasos en escenarios locales. “Caro se convirtió en mi profesora de canto y desde hace tres años es una de las personas que más me ayuda a transitar este camino”, añadió al respecto. En su repertorio, Morena aborda canciones melódicas, cumbias y ahora busca introducirse además en el mundo del folclore. Sobre el camino recorrido y la respuesta del público en estos tres años, la cantante cuenta que “si bien pensé que iba a tener un poco de rechazo, por suerte estaba equivocada, desde que arranqué siempre sentí el apoyo de la gente, que se sumó a la de mi familia, amigos y compañeras de la Asociación Música de Mujeres”. Finalmente, Morena expresa: “Soy la primera cantante trans santiagueña y hasta ahora la única, pero espero con mucho anhelo que otras compañeras se animen y entren en el camino de la música, que es un mundo hermoso”.

3 – LRA 43 NEUQUÉN – "Rumbos" – En clave sureña

Banda joven folclórica que se consolida en el año 2020 en el marco de la pandemia en la Ciudad de Plottier – Neuquén. Un grupo de amigos músicos que comparten la misma pasión por la música y el folklore argentino llevando una propuesta nueva para danzar y disfrutar. Han recorrido peñas, festivales, teatros, brindando espectáculos en distintos escenarios de la región y la provincia, entre ellos la fiesta (ahora nacional) Tremn Tahuen en la localidad de Cutral Có en el que han sido revelación en dicho certamen, La Fiesta de San Sebastián en la localidad de las Ovejas, Expo Plottier 2022 siendo teloneros de la banda AHYRE. En la actualidad Axel estuvo participando en el programa nacional “LA VOZ ARGENTINA” del canal TELEFE, en donde su propuesta musical fue elegida por el equipo de Soledad Pastorutti pasando a una segunda instancia, siendo uno de los dos representantes de la Provincia. Esta banda folclórica se puede apreciar en la plataforma de YouTube y seguirla en sus redes sociales, Facebook e Instagram, y ahora están preparando su primer material discográfico en La Roca Estudios. . En Clave SuReña está conformada por: Axel Riquelmes Jonatan Vilo Marcos Huenuqueo Cristian Cortez Adrián Altamiranda Enzo Huenuqueo.

4 – LRA 3 SANTA ROSA – "HRR" – Questo Quelotro

La banda santarroseña Questo Quelotro presentó el 9 de Abril su segundo disco de estudio, “Hermostros Rotos Rostros”. Grabado y mezclado entre agosto y diciembre de 2020 en La Gran Ruta Discos por Mauri Ponce, y masterizado por Patricio Claypole en Estudio El Attic, este nuevo material tiene además arte y diseño a cargo de Ramiro Achiary y Facundo di Nápoli de di Nápoli Estudio 360.

“Hermostros Rotos Rostros” es el sucesor del debut de la banda en estudio, “Rimas y Latas”, editado en 2018. Y viene a resumir el trabajo de más de un año donde, a pesar de la pandemia, la banda no dejó de crear y buscar canalizar inquietudes e ideas.

5 – LU 4 PATAGONIA ARGENTINA. C. RIVADAVIA – "No te alejes tanto de mí" – Alto Blues

Alto Blues se formó en el año 2008, en Comodoro Rivadavia, Chubut. La banda tiene editados un E.P., un C.D. en estudio, un C.D. y un D.V.D. en vivo. Si bien cuenta con composiciones propias, también toca sus propias versiones de clásicos del rock nacional e internacional. Ariel Moratinos, bajo, contrabajo y coros. Enrique Pelicon, guitarras, armónica y voz. Hugo Pérez Ruiz, piano y sintetizadores. Pablo Federico Sánchez, batería y percusión. Ignacio Stankewitsch, guitarras, armónica, flauta y voz.

6 – LRA 58 RÍO MAYO – "Que se vayan" – Guillermo Marin, el payador de los montes

Soy nacido en Leleque (Chubut), criado en la provincia de Bs As y en incontables caminos de nuestro País, cumpliendo con el designo otorgado por la naturaleza que es CANTAR. Esquilador y hachero de oficio, antes de ser conocido como payador por el pueblo y sus pares. Padre de 6 hijos, hoy ya radicado en Rio Mayo, pueblo de mi provincia natal. Bohemio, soñador pensante, incansable luchador por las injusticias cometidas al pueblo y a la naturaleza. La falta de escuela no fue impedimento para escribir mis propios versos y dejarlos en un libro y en distintos volúmenes discográficos, La necesidad de ayudar a otros exponentes de cantos payadoriles en la Patagonia, me llevo junto a mi hermano de la vida Alfredo Lipian, a crear una “ asociación de payadores patagónicos) y realizando distintos encuentros donde se sumaron muchos payadores rurales a buscar conocimiento: “Guillermo Marín Dice: soy solo un hombre que disfruta la vida y ama la naturaleza y la defiende, no me cargo de cosas materiales por ser esclavizantes. Al cantar no me encasillo pues canto un tango una zamba una canción o un canto criollo, me verán como relator de jineteadas o floreando a los jinetes o sobre un reservado, soy pallador, pero antes de todo soy un hombre”.

7 – LRA 6 MENDOZA – "Ceniza" – Tiberium

Un concepto musical nacido de las entrañas del rock, a principios del milenio en un pueblo del oeste argentino llamado Mendoza. Pablo Martí lleva veinte años sosteniendo su banda Tiberium. Con los cambios propios de un grupo, el músico le fue dando forma de a poco y a sus tiempos, a este proyecto con voz propia y canciones auténticas. Después de casi cinco años, finalmente el año pasado editó “Fiesta para Pocos”, el segundo disco de su autoría, que mañana domingo presentará en vivo en el teatro Imperial. Y aunque Martí lleva la batuta de todo además de ser la voz y guitarrista, actualmente lo acompañan Maximiliano Martí (guitarra), Carlos “Coco” Best (bajo), Jorge Gallego (batería), Juan Pablo Bruno (saxo), Quentin Vandemoortele (teclados) y Julieta Peña (coros).