Ranking Argentino de Canciones: Semana 96

En la temporada 2022, el Ranking Argentino de Canciones presentará nuevos artistas de lunes a viernes, y sábados y domingos volverá a emitir la obra de artistas que ya estuvieron presentes en ediciones anteriores del RAC.

El Ranking Argentino de Canciones es un proyecto que tiene como misión la difusión de la música nacional, entendiendo a las cincuenta emisoras de Radio Nacional como fuentes donde les oyentes tengan a disposición las diversas obras musicales argentinas. Las canciones populares clásicas, las que son parte de una agenda industrial, pero fundamentalmente las otras, las de los artistas independientes, las de aquellos trovadores y trovadoras, conjuntos, e intérpretes que con su canto representan culturalmente a diversas regiones del país.

1 – LRA 5 ROSARIO – "Ella ya me olvidó" – M42

M42 es una banda de rock y pop formada a finales del 2016 en Rosario. El primer show estaba integrado completamente por canciones de Roberto Carlos en reversiones dentro del género rock. A partir de 2019, el repertorio pasa a ser de canciones clásicas de las décadas del 60 al 90 con arreglos propios de la banda. Esto lleva a que M42 a presentarse en muchos escenarios de Rosario y la región con singular aceptación por parte del público. Durante el período de pandemia, la banda se reestructura y trabaja en la producción de un sonido más definido y la inclusión de secuencias hasta lograr un estilo buscado. Es por eso que este año entró a estudios para plasmar sus primeras grabaciones y subirlas a las plataformas digitales, a la vez que comienza una serie de presentaciones promocionales por toda la región. Integran M42: - Germán Aguirre (voz); Elio Ojeda (guitarra y voz); Kun Aguirre (batería y secuencias); Franco Torri (bajo) y Juan José Pons (saxo).

2 – LRA 7 CÓRDOBA – "Simpleza de luz" – Mauricio Pereyra

Mauricio Pereyra: Cantautor, interprete guitarrista y arreglador nacido en la Ciudad de Villa Dolores (Valle de Traslasierra- Córdoba) en el año 1983, y radicado en la capital de dicha provincia desde el año 2000. Estudió “Licenciatura en Composición Musical” en la Universidad Nacional de Córdoba y Profesorado Superior de Música en el Conservatorio Félix .t garzón de la misma ciudad. Estudió guitarra con diversos maestros de su ciudad natal Villa Dolores, como también así con maestros de Córdoba Capital, y con distintos referentes a nivel nacional. Ha editado dos trabajos discográficos: “Alas” e “Instantes”, ambos cuentan con composiciones musicales propias en su totalidad, con poesías de diversos escritores de distintas regiones del país tales como Jorge Marziali, José Luis Aguirre, Aníbal Albornoz Ávila, Gustavo “Negro” Vergara y Fernando G.Toledo entre otros. Actualmente recorre las distintas salas como solista, como así también con el espectáculo “La vida Dos Veces”(Tributo a Hamlet Lima Quintana y Armando Tejada Gómez); junto al reconocido compositor Mario Díaz y el guitarrista Iván Buenader.

3 – LRA 1 BUENOS AIRES – "Corazón de oro" – Noelia José

Noelia José comienza a incursionar en el tango en 2007, con un repertorio de los años 20 y 30. Buscando renovar gran parte del cancionero tanguero, dándole un mejor destino a muchísimas composiciones sobresalientes que fueron olvidadas sin merecerlo. Nuestro sonido es evocador, viene de viejas historias y de un ayer lejano, pero a la vez se abre paso hoy, sin temor ni recelo a los cócteles musicales que merodean todo el Tango de nuestro corazón.

Noelia José es una de las voces más atrapantes de la nueva generación del tango. Dueña de una impronta sentida y desafiante, Noelia canta diciendo y dice cantando sus tangos del ´30, los que hizo suyos como antes lo hicieran Mercedes, Tita o Ada. Noelia busca y encuentra ese repertorio plagado de joyas olvidadas, para traerlas, para hacerlas carne hoy a través de su emoción profunda y sincera.

4 – LRA 26 RESISTENCIA – "Jacarandá" – Paola Núñez

Soy pianista, cantante y compositora paranaense. En mis composiciones instrumentales como en las canciones, aparece la idea de textura y trama de sonidos como prioridad, con ciertos matices de jazz y del folclore latinoamericano. He participado como pianista y cantante en diferentes grupos de Argentina y Brasil (Haiku, Laberinto, Banda Dida, Indeleble, Las Boleras, carnaval de Bahía y en diferentes escenarios con , Carlinhos Brown ,Aloizio Menezees, Fao Miranda, Paula Dantao, etc. He sido directora musical del grupo vocal Ceibo y he participado en grabaciones de distintos músicos de Argentina , Brasil y Uruguay, como Horacio Perez, Paulo Dantao, Aloizio Menezees, Leonardo Gonzalez, Itatí Barrionuevo. En teatro he trabajado con diferentes grupos teatrales y murgas. ya sea tocando en vivo o supervisando la actividad musical. Desarrollo actividades pedagógicas desde los años 90 Conformo el colectivo COMPOSITORAS desde el 2017, llevando adelante diferentes proyectos como recitales en grupo, presentaciones en diferentes localidades de la provincia , conformación de nuevos grupos dentro del colectivos, charlas y a partir de 2020 organizó el programa de radio Compositoras en Radio que se puede escuchar todos los miércoles por radio UNER de Paraná Actualmente, me presento como Paola Nuñez y grupo., junto a Matías Marcipar, Flaco Viggiano, Tonga Dutruel y Analía Bosque.

5 – LT 14 GRAL. URGQUIZA. PARANÁ – "Quizás" – Juampa Centurión

Juanpa Centurión es un cantante y compositor de la ciudad de Resistencia – Chaco, fue participe de varios proyectos dentro del Rock And Roll local donde hizo sus primeras armas y recorrió parte del país y del exterior con su música, así como también compartió escenario con reconocidos artistas nacionales del Rock. Ahora dibuja los primeros pasos de su carrera en solitario, donde busca mantener vivo el fuego de las canciones con crítica social a través de ricas melodías de Rock/Pop. Su sencillo “Solo por hoy”, fue el puntapié inicial de esta etapa solista y “Quizás”la segunda entrega de esta nueva aventura musical.

6 – RAC Edición especial Tributo Aimé Painé, la voz del Pueblo Mapuche que asumió el desafío de transmitir su cultura a través de su música allá por la década del '80. Escuchá el programa ACÁ.

7 – LRA 51 JACHAL – Si lo viera usted – Nico Balmaceda

Nico Balmaceda, joven jachallero que desde niño vivió el folcklore en casa de su papá Pedro, quien es reconocido anfitrión de muchos artistas que encuentran en su casa un lugar de descanso y un punto de encuentro. Siendo muy joven tuvo oportunidad de conocer a varios artistas de la escena nacional, de quienes recibió importantes aportes, y con quienes hoy suele compartir escenarios cada oportunidad que se presenta.

Con un estilo innovador y fresco, pero con marcado territorialismo en sus composiciones propias, nos muestra un paisaje sonoro que invita a descubrir el paisaje jachallero, sus costumbres y filosofía, y el sentir criollo de tierra adentro. Nico ya no es una promesa, es un artista que empezó a recorrer el país con su acento jachallero, composiciones propias, y fuego sagrado.