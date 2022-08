Ranking Argentino de Canciones: Semana 94

En la temporada 2022, el Ranking Argentino de Canciones presentará nuevos artistas de lunes a viernes, y sábados y domingos volverá a emitir la obra de artistas que ya estuvieron presentes en ediciones anteriores del RAC.

El Ranking Argentino de Canciones es un proyecto que tiene como misión la difusión de la música nacional, entendiendo a las cincuenta emisoras de Radio Nacional como fuentes donde les oyentes tengan a disposición las diversas obras musicales argentinas. Las canciones populares clásicas, las que son parte de una agenda industrial, pero fundamentalmente las otras, las de los artistas independientes, las de aquellos trovadores y trovadoras, conjuntos, e intérpretes que con su canto representan culturalmente a diversas regiones del país.

También podes acceder al contenido del RAC a través de sus redes sociales. Encontralo en Instagram y Facebook.

1 – RAC Malvinero - LU 23 LAGO ARGENTINA. CALAFATE – "A sus ojos fue mirado en Malvinas" – Jullsonic

La banda santacruceña, Jullsonic, lanzó su primer material musical, llamado INMENSIDAD. Un dato no menor, es que todo el material lanzado de manera independiente fue integramente grabado, mezclado y masterizado en el estudio de Jullsonic, por Julio Oyarzun. Por momentos la banda suena bien rockera y al instante más pop folk o electro. "Si bien la esencia de Jullsonic es el rock, no nos limitamos; van encontrar soul, folk, indie, la verdad creo que es una experiencia sonora muy copada.", preciso Julio. Lo cierto que Jullsonic presenta sonidos actuales y la combinación de instrumentos acústicos, baterias intensas, sintes y secuencias, brasses poderosos. Jullsonic apuesta a pisar fuerte y oxigenar la propuesta rockera con letras bien patagónicas, que sus paisajes y costumbres. INMENSIDAD contiene 10 temas, los cuales fueron presentados a modo de sencillos durante en las plataforma digitales de música de todo el mundo. No han descartado el lanzamiento del material en formato físico.

Integrantes de Jullsonic

Julio Oyarzun: Voz, guitarras, síntesis y coros/ Santiago Gonzalez: Saxo, teclas y coros/ Carlos Oyarzun: Bajo, guitarras, voz y coros/ Brashian Villalobos: batería y percusión.

2 – LRA 42 GUALEGUAYCHÚ – "Entre dos ríos" – Los Hermanos Spiazzi

Hugo y Julio Spiazzi son músicos entrerrianos oriundos de Urdinarrain y Parera, Dpto. Gualeguaychú, respectivamente.

El gran espaldarazo lo tuvieron cuando ganaron el Festival Mayor de Cosquín en 1983.

A lo largo de más de 30 años grabaron doce trabajos musicales, entre ellos, el disco llamado "A Urdinarrain", en el año 1990, con motivo del Centenario de dicha ciudad.

Una de las obras mas sobresalientes en la carrera de Los Hermanos Spiazzi sin duda son los videoclips. Como pocos en la región han logrado plasmar en múltiples videos, documentos filmados y escenas de la vida de la gente del campo, sus vivencias y vicisitudes, el trabajo arduo, la actividad rural, la vida del pescador, y hasta el entretenimiento paisano, los bailes en "piso e' tierra" con un mensaje simple y claro que llega al corazón del pueblo.

Cualquiera que haya vivido en el campo sin dudas se sentirá emocionado o recordará alguna vivencia allí.

En 2012 presentaron su último trabajo discográfico llamado “Sueño cumplido”.

Los Hermanos Spiazzi se han proyectado en la música y el canto, a través de programas radiales y televisivos, enseñando en Talleres de Música, siendo partícipes necesarios en la decisión y formación del Festival Regional de Folklore Joven.

En una oportunidad, Linares Cardozo expresó: "yo la encontré Doña Chamarra, en el auténtico mensaje de Los Hermanos Spiazzi, portadores de un canto germinador de esperanza, maduro y pleno de íntimas resonancias regionales.

También Atahualpa Yupanqui tuvo palabras para ellos: "A los Hermanos Spiazzi. En la luz de Entre Ríos, tierra bendita y paisana".

3 – LRA 4 SALTA – "Cielito lindo" – Juan Carlos Díaz Cuello

Juan Carlos Diaz Cuello nació en Campo Quijano, Salta. Los comienzos musicales se pueden recordar en las peñas de la calle Balcarce, cuando recién empezaba a gestarse la nueva movida folclórica de los años 90. Fue convocado para actuar en Corrientes, e integró seis años el trío "Los Chúcaros", hasta el 2007. El 30 de octubre de 2008 que realiza su primera actuación como solista en "Beelze-bul", en Salta Capital, y desde entonces ha ganado una importante notoriedad en su región. Actualmente se encuentra grabando su segundo material discográfico para seguir deleitando con sus temas los caminos de la música folclórica.

4 – LRA 3 SANTA ROSA – "Un barco en el desierto" – The Pian

El primer EP de “The Pian”, es un proyecto solista del músico y compositor pampeano, Juan Ignacio De Pian. El trabajo de producción y realización arrancó en el ojo de la pandemia y se fue nutriendo del valioso aporte de hermanos y hermanas musicales como Pablo Ardovino, Chelo Porcel, Hernán Basso, Silvia Aramayo y Mauri Ponce. La gráfica de tapa estuvo a cargo de Facu Di Napoli.

5 – LRA 26 RESISTENCIA – "Invierno" – Libélulas

Libélulas es un proyecto musical electrónico y orgánico, que se formó en 2012 en Resistencia Chaco bajo el nombre de “Dragonflies”. El dueto fue transformándose y mutando durante su recorrido, donde hubo participación de instrumentos como baterías acústicas, saxo y otros aportes para los shows. El proyecto tuvo un gran recorrido por varios escenarios del Litoral y la Argentina.

El proyecto musical está integrado originalmente por Alejandro Rodríguez (en guitarra, voz y composición) y Gerardo Rodríguez (en bajo, sintetizadores y programaciones). Los hermanos Libélulas recorrieron su vuelo musical comenzando con un sonido InideTronics instrumental sumando con el tiempo letras y canciones con tintes autóctonos y regionales. En la actualidad acompañan al proyecto José Ricardo Bulacio en pad y percusión y Tamara Atanase en voces

Periodistas del rock lo definieron así:

“Suena vivo, como el fuego. Se mueve todo el tiempo, trasciende diferentes estilos dentro del género que hacemos. Es un viaje sensible sobre lo vivido; el amor, el desapego, nuestra infancia en el monte, en el río Paraná”, coinciden los miembros de Libélulas.

“Dragonflies” (EP 2013); “Tiempo” (EP 2014); “Ambiance” (2014); “El Retorno” (2016); “Vol 2” (Single 2016); “Miles de botellas” (Single adelanto de LP, 2018); “Hacer un Fuego” (2018) “Viaje Mental”(Single) (2019). Febrero (2020) Nostalgia de fin de año (2020) Trascendente single (2021) Nuestro Verano single (2022)

6 –LRA 2 VIEDMA – Federico Tello – Puede amanecer

Nacido en 1982, en la ciudad de Viedma, Federico Tello estudió canto y vocalización con la reconocida vocalista Sandra Guidazzio, integrante estable de coro polifónico de Bahía Blanca, y paralelamente siguió estos estudios con la destacada vocalista Carla Gálvez, trabajando en busca de un mejor sonido y cuidado de la voz.

Tello fue alimentando sueños mediante logros y elogios recogidos de cada uno de los escenarios donde se presentó. Fue finalista en el Festival Cruz del Sur sede Viedma 2002, finalista en el PRE Ayacucho sub. Sede Viedma 2003, finalista y mención especial en General Enrique Godoy (2004) y premio revelación 2006 del Escenario Zacarías Herrero, de la Fiesta Provincial del 7 de Marzo.

Tello ha tenido la dicha de ser antecesor de grandes artistas nacionales en diferentes escenarios de la región, tales como Abel Pintos, León Gieco, Soledad Pastorutti, El Chaqueó Palavecino, Jairo, Los Nocheros, Víctor Heredia, Canto 4 y Luciano Pereyra entre otros.

7 – LRA 14 SANTA FE – Dúo Orilleras – Curuzú

Dúo integrado por dos experimentadas cantantes Santafesinas, María Eugenia Pelégri y Rocío Solís, que unieron sus destinos artísticos durante el aislamiento y han decidido consolidar una propuesta basada en el folclore Argentino, litoraleño y la música popular latinoamericana.

Orilleras, está en la búsqueda constante de compositores nuevos, de hacer algo distinto de lo tradicional. Este Ensamble de voces entre María Eugenia y Rocío, le puede llegar a gustar mucho a la gente; siempre acompañadas de grandes músicos santafesinos, como; Leo Conti, Javier Leveratto y toda la gente que nos está apoyando en este proyecto, y sobre todo nuestros amigos, el apoyo incondicional de nuestras familias.

Esto es lo que queremos: cantar, que es lo que más amamos hacer en esta vida. Creemos que la música debe fluir, y se la queremos compartir a todos.

Redes:

Instagram

Youtube

Facebook