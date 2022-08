Ranking Argentino de Canciones: Semana 93

En la temporada 2022, el Ranking Argentino de Canciones presentará nuevos artistas de lunes a viernes, y sábados y domingos volverá a emitir la obra de artistas que ya estuvieron presentes en ediciones anteriores del RAC.

El Ranking Argentino de Canciones es un proyecto que tiene como misión la difusión de la música nacional, entendiendo a las cincuenta emisoras de Radio Nacional como fuentes donde les oyentes tengan a disposición las diversas obras musicales argentinas. Las canciones populares clásicas, las que son parte de una agenda industrial, pero fundamentalmente las otras, las de los artistas independientes, las de aquellos trovadores y trovadoras, conjuntos, e intérpretes que con su canto representan culturalmente a diversas regiones del país.

También podes acceder al contenido del RAC a través de sus redes sociales. Encontralo en Instagram y Facebook.

1 – LT 12 GRL. MADARIAGA. PASO DE LOS LIBRES – "Yapeyú mi padre y yo" – Mario Bofill

Mario Rafael Bofill (Loreto, Corrientes, 1948) es un cantautor argentino dedicado al chamamé y la música litoraleña, de gran popularidad en el noreste argentino.

Ha compuesto más de 200 canciones que han sido interpretadas por los principales cantantes folklóricos del país, entre las que se encuentran Cantalicio vendió su acordeón, Requecho, Conjunto Pena y Olvido, Estudiante del interior, Viva la Pepa, Oh che gente cuera, etc. Sus canciones se caracterizan por reflejar la vida, personajes y costumbres de los pequeños pueblos del interior y de la gente humilde, acompañadas por lo general de un relato, muchas veces atravesadas por el humor, sobre las circunstancias que llevaron a su creación.

2 – LRA 28 LA RIOJA – "El desembarco" – Gredales

Gredales es una banda de raíz folklórica integrada por tres hermanos oriundos de Ulapes, La Rioja. La propuesta musical de GREDALES está ligada a sus raíces riojanas y cuyanas, como así también a las luchas populares latinoamericanas. A finales del 2019 grabaron su primer EP llamado “Marrón”, que salió a la luz en febrero del 2020. La canción “El Desembarco” qué forma parte del disco fue recomendada por León Gieco en sus redes sociales el mismo año. En septiembre del 2020 fueron seleccionados en el concurso Músicas Esenciales Sonidos del NOA, como representantes de su provincia. En agosto del 2021 estrenaron el videoclip de la canción “Caluyo del desierto [Live Session]”, el cual es un registro audiovisual del streaming "Bajo el Limonero" realizado en Febrero 2021 como espacio alternativo para artistas en el marco de la pandemia. Actualmente se encuentran grabando su segundo disco, en miras de estrenarse en este 2022. En su corta carrera Gredales ya transitó distintos escenarios como el Atahualpa Yupanqui (ganadores del PreCosquin provincial 2020), el Patio del Indio Froilan en Santiago del Estero, el Festival Nacional de La Chaya (ganadores de la PreChaya 2020 y convocados en el 2022) y el Festival Provincial del Canto y la Danza, además de los distintos escenarios en el interior de la provincia y capital de La Rioja. Recientemente representaron a la provincia de La Rioja en Unísono, un programa federal de música producida en forma independiente del Instituto Nacional de la Música (INAMU), el cual se transmite por TV Pública Nacional.

INTEGRANTES:

Luisina Tello (Voz)

Manuel Tello (Guitarra y Voz)

Juan Pablo Tello (Percusión)

3 – LRA 43 NEUQUÉN – "Run Run se fue pal Norte" – Gabriela Centeno

Estudia canto popular hace aproximadamente 1' años, con distintas maestras, a lo largo del país y países vecinos, de las cuales destaca a Francesca Ancarola. Estudia música en la Escuela Superior de Música de Neuquén. Actualmente, tiene varios proyectos: como solista "Gabriela Centeno", "En Barda Trío" música latinoamericana, junto al percusionista Damián Soto y el guitarrista Cristian Lagos Garrido; "Entre cuecas y tonadas", con el músico Cristian Lagos Garrido y "Clavelinas", junto a Fernanda Sandoval en piano, Florencia Ferenza en flauta traversa y Stefany Kuschel en bombo y voz.

Participó de distintos festivales, de los cuales se destaca Cosquín, en 2019, junto a la delegación de Río Negro. Participó también en Pre Cosquín "nuevos valores", resultando finalista como dúo vocal. Actualmente, ha compartido escenario con Francesca Ancarola, Orozco Barrientos, Rubén Patagonia, Luis Chazarreta, Marita Londra, entre otros.

En octubre de 2019, publicó su primer disco "Según me brotan las coplas", grabado en estudios ION junto a grandes músicos nacionales.

4 – LRA 6 MENDOZA – "La enredadera y el ceibo" – Ini Ceverino

Ini Ceverino es cantante, compositora, multi instrumentista y docente. Su propuesta artística recorre repertorio folclórico tradicional y contemporáneo de Latinoamérica. Dueña de una vasta trayectoria artística desde muy joven, ganadora de varios festivales, generadora de propuestas musicales diversas como PARTHENIA (Música antigua como soprano solista e instrumentista), GRUPO VOCAL LA CUERDA (Canto en movimiento música popular universal, como su Directora fundadora y arregladora), MAMBEMBE (MPB música popular brasilera como cantante), LA SONAJA (banda femenina de salsa y música caribeña, como cantante, conguera, pianista y arregladora), CORO UNIVERSITARIO DE NIÑOS DE SAN LUIS (como su directora fundadora), CORO POLIFÓNICO y CORO DE NIÑOS de Las Heras (como su directora fundadora), NIÑOS CANTORES DE TUNUYÁN (como su directora fundadora), CORAL VOCES DEL CERRO (como su directora fundadora), el colectivo musical femenino LAS VIEJAS BONITAS junto a reconocidas cantantes de nuestra provincia; con estas agrupaciones ha transitado los géneros musicales nacionales como el folclore, el tango y también las obras más clásicas de la música tradicional latinoamericana, cantando e interpretando varios instrumentos como el violín, el piano y las tumbadoras.

5 – LRA 30 BARILOCHE – "Serenata para la tierra de uno" – Alejandro Fatur

Alejandro Fatur nació en 1962 y vive en Bariloche, Patagonia, Argentina dedicándose a la docencia, ingeniería en grabaciones y a la música. Estudió en sus comienzos en el ISEDET siendo alumno del Conservatorio Manuel de Falla y de Carlos Piegari con quien aprende guitarra. Mientras realiza estudios de Física en Bariloche, becado por la Comisión Nacional de Energía Atómica en el Instituto Balseiro, aprende flauta traversa y composición con José Luis Tubert. En 1988 se recibe de físico en la UNLP y de profesor superior en la UCA. Continúa sus estudios en la escuela de música de SADAIC. Realiza estudios de armonía con el pianista Horacio Moscovici y se perfecciona en charango y guitarra con Toro Stafforini. Estudia también con Jorge Cumbo y con Jorge Milchberg. Su actividad musical está centrada en la expresión a través de grabaciones. Como un pintor sobre su tela, superpone en su estudio de grabación guitarras, flautas, charangos, sikus, antaras y otros instrumentos. Esta técnica le permite realizar dúos, tríos, cuartetos, etc, con él mismo. Un rasgo distintivo de sus composiciones es el uso de sonidos de la naturaleza como parte activa de su música. De esta manera logra crear profundos climas que encienden en quien los escucha, imágenes y sentimientos ajenos a la música pura y propios de otros artes, como el cine. Además de su intenso trabajo solista ha formado parte de diversos grupos, destacándose el dúo junto a Jorge Shitu y junto al grupo La Fragua. Ha editado hasta el momento 13 CDs y su música ha sido utilizada para musicalizar programas de TV y películas en el país y en el exterior (Canal 13, Telefé, Discovery Channel, BBC).

Actuaciones destacadas

En 1996 en el programa “Rolando Ando” emitido por el Discovery Channel

En 1998 ante los presidentes de Argentina y EEUU y sus comitivas en el Hotel Llao Llao

En 2001 en la fiesta Nacional de la Nieve

En 2012 junto a otros artistas Barilochenses ante la presidente de Argentina en el Tedeum del 25 de Mayo.

Web

Facebook

Youtube

6 – LRA 27 CATAMARCA – Chacarera busca – Grupo Amauta

Grupo Amauta: es un proyecto artístico- musical, que tiene sus inicios por los años 2012. Este nombre que proviene del quichua, se interpreta como Amauta: “los Sabios”, aquellas personas que se dedicaban a la transmisión oral de conocimiento, la cual se realizaba de generación en generación.

Así Amauta se refleja en dos aspectos. Por un lado, nuestra concepción de la música, como lenguaje universal y raíz nutriente de una sabiduría popular de nuestra región, en

proyección a nuevos e innovadores sonidos y estilos musicales. Por otro lado, nuestra mirada social de la música, la que nos permite vivenciar y transmitir paisajes, sensaciones, realidades e historia de nuestra vida diaria que proclaman ser visibilizadas. Es por ello, que nuestro trabajo se enmarca desde lo musical, explorar los matices que nos conectan con la gente; y lo artístico, donde somos consciente de nuestro rol social y el aporte que podemos brindar como artistas, a nuestra cultura Catamarqueña.

La trayectoria musical, desde el 2012, hasta nuestro tiempo, termia de consolidarse con nuestro primer material discográfico: Grupo Amauta – Sobrevolando el intento, a finales del 2019. En actualidad, seguimos trabajando para difundir nuestro proyecto musical y forjar nuevos temas para nuestro segundo disco.

Este proyecto está conformado por músicos itinerantes, provenientes de distintas realidades, que aportar su sabiduría y su sentir, definiendo nuestra música, como un crisol de estilos latinoamericanos, enriquecido por el continuo dialogo con otros lenguajes artístico que transforman cada presentación en un momento único.

7 – LRA 4 SALTA – "Garganta con arena" – Marina Cornejo

Sus raíces no le permiten opción, el folklore lo lleva impregnado en la piel. Su inocencia aún se mezcla con su ímpetu y cristalizan un talento importante para el mencionado género musical. Marina Cornejo tiene 24 años y empezó a recoger aplausos y elogios a lo largo y ancho de la provincia.

“Me inculcaron mis raíces bien salteñas desde chica. Luego fui incursionando tras los pasos de mi tío abuelo Abel Mónico Saravia a través de sus composiciones folclóricas. Sin duda, que su sabiduría y humildad fue una motivación inmensa para sumergirme en esta profesión. Cada día que pasa me enamoro más de sus grandes creaciones, un hombre que amo profundamente el campo”, aseguró Cornejo.

“Salí paisana de la tradición en Rancho El Torito (Las Lomitas), en la localidad de Campo Quijano; también paisana provincial y así junto a la Agrupación Tradicionalista de Salta Gauchos de Güemes recorrí las distintas provincias del territorio nacional. Me quedaron grabados los viajes a Corrientes y Chaco, y también las experiencias por el interior de nuestra provincia. La frutilla del postre fue cuando me fui a la ciudad boliviana de Tarija, en condición de paisana nacional, representando a Argentina y a mi Salta querida. Tuve la oportunidad de hacer conocer mis pagos a través de lo que me gusta hacer que es cantar y bailar folclore”, agregó Marina. Lógicamente que el mercado musical es exigente y espera una pronta respuesta del artista. El disco siempre es la presentación más clara del cantor.

“Ya estamos finalizando el primer material discográfico, en el estudio El Fuelle, que lógicamente incluirá varias canciones de mi tío abuelo. También dispongo de notables clásicos del cancionero popular. Ya escribí algunas canciones pero aún no me atrevo a sumarla en un disco. Con el tiempo iré puliendo y aprendiendo en referencia a la composición”, sostuvo la joven oriunda del “Portal de los Andes”. Solo hace unos días alcanzó un logro importante para su carrera artística, obtuvo el primer premio en el Pre Cosquín, que se realizó en Quijano, junto a representantes de Salta y también de otras provincias.

“Es un gran mimo y una inyección anímica para abrazar con fuerza el canto. Hace un tiempo tomé la determinación de empaparme de lleno en el bello mundo de las notas musicales. Sueño con vivir dignamente de esta profesión. Llevo cinco años en el circuito y cada día alimento aún más mis pretensiones. Me considero una persona responsable y con muchas ganas de trabajar, creo que es la base para alcanzar objetivos”, aseveró Cornejo.

Los músicos que la van a acompañar son Juan Vidaurre, Pedro Tames, Federico Alanís y Gastón Rodríguez, quien además es el producción musical.

“Soy una mujer hecha en el campo, fue mi modo de vida, y ahora me queda transmitirlo a través de mi canto y mi mensaje”, dijo finalmente la salteña.