Ranking Argentino de Canciones: Semana 90

En la temporada 2022, el Ranking Argentino de Canciones presentará nuevos artistas de lunes a viernes, y sábados y domingos volverá a emitir la obra de artistas que ya estuvieron presentes en ediciones anteriores del RAC.

El Ranking Argentino de Canciones es un proyecto que tiene como misión la difusión de la música nacional, entendiendo a las cincuenta emisoras de Radio Nacional como fuentes donde les oyentes tengan a disposición las diversas obras musicales argentinas. Las canciones populares clásicas, las que son parte de una agenda industrial, pero fundamentalmente las otras, las de los artistas independientes, las de aquellos trovadores y trovadoras, conjuntos, e intérpretes que con su canto representan culturalmente a diversas regiones del país.

1 – LRA 29 SAN LUIS – "Te quiero" – Daniela Calderón

Guitarrista y cantora de San Luis, región de Cuyo, Argentina. Comenzó sus estudios a las 12 años. Su labor guitarrística se destaca por una característica particular que es el uso de la púa en el instrumento, modo usual de guitarristas de esta región; lo que define al llamado "estilo cuyano". Se presentó a lo largo de su carrera en todo tipo de eventos y espacios de expresión artística y cultural de su provincia y país.

Formó parte como primera guitarra de Las Cuarenta Guitarras Puntanas a los 15 años. Allí conoció a Aldo Ávila, director de la misma; y desde entonces su mentor, luego en la Orquesta de Guitarras Puntanas, Orquesta de las Culturas (Orq. Sinfónica), y actual integrante de las Cien Guitarras Mercedinas.

Fue convocada en los años 2017, 2018 y 2019 para ser parte del staff de músicos de la delegación de San Luis, que se presentaría en el festival mayor del folklore; Cosquín.

Convocada cuatro veces por Juan Falú para el Festival Guitarras del Mundo, como Daniela Calderón Trío, con sus compañeros Napoleón Garay y Elías Wiedemann. Años 2019, 2020, 2021, 2022.

En marzo de 2021 formó parte del concierto "Autoras Argentinas" que se llevó a cabo en el CCK, Buenos Aires.

Forma parte de la campaña nacional "Por más mujeres en los escenarios" en pos del cumplimiento de la Ley de Cupo Femenino en la Música.

Participó en varios documentales de contenido cultural y artístico.

Lanzó su álbum "Cuyana, y nada más", en formato físico y digital. Grabado en Casa de la Música. Productora y arregladora del mismo, en el que participan músicos reconocidos del país.

Ha tenido la oportunidad de compartir con grandes artistas como Teresa Parodi, Juanjo Dominguez, Los Indios Tacunau, Luis Salinas, Yamandú Costa, Rudi Flores, entre otros.

Fue invitada por Raly Barrionuevo para cantar juntos en su presentación en San Luis y luego en el Festival de Cosquín 2022.

Su repertorio cantado e instrumental incluye preferentemente música de la región cuyana, además de música popular argentina y latinoamericana.

2 – RAC Homenaje a Evita - LRA 52 CHOS MALAL – "Siempre Evita" – Miguel Sprumont

Homenaje Neuquino a Evita. En el marco de que se cumplen el 26 de julio, 70 años del paso a la inmortalidad de Eva Duarte, la abanderada de los humildes, se realizó un homenaje desde este rincón del mundo. EL MISMO SE ESTRENA EL DOMINGO 17 DE JULIO A LAS 21 HS DESDE EL CANAL DE YOUTUBE DE MIGUEL SPRUMONT

Son 14 voces neuquinas, dando vida a la canción Siempre Evita, del trovador Miguel Sprumont.

La grabación instrumental, así como los arreglos musicales de la canción fueron realizados en el Estudio Limay Records por Lucio Jara.

Las voces se grabaron en la Radio Megafón de Neuquén, fue encargado de esa labor Genaro Peralta, con colaboración de Gabriel Barrios

La mezcla y masterización fue hecha por Lucio Jara. Los cantantes que aportaron su voz en la canción fueron:

Fer Labraña

Marina Pacheco

Miriam Forma

Paloma del Sur

Gena Peralta

Gaby Barrios

Jorgelina Sotelo

Miguel Sprumont

Pablo Toscani

Samanta Juncos

Carlos Valdez

Marcelo Albornoz

Fabián Méndez

Noe Pucci

3 – LRA 21 SANTIAGO DEL ESTERO – "Ahí estaré" – Omar Cardozo

Omar Cardozo músico cantautor santiagueño de amplia trayectoria en el ambiente folklórico, integró grupos como Juan Carlos Carabajal y el rejunte, Madera del monte, soles y lunas; ganador del pre Cosquín en conjunto vocal. Actualmente se encuentra presentando su primer disco "Carboncito".

4 – LU 4 PATAGONIA ARGENTINA. C. RIVADAVIA – "Amame" – Jorge Cid

Jorge Cid nacio 1 de diciembre de 1972 en la ciudad de Comodoro Rivadavia (Chubut al sur de Argentina). Esta historia musical comienza a los 2 años cuando sus padres le regalan una pequeña guitarra en la ciudad de Rio Gallegos, comenzando a los 8 años con estudio de guitarra y algo de canto desde ese momento comienza a recorrer escenarios locales, peñas, y festivales, a los 14 años conforma un grupo tropical en el cual tocaban musica variada en lugares como: pub, restobar, eventos privados,etc. Junto a uno de sus hermanos, en el año 1988 tiene la posibilidad a Chile (Santiago) donde logra grabar su primer disco tropical a nivel nacional e internacional conformando el reconocido grupo "Estrella", teniendo la oportunidad de incorporar a esa producción 9 canciones de su autoria el cual tuvo disco de Oro y fue revelación como artista extranjero en la "Teletón" de ahi en adelante su trabajo como productor musical no a parado comenzando en el sello "Cass" donde produce el disco ARRASANDO de la reconocida Magaly Acevedo "La Reyna", entre otros.

Tambien escribio algunas canciones para grupos tropicales como Voltaje, La gran magía tropical, etc. En el año 2002 regresa a su país a trabajar como dúo con su hermano, donde recorren todo el sur del país y parte de Chile. Año 2007 comienza su carrera como solista realizando algunas producciones locales, pero en el año 2019 tiene el honor de ser convocado a uno de los festivales mas importante de la patagonia Argentina "Aniversario de Comodoro Rivadavia", siendo el principio de un despegue musical comprometedor consiguiendo realizar una gira por algunos meses y ya finalizando el 2020 Dios le da la posibilidad de comenzar de grabar su primer disco de baladas latinas pop titulado "ÁMAME" el cual se conforma con 10 canciones de las cuales 9 son de su autoria y una es grabada de modo homenaje al reconocido " Sergio Denis " en este disco donde trabaja junto a su Hijo Marcos Lautaro como productores musicales y arregladores, muestran un nuevo estilo de baladas romanticas tratando de llegar directamente de todos aquellos apasionados al amor, sin mas palabras dejo a merced de ustedes no solamente esta biografia de este artista indiscutido que canta con el corazon sino que tambien nos regala 10 canciones para conectarnos a su estilo enamorado.

5 – LRA 7 CÓRDOBA – "Ciudad (feat. Chiara Parravicini)" – Hipnótica

Hipnótica es un dúo de canciones indie pop integrado por Nahuel Barbero y Hernán Ortiz, oriundos de Río Tercero. En 2021 editaron su cuarto trabajo discográfico titulado "Mixto".

6 – LRA 19 PUERTO IGUAZÚ – "La Daisy de Misiones" – Lira Verá Dúo

Lira Verá dúo nació en la provincia de Misiones en el año 2005, con las voces de Anahí Giménez y Susana Villalba, ambas posadeñas. Dos mujeres Autoras, Compositoras e Intérpretes de la música Popular, Regional y de Frontera. Junto a su sonoridad, el público es sorprendido por una cuota genuina de humor, invitando al espectador a despertar la alegría que albergan en sus corazones. Han participado de diferentes festivales a nivel provincial, nacional e internacional. En donde tuvieron la oportunidad de representar a la provincia que las vio nacer y tanto aman.

7 – LRA 53 SAN MARTÍN DE LOS ANDES – "Garzas viajeras" – Paola Ilabaca

Cantora intérprete de música popular latinoamericana, oriunda de San Martín de los Andes donde comenzó su camino musical en el año 2005 siendo parte del “Pichi Trabun” (encuentro de los pueblos, dedicado a las infancias). Más adelante en 2008 se radica en la Provincia de Buenos Aires; allí continúa sus estudios y luego de 8 años vuelve a su ciudad natal. Hoy aparte de sus dos proyectos musicales: uno como solista y otro en dúo (“Polemma Dúo” con Emmanuel Rocha), es docente en la Orquesta Municipal de Instrumentos Latinoamericanos “Musicantes” y es fundadora y coproductora del proyecto “Decires de Mujer” (ciclo de conciertos multidisciplinario y colectivo) donde la voz y mirada femenina es la protagonista y que lleva al día de la fecha 9 ediciones, en algunas de ellas homenajeando a grandes mujeres referentes como Violeta Parra, Mercedes Sosa y María Elena Walsh compartiendo junto a un gran número de artistas locales y provinciales.