Ranking Argentino de Canciones: Semana 89

En la temporada 2022, el Ranking Argentino de Canciones presentará nuevos artistas de lunes a viernes, y sábados y domingos volverá a emitir la obra de artistas que ya estuvieron presentes en ediciones anteriores del RAC.

El Ranking Argentino de Canciones es un proyecto que tiene como misión la difusión de la música nacional, entendiendo a las cincuenta emisoras de Radio Nacional como fuentes donde les oyentes tengan a disposición las diversas obras musicales argentinas. Las canciones populares clásicas, las que son parte de una agenda industrial, pero fundamentalmente las otras, las de los artistas independientes, las de aquellos trovadores y trovadoras, conjuntos, e intérpretes que con su canto representan culturalmente a diversas regiones del país.

1 – LRA 53 SAN MARTÍN DE LOS ANDES – "Cantar" – Milena L' Argentiere

Milena L' Argentiere es cantante y compositora nacida en Buenos Aires y radicada en San Martín de los Andes. Desde niña aprendió a cantar, tocar el piano y la guitarra.

Estudió en la Escuela de Música Contemporánea (Berklee) y comenzó con la composición de canciones en el taller del cantautor Edgardo Cardozo. Luego incursionó en técnicas rítimicas y de improvisación con el trompetista Juan Cruz de Urquiza. En 2014 participó en el proyecto El Club de Grabación, el cual consistía en reversionar un disco clásico de rock argentino en una maratónica sesión de estudio de un solo día con cerca de 30 músicos presentes. En este caso, participó como cantante en la reversión de Don Cornelio y la Zona, con producción de Juan Belvis, Luciano Vitale y Juan Valente. En 2015 sacó su primer disco de estudio, Movimiento, a través del fondo de fomento INAMU. En él se reunieron todas canciones de su autoría interpretadas a duo con Pablo Butelman en guitarra eléctrica y al que le siguieron variadas presentaciones en vivo en el circuito independiente de Buenos Aires.

En 2016 participó como cantante en la grabación del disco Cómo Desaparecer Completamente del pianista Marco Sanguinetti con la producción de Manza Esain, reversionando música de Radiohead en clave de jazz. La presentación se realizó en la Sala Argentina del CCK y en Plataforma Lavarden en Rosario y hasta 2019 realizaron giras y presentaciones en clubes de Jazz de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. En 2019 lanzó su segundo EP de estudio, Bioma, a través del programa de Mecenazgo. El EP estuvo producido por ella, Luciano Vitale y Juan Valente quienes jugaron con diferentes timbres e instrumentos para entregarle a las canciones atmósferas de viajes por paisajes diversos, formando así el delicado broma. La presentación se realizó en una gira por España y Portugal a duo con Matías Gabarrot, guitarrista y productor. En 2019 se realizó la filmación del videoclip de Monte, corte difusión del disco en Calamuchita, Córdoba, a través de la producción de Polvo Produce Audiovisual.

En 2020 se radicó en San Martín de los Andes desde donde siguió produciendo música original junto a Matías Gabarrot, formando el duo Bioma. Desde aquí buscan tomar e inspirarse en sonidos de la naturaleza y el cotidiano para llevarlo a las canciones a través de beats y audios procesados armando una suerte de collage sonoro siempre con el canto y la voz como guía. En 2021 Bioma participó junto con varios músicos de la zona de Patagonia Norte del Festival de Música Aérea, organizado en las cercanías de Bariloche y gestado con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes. El mismo consistió en presentaciones de artistas de distintas disciplinas colgados desde arneses en altura en imponentes paisajes de montaña.

2 – LRA 58 RÍO MAYO – "Que se vayan" – Guillermo Marin, el payador de los montes

Soy nacido en Leleque (Chubut), criado en la provincia de Bs As y en incontables caminos de nuestro País, cumpliendo con el designo otorgado por la naturaleza que es CANTAR. Esquilador y hachero de oficio, antes de ser conocido como payador por el pueblo y sus pares. Padre de 6 hijos, hoy ya radicado en Rio Mayo, pueblo de mi provincia natal. Bohemio, soñador pensante, incansable luchador por las injusticias cometidas al pueblo y a la naturaleza. La falta de escuela no fue impedimento para escribir mis propios versos y dejarlos en un libro y en distintos volúmenes discográficos, La necesidad de ayudar a otros exponentes de cantos payadoriles en la Patagonia, me llevo junto a mi hermano de la vida Alfredo Lipian, a crear una “ asociación de payadores patagónicos) y realizando distintos encuentros donde se sumaron muchos payadores rurales a buscar conocimiento: “Guillermo Marín Dice: soy solo un hombre que disfruta la vida y ama la naturaleza y la defiende, no me cargo de cosas materiales por ser esclavizantes. Al cantar no me encasillo pues canto un tango una zamba una canción o un canto criollo, me verán como relator de jineteadas o floreando a los jinetes o sobre un reservado, soy pallador, pero antes de todo soy un hombre”.

3 – LRA 6 MENDOZA – "Ceniza" – Tiberium

Un concepto musical nacido de las entrañas del rock, a principios del milenio en un pueblo del oeste argentino llamado Mendoza. Pablo Martí lleva veinte años sosteniendo su banda Tiberium. Con los cambios propios de un grupo, el músico le fue dando forma de a poco y a sus tiempos, a este proyecto con voz propia y canciones auténticas. Después de casi cinco años, finalmente el año pasado editó “Fiesta para Pocos”, el segundo disco de su autoría, que mañana domingo presentará en vivo en el teatro Imperial. Y aunque Martí lleva la batuta de todo además de ser la voz y guitarrista, actualmente lo acompañan Maximiliano Martí (guitarra), Carlos “Coco” Best (bajo), Jorge Gallego (batería), Juan Pablo Bruno (saxo), Quentin Vandemoortele (teclados) y Julieta Peña (coros).

4 – LRA 14 SANTA FE – "Soplo al corazón" – Tio Freud

Desde la ciudad de San Jorge, situada en el centro oeste de la provincia de Santa Fe, llega, TÍO FREUD.

5 – LRA 52 CHOS MALAL – "Lejano oeste" – Migrantes

Gallo Lago, fundador y cantante de Migrantes. Comenzó a tocar a los 17 años de forma autodidacta y años después se fue a estudiar música a la ciudad de La Plata, allí formó parte de distintos grupos de canciones propias y ajenas, grabando así también con el grupo musical Vientos del Sur. Años después emigró a la ciudad de Córdoba donde continuaron con la producción y grabación de canciones propias. Actualmente la reconocida artista Noe Pucci, está produciendo el primer disco solista.

6 – LRA 19 PUERTO IGUAZÚ – Maravilla encantada – Virginia Gambin

Virginia Gambin es una destacada cantautora de Leandro N. Alem, Misiones, tiene una larga trayectoria en la música, más de 20 años escribiendo canciones, creando la música y cantándolas para un extendido público local, Nacional e internacional, ya que es reconocida tanto en nuestro país como en los países de Panamá, Venezuela, Uruguay, Brasil, entre otros.

“Cuento con cinco trabajos musicales, todos registrados y con el sello del productor Habraham Helu, recorrí la mayoría de los festivales provinciales, algunos nacionales y también internacionales, que son de conocimiento público, como la Fiesta del Inmigrante, la Fericoop, la Fiesta de la Yerba Mate, entre otros, y en Brasil el Incontro Internacional del Chamamé.

Soy la autora de los himnos oficiales de mi pueblo: Dos Arroyos, y también de Mojón Grande, Picada Unión, y de la canción reconocida a nivel latinoamericano “Maravilla encantada” compuesta para las Cataratas del Iguazú, siendo una de las elegidas para recibir un premio. También soy la autora de la canción al bicentenario de nuestro país, la que presenté oficialmente en la Fiesta del Inmigrante en el año 2010".

7 – LRA 11 COMODORO RIVADAVIA – "Flores Blancas" – Marisel López Trío

A mediados del año 2015, Marisel López (voz) y Carlos Hernández (guitarra y arreglos) dan comienzo a este proyecto, en la búsqueda de alidad no solo en lo musical, sino también en la palabra. Se incorpora a este trabajo Martín Pereyra Cossio (percusión) y así queda formado ARISEL LOPEZ TRIO. Grandes compositores del folklore latinoamericano como: Atahualpa Yupanqui, Víctor Jara, Elizabeth Morris, Jorge Fandermole y otros son los elegidos para un repertorio amplio y exquisito.

Durante los años 2017/18 su agenda fue extensa, presentándose en distintos espacios que ofrecía su ciudad natal, Comodoro Rivadavia.

Fueron convocados por las escritoras Barile/Castiglione en el marco de la Feria del Libro 2018 en la presentación de su libro "Morir no es poco". En el 2019 se presentaron en el Teatro Astra MADURANDO SUEÑOS, con músicos invitados, como Sergio Quiroz ( guitarra electrica) y Daniel López (teclado y voz), con gran aceptación del público. En marzo del mismo año, Marisel presenta un proyecto a la Secretaria de Cultura donde fueran convocadas mujeres artistas de distintas areas y junto a Estela Chaves, Viviana Almirón y Cristina Barile, y asì se llevó a cabo en el Centro Cultural de Comodoro un evento interdisciplinario que se denominó 8M CON NOMBRE DE MUJER. Participaron en los escenarios de la FERIA DEL LIBRO de Comodoro Rivadavia de manera presencial y virtual, siempre apostando a la cultura.

En Febrero del 2020 presentaron en el TEATRO ASTRA ALMA MIA, donde fueron invitados músicos reconocidos como Fabian Fredinni (2da guitarra y coros) Sebastián Oviedo (bandoneón) Emilio Velasques (bajo). El 23 de Febrero del 2020 forman parte de los festejos del Cumpleaños de Comodoro Rivadavia la Ciudad Petrolera.