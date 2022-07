Ranking Argentino de Canciones: Semana 88

En la temporada 2022, el Ranking Argentino de Canciones presentará nuevos artistas de lunes a viernes, y sábados y domingos volverá a emitir la obra de artistas que ya estuvieron presentes en ediciones anteriores del RAC.

El Ranking Argentino de Canciones es un proyecto que tiene como misión la difusión de la música nacional, entendiendo a las cincuenta emisoras de Radio Nacional como fuentes donde les oyentes tengan a disposición las diversas obras musicales argentinas. Las canciones populares clásicas, las que son parte de una agenda industrial, pero fundamentalmente las otras, las de los artistas independientes, las de aquellos trovadores y trovadoras, conjuntos, e intérpretes que con su canto representan culturalmente a diversas regiones del país.

También podes acceder al contenido del RAC a través de sus redes sociales. Encontralo en Instagram y Facebook.



1 – LRA 30 BARILOCHE – "Yo no tengo un peso más" – El Alambique

El Alambique nace en san Carlos de Bariloche (Argentina), en febrero del año 2000, un proyecto de Santiago Azar, una banda de blues que incursiona en otros estilos de música afroamericana, abordados desde la óptica del blues, con composiciones propias, con letras netamente humorísticas, que son sellos distintivos de la banda.

Integrantes

Verónica Gil: voz

Paz Jacquier: bajo

Marcelo Fayer: guitarra rítmica

Juan Manuel Zito: batería

Luciano Giudice: teclados

Lisandro Gambini: saxo alto

Marco Giupponi: saxo tenor

Santiago Azar: guitarra

China García: coros

Ella Schroeder: coros

Instagram

Facebook

Youtube

Spotify

2 – LT 11 GRAL. RAMÍREZ. CONCEPCIÓN DEL URUGUAY – "Voy a cantar" – La Última Folk

Banda de folklore popular argentino, creada en noviembre del año 2013 con músicos de trayectorias de distintos géneros.

3 – LRA 8 FORMOSA – "La fiesta de la corvina" – Victor Danieri

4 – LRA 9 ESQUEL – "Vuelo" – Honker

Honker se crio en Esquel y desde los diez años que escucha rap en inglés. Tupac, Biggie y Eminem entre otros, lo atrajeron desde sus inicios y si bien no entendía lo que decía, le atraía mucho la música. Es así que comenzó a comprarse equipos desde pequeño y a producir sus propias canciones que lo llevaron a vincularse con otros jóvenes músicos de la comarca y volcarse al freestyle. Participando en batallas organizadas en la comarca, desde Bariloche a Bolsón, empezó a producir a otros artistas incipientes y a organizar sus propias batallas en Esquel, donde llegaron a juntar una gran cantidad de gente que se interesó por el género. Con el aprendizaje que le dio la experiencia continúa produciendo a otros artistas locales y sacó en Spotify su primer tema íntegramente producido por él titulado “Vuelo”.

5 – LRA 1 BUENOS AIRES – "Para cuando salga el sol" – Gastón Massenzio

Gastón Massenzio, compositor, cantante, pianista y guitarrista (nació en La Plata). Lleva su propio nombre dada la importancia que tiene esta obra en su trayectoria, es su sexto disco pero es un disco revelación para él, es un punto de partida hacia un nuevo rumbo artístico. Afortunadamente, ya muchos medios especializados se han sumado a reconocer su obra y difundir esta gran noticia: Página 12 (tapa de Espectáculos) Diario Popular, Radio Nacional Rock, Revistas Rolling Stone (reseña), Brando, Billlboard, Diario El Litoral de Santa Fe, Radio Nacional Gualeguaychú, Radio Nacional Santa Fe, Radio La once diez, entre otrxs, estamos tan contentos y no queremos dejar de contar con tu valiosa escucha y apreciación. Además de aportar su inmenso talento, Gastón está rodeado de un asombroso equipo de músicos como Fernando Samalea y Lucy Patané, entre otrxs, y cuenta en su arte fotográfico con la gran fotógrafa de renombrados artistas, Nora Lezano El productor artístico es Claudio Lafalce. El contexto de creación de este disco fue durante el aislamiento vivido durante el año 2020, y está casi enteramente compuesto desde el piano, su primer instrumento. No obstante Gastón es el creador total del disco, aporta su voz, y las guitarras de todas las canciones. Este disco a diferencia de los anteriores lo posiciona como una nueva voz autoral en la escena del rock argentino de calidad.

6 –LRA 4 SALTA – Llueve con sol – Sandra Aguirre

Sandra Aguirre nació en 1970 en Salta, donde desde muy pequeña comenzó con su actividad musical, asistiendo a la Escuela Superior de Música de la provincia.

Entre 1988 y 1999 residió en Buenos Aires, donde se graduó como musicoterapeuta, estudiando paralelamente jazz en la escuela de Marta Bellomo y Alejandro Moro. A fines de los '90 recibió el Primer Premio en el Pre-Cosquín y el Premio Revelación Cosquín 1998 (Córdoba-Argentina), participando en dicho festival con sus propios temas, y en el 2000 fue distinguida con el Primer Premio de los "Premios Octubre", en el marco del concurso organizado por la Fundación Octubre.

Presentó su primer disco, "Sí", en el 2001, y en 2019 presentó su cuarto trabajo discográfico, "Entonces Ensuit".

7 –LV 8 Libertador Mendoza – Cueca Hembra – Gabriela Fernández

Es cantante, intérprete, compositora y docente. Tiene 33 años y sus raíces latentes en Junín, departamento del Este de Mendoza. Fue docente de Música de nivel inicial, primario, preparadora vocal de coros infantiles y adultos, docente de nivel terciario y terapeuta musical de personas con discapacidad. Actualmente es instructora vocal y docente.

Desde hace tiempo trabaja en un proyecto de recopilación y difusión de la música popular argentina (MPA) a través de audiovisuales con interpretaciones de referentes o músicos emergentes de la MPA y entrevistas. Se destacan las participaciones de Juan Falú, Carlos Aguirre, Mario Díaz, Juampi Pérez, Bernardo Ríos, Daniel Morcos, Juan Martín Caraballo y Gordo Elena, entre otros.

Su primer registro sonoro se plasmó en el trabajo discográfico llamado Imaginero, grabado en mayo de 2012 y editado de manera independiente a fines el miso año. Cuenta en su haber con un sinnúmero de premios, menciones y una gran trayectoria musical en la Fiesta Nacional de la Vendimia de diversas ediciones, tanto en Acto Central como en fiestas departamentales y distritales.

Instagram

YouTube