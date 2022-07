Ranking Argentino de Canciones: Semana 87

En la temporada 2022, el Ranking Argentino de Canciones presentará nuevos artistas de lunes a viernes, y sábados y domingos volverá a emitir la obra de artistas que ya estuvieron presentes en ediciones anteriores del RAC.

El Ranking Argentino de Canciones es un proyecto que tiene como misión la difusión de la música nacional, entendiendo a las cincuenta emisoras de Radio Nacional como fuentes donde les oyentes tengan a disposición las diversas obras musicales argentinas. Las canciones populares clásicas, las que son parte de una agenda industrial, pero fundamentalmente las otras, las de los artistas independientes, las de aquellos trovadores y trovadoras, conjuntos, e intérpretes que con su canto representan culturalmente a diversas regiones del país.

1 – LRA 21 SANTIAGO DEL ESTERO – "Regresa a mí" – Raúl Ibarra

Como fundador e integrante del grupo SACHEROS , desempeñándose como vocalista, con el cual realizó giras por diferentes escenarios del norte y centro del país (Festival Nacional de la Chacarera, Festival del Carbón, entre otros). Llegando a la grabación de un material discográfico llamado "De nostalgias", con una producción totalmente independiente que incluyo un video clip con el tema que diera nombre al material. Que tuviera una amplia difusión en esta provincia y otras aledañas a la misma.

Raúl Ibarra (solista)

Posterior a incursionar en la agrupación antes mencionada y mas precisamente de un año y medio atrás a esta parte decidió alejarse del mismo e incursionar como solista habiendo a la fecha cristalizado la grabación de un material discográfico.

2 – LRA 7 CÓRDOBA – "Bandido" – Los Cocaleros

Cocaleros es una banda conformada por músicos cordobeses y jujeños, con base en Córdoba. La música de la banda es directa y fluctúa entre estilos como el surf de los 50, el punk rock, el folk y el rock de garage.

3 – LRA 15 NACIONAL TUCUMAN MERCEDES SOSA – "La última lágrima" – Fer Verón

Profesor Universitario En Artes – orientación Música UNLP-UNPA * Profesor superior en Danzas tradicionales Argentinas – Conservatorio Albistur * Tecnicatura en Teatro UNT – 3er año * Docente * Coordinador en diversos talleres Artísticos musicales e interdisciplinarios * Cantante, interprete, Músico Independiente Pequeña reseña *Año 1981, integrante de la Voces Celeste y Blanca representé al Secundario Nacional Manuel Belgrano de Simoca obteniendo el 1er. premio en un certamen provincial de escuelas secundarias en Tucumán.

Como Integrante del ballet Municipal de Simoca Desde el año 1982 – 1988, se obtuvo premios y reconocimientos municipales, provinciales , interprovinciales y nacionales con presentaciones en festivales, certámenes como el Pre-Cosquin hasta obtener el primer premio en Cosquín año 1988. Festival Nacional de la Zamba V. María – Cordoba Rubro Pareja. En Teatro: *Como integrante del Elenco Estable Municipal de Simoca en Octubre de 1988 en el papel protagónico de ”Julián” se estrena “La Mujer que todo lo enreda” una comedia de Julio F. Escobar, en el salón teatro de la Escuela Josefa Diaz, Simoca. *En el año 1989 con el mismo elenco se estrena una comedia, “Así me quieren tus hijos”, estuve en el protagónico de “José Maria” en el Teatro Orestes Caviglia en San Miguel de Tucumán. En el mismo año, en el Teatro San Martin de San Miguel de Tucumán, participé en un co- protagonico (Pierret) en una obra Musical titulada “Entre Candilejas y Gitanos” con Artistas Españoles como Fernando Ortega (Bailaor). Guionista y coreógrafa Maria Luisa Facetti. Año 1995/96 , dirijo un grupo de teatro de colegio secundario presentándolo en el encuetro Provincial de Teatro en Pico Truncado, Santa Cruz. En la Música Año 1990/91 Forme parte del Coro Municipal de Simoca dirijido por Raúl Dip presentándonos en febrero de 1991 en el ecuentro nacional de coros de Argentina en la ciudad de Villa Gesell, Bs. As., compartiendo escenario y cantatas con Opus 4 y Los Arroyeños. *Año 1991/92 comiencé a tomar algunas clases de Guitarra con Lucho Hoyos y clases de Canto con el cantante Lírico y Tenor Oscar Imof, en este tiempo conozco a Gustavo Parrado con quien empecé a cantar como invitado en su grupo llamado “Kardigan”, también con otra agrupación llamada la “Secion” liderada por Gerardo Alderete, todo esto en Tucuman., teniendo mi premera presentación profesional como cantante y llevando por primera vez la modalidad Pub a Simoca en el Bar “Unique”. * En el año 1994 viajo por trabajo en docencia a Rio Gallegos, Santa Cruz, y continúo mi carrera como solista. En el año 1998 formo mi primer proyecto al cual llame “Madrigal”, entre los años 2014/15 se suman y quedamos como un trio mis hijos Natalya y Bruno. *En el año 2016 bruno y Naty Viajan a córdoba para continuar sus estudios Universitarios. Fue en este año que creo otro proyecto al cual llamé “Pura Raza Blues” que en la actualidad segue vigente y creciendo día a día, me acompañan Lucio Mozon (Guitarra), Angel Stewart (bajo), Santisgo Gonzlalez Arias (saxo y sintetizadores) y Fernando Diaz (batería).

4 – LU 23 LAGO ARGENTINA. CALAFATE – "Soñaras, Sonreirás, Cantarás" – Cala Gallardo

El Cala Gallardo, pertenece a una estirpe de artistas populares y compone la tercera generación de una familia de cantores y guitarreros de Santa Cruz, la primera vez que actuó en un escenario fue a los 12 años de edad.

En su extensa carrera musical ha viajado de manera permanente por diferentes localidades, participando de eventos y diversos festivales. Al mismo tiempo ha recorrido una parte importante de las provincias argentinas y de Chile, acercando su calidad y sensibilidad como intérprete.

En esta ocasión, nos presenta una canción interpretada junto a su tía, la reconocida cantante Micky Gallardo.

5 – LRA 43 NEUQUÉN – "La entreverada" – Matías Rivas

Cantante y compositor nacido en la ciudad de Chos Malal. Reside desde hace varios años en la ciudad de Plottier, en Neuquén. Proveniente de una familia de músicos, incursionó en una amplia variedad de géneros musicales, que lo fueron formando y construyendo como el artista que es hoy. En el género folklórico, pinta los paisajes de la provincia a través de sus interpretaciones y creaciones.

Participó en variados escenarios regionales, nacionales e internacionales, y fue distinguido en el rubro Dúo Local en el Festival Nacional del Malambo, en 2017.

6 – LRA 28 LA RIOJA – Hay secretos – Sofía Carla

Sofía Carla Arias comenzó a cantar desde muy pequeña y a la edad de 18 años se fue a estudiar una tecnicatura de canto a la ciudad de Córdoba, después de esto, comentó que participó de un Pre-Cosquín y “luego de ganarlo comencé a sentir una molestia en la garganta, por lo que decidí hacerme un chequeo con una fonoaudióloga, la cual me diagnostica hiatus en las cuerdas vocales, que fueron quemadas por un reflujo gastroesofágico del estómago” expresó.

Asimismo recordó que la doctora le dijo “en este momento tenés que parar, no podes cantar más, no podes continuar porque si lo haces vas a perder tu voz”, desde esas palabras fue “volverme a La Rioja y modificar todos mis proyectos” comentó la joven.

Asimismo expresó que en ese instante sólo pensó que esto “es lo que me tocó, y voy a salir, fue bastante duro”. Señaló que luego de más de dos años de trabajo de rehabilitación con una fonoaudióloga “de lo físico pasó a ser un problema psicológico, porque me generaba mucha tristeza no poder cantar”.

Confesó que “hubo momentos en los que dije que el canto no es para mí, porque ya había pasado mucho tiempo y a pesar de que uno lo lleva a dentro, estaba enojada, era algo que te oprimía el pecho no poder cantar” agregó que “gracias Dios la recuperación fue buena”.

Como si todo esto no fuese poco, la vida le puso otra prueba, tuvo que luchar con un problema de salud que le dificultaba quedarse embarazada, ahí comenzó una nueva lucha, en esas circunstancias “sólo pensaba que al final del camino estaba lo que esperábamos” y por supuesto “para lograr esa tranquilidad y paz que necesitaba, ponía a Dios adelante de todo, y luego de una fertilización asistida comenzaron a ocurrir los milagros” dijo.

Luego, consultada sobre cómo fue volver a cantar luego de todo lo que vivió contó “me pasó algo hermoso, después de la lucha por tener a mi hija, con mi bebé en la panza volví a cantar” muy emocionada recordó que le contó a su niña cuando tenía seis meses “cuando vi su emoción, su reacción es muy emocionante, eso para mí no tiene explicación”.

Para finalizar dijo que estas etapas que fueron de bendición porque se aprende, “muchas veces nos preguntamos ¿por qué me pasan todas estas cosas?, y con el tiempo tengo la respuesta a esa pregunta, y es que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y los planes de Dios son perfectos, cada cosa que me pasó hoy descubro por qué pasaron, hoy puedo estar acá contando mi testimonio”.

“Hoy estoy viviendo cosas hermosas que me ha dejado todo esto, si yo tengo que volver a vivir todo lo que pasé, con el peso que significó, para vivir este presente, sí lo volvería a vivir”, concluyó.

7 - LRA 26 RESISTENCIA CHACO - Pan del agua - Marta Toledo con MBG

Como cantante desde temprana edad Marta Toledo se dedicó al canto solista, habiendo recorrido escenarios de la región y representando a Corrientes como finalista en los prefestivales de Cosquín y Baradero.

Más tarde forma Naranjalera, cuarteto formado por Federico Mayuli (contrabajo) Sebastián González y German Acuña (guitarras) y Marta Toledo (voz).

Desde 2015 a 2020 fue la voz de Mauro Bonamino Grupo.

En la actualidad está en dos formaciones de guitarra y voz, el Duo Toledo Maciel y otro junto con el guitarrista de jazz Fernando Gualini, con este último desarrolla un amplio repertorio de música argentina.

La artista ha recorrido escenarios de Argentina, Brasil, Francia, España, País Vasco y Portugal.

