Ranking Argentino de Canciones: Semana 68

*En la temporada 2022, el Ranking Argentino de Canciones presentará nuevos artistas de lunes a viernes, y sábados y domingos volverá a emitir la obra de artistas que ya estuvieron presentes en ediciones anteriores del RAC.

El Ranking Argentino de Canciones es un proyecto que tiene como misión la difusión de la música nacional, entendiendo a las cincuenta emisoras de Radio Nacional como fuentes donde les oyentes tengan a disposición las diversas obras musicales argentinas. Las canciones populares clásicas, las que son parte de una agenda industrial, pero fundamentalmente las otras, las de los artistas independientes, las de aquellos trovadores y trovadoras, conjuntos, e intérpretes que con su canto representan culturalmente a diversas regiones del país.

También podes acceder al contenido del RAC a través de sus redes sociales. Encontralo en Instagram y Facebook.

1 –LRA 30 BARILOCHE – "Sábado a la noche" – Débora Calderón

Débora Calderón nació en Buenos Aires, estudió Artes desde muy pequeña, tuvo grandes profesoras como María Rosa Yorio, Rosario Blefari, entre otros. La música le abrió las puertas a la composición y creación de canciones como cantautora, además de ser ex corista Mal Momento, banda legendaria del punk, alguna vez compartió escenario con grandes artistas del rock nacional como Charly García, Juana la Loca, Francisco Bochatón, Federico Pertusi y Rosario Blefari. Además ha tocado en Cemento, lugar de reliquia del rock nacional.

Con el correr del tiempo se fue a vivir a la Patagonia donde se abocó a las Artes en varias disciplinas. En 2020 forma la banda "Llegaste tarde", con un sonido de rock alternativo, consolidado por Débora Calderón en guitarra y voz, con amigos cómplices como Charly Barroso en guitarra y bajo y Andrés Esteban Gajardo en bajo. La mayor parte del disco se grabó en el estudio GPM, con Gabriel Pirato Mazza, en la Patagonia argentina; dos canciones fueron grabadas en Buenos Aires, con bajo de Francisco Bochatón y guitarras de Marianela Pelzmajer, en el estudio Fuera del túnel.

El bonus track es una canción con formato blues callejero compuesta en guitarra y voz por Juan de Viaje y Débora Calderón. Según dice Débora, las canciones surgen desde la plena creatividad con el mundo que la rodea, los miedos y las ganas de combatirlos.

2 –LT 14 GRAL. URGQUIZA. PARANÁ – "Luna enamorada" – Rubén Giménez

Rubén Giménez nace en Diamante (Entre Ríos), cantante, autor y compositor. Integró el conjunto "Los Musiqueros Entrerrianos". Actualmente es solista.

3 –LRA 19 PUERTO IGUAZÚ – "No tengas miedo" – Danet Music (Daniela Cardozo)

Hola me llamo Daniela Cardozo, soy de la ciudad de Wanda, Provincia de Misiones. Comencé a cantar folclore a los 3 años y a los 4 ya pisaba mis primeros escenarios, siempre acompañada de mi papá, de quién heredé la música. A los 9 años gané el Concurso Que canten y bailen los niños como mejor solista vocal provincial. A los 12 años comencé a tocar la guitarra y ser más independiente, lo que me ayudó a implementar otros ritmos e idiomas como inglés y portugués. Eso me abrió puertas en el turismo, ya que comencé a cantar en hoteles, restaurantes y casinos. Lo que a su vez me ayudaba a pagar mis estudios secundarios. En el año 2008 gané el concurso Iguazú Canta al mundo, que tuvo mucha repercusión a nivel local, pero por razones personales no pude grabar. Hace más de un año que comencé a subir videos de covers a mis redes. Comencé en Facebook, con mi celular y una guitarra. Luego pasé a Instagram y finalmente a youtube. Cada red o canal tiene diferente tipo de público o seguidores así que comencé a subir videos en las diferentes redes para tratar de llegar al mayor público posible. Comencé a recibir msjs de personas de todo el país y otros países vecinos. Aunque lo que era un hobbie se tornó un poco más serio cuando gente de países como Alemania, Suiza, México, Filipinas, la India, comenzó a seguirme y a enviarme msjs de apoyo y cosas así. Entonces comencé a tratar de mejorar y a trabajar de forma independiente con NG Record y LMB Music. Fué entonces que dije: es hora de escribir y transmitir lo que siento. Así que me largué a componer mis propias canciones y me siento muy conforme de cómo han respondido mis seguidores. Trato de aprender de todos los géneros algo, porque creo que todo se puede fusionar y todo suma. Les presento Fuiste tu, es un tema de mi primer álbum que se llama No tengas Miedo. La canción en sí, no tiene nada que ver con mi vida personal pero me gusta contar una historia cuando escribo. A diferencia de otras músicas del mismo género, no me gusta hablar el sexismo, drogas o esas cosas. Trato de enfocarme más en una historia de amor o cosas con las que la persona que lo escuche se sienta identificada. Pueden encontrarlo en todas las plataformas digitales y seguirme en mis redes como Danet Music.

4 –LRA 1 BUENOS AIRES – "Churrinche" – Alberto Iriarte

Alberto "Beto" Iriarte es un trovador, o en criollo, un guitarrero de Quilmes. Autor de obras integrales como "Los caudillos argentinos: un homenaje a San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón, y otros".", "El canto de mi raza: homenaje a los cantores populares que hicieron historia, como Horacio Guarany, Mercedes Sosa, etc." y "Por amor al arte: en casa de la cultura obra musical".

5 –LRA 5 ROSARIO – "Yo no entiendo tus emojis" – Mati Vant

El músico rosarino estrena un material compuesto por canciones inéditas y de autoría propia, ganador de la Convocatoria Estímulo a las Industrias Culturales del Programa Espacio Santafesino del Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia en la categoría Serie Fonográfica editado con el sello Kuikatl Discos. En Yeta aparecen influencias rítmicas como candombe, zamba y un pop muy del presente entre otros ritmos.

Los músicos que participaron en su grabación junto a Mati Vant en guitarras, voz, metalofón y teclado, son Tomas Pagura en batería, Martín Valci en bajo, Patricio Benetti en guitarra, Federico Martí en saxo barítono, Kimey Gómez en saxo alto y tenor, Jonatan Bravo en trompeta, Emiliano Zamora en flauta, Julia Pistono en voces, Florencia Croci en voces y guitarra, Ivette Paz en cello, Carlos Pagura en contrabajo, Emanuel Marquiore en guitarra, Alejandro Bluhn en piano, Mercedes Borrell en voces, Claudio Bergese en bandoneón, Salvador Trapani en serrucho y Ezequiel Quinn en cello. La producción artística estuvo a cargo de Pacho Benetti y Mati Vant, la masterización del disco por Manuel Schaller en Puro Mastering y el diseño gráfico de Dai Girotti.

6 –LRA 11 COMODORO RIVADAVÍA – Abelardos, con Lula Bertoldi – Por un segundo

Una banda de Rock & Roll que comenzó su carrera 1999, en la ciudad de Comodoro Rivadavia (Chubut), con temas de composición propia. La banda lanza su primer demo con seis temas y en el año 2005 sale a la calle su primer trabajo de estudio titulado “Un mes más”. La concurrencia a sus recitales se volvió masiva en diversas ciudades de la Patagonia y en el año 2010 lanzan su nuevo trabajo “Caminando Lento”.

Abelardos comienza a girar por varias ciudades del norte de Santa Cruz presentando dicho álbum. En el año 2015, la banda comenzó a grabar su trabajo, llamado “El Color del Carnaval”, cuyo lanzamiento se realizó en Julio de 2016, el cual nota una maduración sonora y un giro en la composición y arreglos musicales, sumando diferentes instrumentos como bandoneón, cuerdas y percusión.

Este disco abre la posibilidad de recorrer el norte de la provincia de Chubut expandiendo su música por las ciudades de La Plata y Rosario, con una gran concurrencia y alzando las voces del público del centro del país.

Actualmente la banda se encuentra presentando su último trabajo discográfico titulado “El delirio en la pasión” que asoma una innovación sonora con líneas de cuerdas y arreglos de vientos bien marcados, diversidad de ritmos dignos de ser escuchado para cualquier momento del día. Guitarras al frente, vientos bien dispuestos para cuando hacen falta, un bajo sólido y de corazón, la precisión exquisita de la batería y una voz limpia que sin dudas aporta un nuevo aire a la banda.

Los ingredientes líricos van desde la política pasando por la soledad, traición, encuentros , la violencia y el amor cargadas de la poética local y callejera que caracteriza a la banda que nació en el mítico barrio 30 de octubre hace alrededor de 20 años.

Lula Bertoldi

La banda de rock más convocante de la Patagonia y su conexión con artistas nacionales, que se inició con Lula Bertoldi, cantante y guitarrista de Eruca Sativa , con quien grabaron "Por un segundo", que llevó a la banda a plataformas nacionales instalándola en un escalón más de su extensa carrera.

Atravesados por la pandemia y en un momento difícil, Abelardos se posiciona cada vez más, primero abriendo los auto recitales del país con un alcance de 33.000 vistas y un gran público que se adaptó a esta nueva forma de disfrutar un concierto " desde el auto ".

La agenda de la banda marca un trabajo junto a artistas destacados de nuestro país, entre los que podemos citar a Nonpalidece , Mariano Martínez ( Ataque 77) y Lula Bertoldi de Eruca Sativa con quien dio el primer paso asegurando en su devenir musical un importante ciclo de presentaciones y composiciones .

Facebook: @AbelardosRock

Instagram: @abelardosrock

Twitter: @abelardos_rock

YouTube: Abelardos Rock

Spotify/Youtube Music/Deezer/Apple Music: Abelardos

FORMACIÓN ACTUAL

CARLOS BARRERA (voz)

MATÍAS REY (bajo)

SEBASTIÁN ACOSTA (guitarra)

MARCOS CÁRDENAS (guitarra)

GABRIEL CHAYLE (batería)

ALEJANDRO PAREDEZ (saxo tenor)

VÍCTOR MÁRQUEZ (saxo alto)

JUAN PABLO ZAMBRANO (trombón)

DAVID LUNA (armónica)

ROBERTO DAMIÁN (trompeta)

MARTÍN MUÑOZ (teclados)

E-mail: abelardos82@hotmail.com

7 –LV 8 LIBERTADOR. MENDOZA – Dúo Morcos-Sánchez – Agua y surco

Dúo de música instrumental integrado por Pedro Sánchez y Daniel Morcos. Una propuesta nueva que abreva en la música popular latinoamericana y se proyecta por nuevos caminos.

Las composiciones del dúo, interpretadas en piano y percusión, están llenas de vivencias simples. Emoción, experiencia, paisaje e historia viva se traducen en un diálogo musical que entreteje una trama sonora donde el espíritu del hombre universal se ve reflejado.

