Ranking Argentino de Canciones: Semana 64

*En la temporada 2021, el Ranking Argentino de Canciones presentará nuevos artistas de lunes a viernes, y sábados y domingos volverá a emitir la obra de artistas que ya estuvieron presentes en ediciones anteriores del RAC.

El Ranking Argentino de Canciones es un proyecto que tiene como misión la difusión de la música nacional, entendiendo a las cincuenta emisoras de Radio Nacional como fuentes donde les oyentes tengan a disposición las diversas obras musicales argentinas. Las canciones populares clásicas, las que son parte de una agenda industrial, pero fundamentalmente las otras, las de los artistas independientes, las de aquellos trovadores y trovadoras, conjuntos, e intérpretes que con su canto representan culturalmente a diversas regiones del país.

También podes acceder al contenido del RAC a través de sus redes sociales. Encontralo en Instagram y Facebook.

1 –LRA 21 SANTIAGO DEL ESTERO – "Mensaje al corazón" – Andrea Bustamante

Andrea de Jesús Bustamante nació en La Rioja, radicada en Santiago del Estero. Debutó como profesional a los 15 años en el Festival Nacional de la Chaya. Tiene un disco editado como solista (mensaje al corazón) año 2020. Su género es el folklore.

Integra asociaciones de mujeres músicas como movimiento musica de mujeres Santiago del Estero, las cumparsitas colectiva de Buenos Aires orquesta de señoritas ñañaspura (entre hermanas).

Ha participado en distintos homenajes, festivales nacionales y provinciales.

2 –LU 4 PATAGONIA ARGENTINA. C. RIVADAVIA – "Sincero" – Mandarina Project

Mandarina Proyect nació en 2011 bajo la búsqueda de experimentar sobre la fusión de ritmos. La banda pasó por diferentes formaciones hasta que Mauricio Almirón (saxo), Claudio Dietsche (guitarra), Luis Salvo (charango y coros), Sebastián Almirón (percusión), Fernando López (batería), Lucas Morales (trombón y coros), Juani Martínez (bajo y coros) y Pablo Morales (voz y trompeta) consolidaron el grupo.

El correr de los años permitió que Mandarina Proyect avanzara con pasos seguros en cada una de sus presentaciones, brindando shows marcados por un sonido único en la región. Esto llevó a que sus ocho integrantes representaran a Comodoro Rivadavia en el escenario Atahualpa Yupanqui en el Pre Cosquín 2016.

3 –LRA 6 MENDOZA – "Vino y rivotril" – Mortales

Mortales (Mousse de Chocolate, Fafá, Anginas y El Pasante) es una banda mendocina que se ha obligado gustosamente a incluir ritmos latinoamericanos en sus canciones. De tal manera que sus temas rememoran tangos, bossa nova, cuecas, zambas, homenajes a Armando Tejada Gómez y a Jorge Marziali; pero a la vez son claramente temas de rock.

4 –LRA 8 FORMOSA – "Grito verde" – Hacheral

Gabriel Cabral y Fernando Roglan, son las voces de Hacheral, grupo oriundo de Formosa.

5 –LRA 15 NACIONAL TUCUMAN MERCEDES SOSA – "Tiroteo" – Franco Acuña

Franco Acuña, cantante oriundo de Tucumán.

6 –LRA 23 SAN JUAN – "Amor de caminante" – Giselle Aldeco

Cantante de Folklore, de la Provincia de San Juan, Argentina

Giselle Aldeco, quien tiene en su haber dos discos, Dulce melodía (2006) y Con la voz del corazón (2014), destaca que ha participado de todas las fiestas departamentales de la provincia; aunque admite que la Fiesta Nacional del Sol es la que más disfruta. "El año pasado estuve en el escenario mayor, y que sea televisado por la Televisión Pública es una gran puerta", dice Giselle que desde el comienzo actúa con el acompañamiento musical de su padre y su hermana Yanina. También están al pie del cañón su mamá Nancy y la menor de la familia, Analía. "Somos un equipo", apunta.

"La música me atraviesa de punta a punta. Este es un camino que no se termina nunca, que día a día vas aportándole cosas, la gente pide más siempre, hay mucha competencia y uno tiene siempre que pensar en superarse" aseguró la joven intérprete que además es profesora de nivel inicial.

"El público de San Juan es fundamental en mi vida; el público sanjuanino es muy exigente, es crítico, es sabio. No aplaude lo que no le gusta. Eso está bueno. Si no les gusta no aplauden. Gracias a Dios la gente de San Juan siempre ha tenido una respuesta positiva y estoy eternamente agradecida por eso" cerró la artista que esta noche comenzará su cumpleaños rodeada de amigos y su público.

7 –LRA 19 PUERTO IGUAZÚ – Misionero del Iguazú – Fausto Rizzani

Fausto Rizzani nació en Ushuaia, el 18 de Septiembre de 1.974 es hijo de Daniel Stéfani y Mercedes Irizar y aprendió a gustar de la música misionera y guaranítica, siendo muy niño, ya que su padre, también, cantor y tecladista, se radicó en Puerto Iguazú-Misiones , en el año 1983.

Participó en el 1º Certamen Regional de intérpretes en 1.988, es padrino de varias escuelas primarias del interior de la Provincia , embajador artístico de Iguazú en 1.993, en España participó de un intercambio cultural entre jóvenes de América Latina y España, participó de la Campaña Provincial de Educación Ambiental “Aprendiendo al Ritmo de la Naturaleza” del Ministerio de Ecología, padrino del Festival “Andrés Guacurarí” de Garupá, actuó junto al coro de Sordomudos de Iguazú, participó del Carro Polaco Cultural en 1.996-97 y 98, obtuvo el premio “Consagración” en el Festival del litoral, viajó a Japón y nuevamente a EE.UU. con actuaciones dedicadas al Nuevo Milenio.