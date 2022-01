Ranking Argentino de Canciones: Semana 63

*En la temporada 2021, el Ranking Argentino de Canciones presentará nuevos artistas de lunes a viernes, y sábados y domingos volverá a emitir la obra de artistas que ya estuvieron presentes en ediciones anteriores del RAC.

El Ranking Argentino de Canciones es un proyecto que tiene como misión la difusión de la música nacional, entendiendo a las cincuenta emisoras de Radio Nacional como fuentes donde les oyentes tengan a disposición las diversas obras musicales argentinas. Las canciones populares clásicas, las que son parte de una agenda industrial, pero fundamentalmente las otras, las de los artistas independientes, las de aquellos trovadores y trovadoras, conjuntos, e intérpretes que con su canto representan culturalmente a diversas regiones del país.

También podes acceder al contenido del RAC a través de sus redes sociales.

1 –LRA 16 LA QUIACA – "Para un alma que se eleva" – Manono Campos

El folklorista quiaqueño Carlos Manono Campos presenta su canción "Para un alma que se eleva".

2 –LRA 26 RESISTENCIA – "Ya no soy un nene" – Pelo Blues y Amigos

Se presenta el Disco: Pelo Blues & Amigos Vol. 1 éste sábado 25 de septiembre desde la plataforma de Youtube. Este es el primer trabajo editado por la banda del músico y escritor Pelo Blues. “Pelo Blues & Amigos Vol.1”, que está integrado completamente por temas dentro del género musical Blues, y cuenta con la participación de afamados músicos bluseros de Argentina, Paraguay y España: Claudio Gabis (ex Manal, Billy Bond y la Pesada), Luis Robinson (ex Pappo’s Blues y La Mississippi), Daniel Raffo, Adrián Jiménez, Pol Castillo, Gustavo Sánchez Haase (Paraguay), Waly García, Walter Suárez, Javier Piñeyro, César Girard, Choko Olmedo, Gustavo Peloso, Ramiro Noguera, Lucas Quiroz, Alejandro Ledesma, Nancy Luján, Rocío Mburucuyá Molina, Juan “Tata” Alcoverro, José Soto Oca, Alejandro Teplitzky, Richard González y Juan Mambrín.

Incluye once temas, diez de ellos de propia autoría y uno más, de un ex integrante de la banda, Rubén Azanza (actualmente radicado en España); fue grabado y masterizado entre los años 2017 y 2020 en los estudios La Mezcla y Punto Rojo Record de la ciudad de Corrientes, y será distribuido en los formatos físicos y digitales por el sello Publitrack (Bs As) para la Argentina y el mundo. Cuenta con el arte de tapa del artista plástico correntino Manuel Augusto Artigue. Por la agrupación Pelo Blues & Amigos pasaron, en diferentes oportunidades, muchísimos “amigos” de Pelo Blues. En la misma, originada en la ciudad de Corrientes en la década de los años noventa, fueron rotando amigos en los diferentes instrumentos, pero pensando también que la idea de “amigos” es además porque la banda incluye en su repertorio otros temas emparentados con el Blues, derivados de éste y no sólo éste. Ello lo han mostrado desde su conformación, a través de su ya larga vida, en ámbitos diversos cómo en el marco de conciertos y festivales, en los eventos Sofar por las redes virtuales, radios nacionales y televisión (Televisión Pública –Bs As- y en muchos otros canales de la región), más allá de haber visitado musicalmente, en los más de veinte años de existencia del proyecto, las provincias de la Región Este de la República Argentina (Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires) y los vecinos países de Brasil y Paraguay; o en el caso de Pelo Blues como solista, llevando la propuesta y brindando recitales en España y Cuba, acompañado por músicos locales...

Pelo Blues es el ex líder, en los años ochenta, de la Primer Banda de Blues Regional: Pis Blues, y ha publicado en forma independiente en el año 1998 el disco “La Clínica (Jazz, Fusión y Blues por Correntinos)”, y en el 2015 “Refugiados en el Blues”, con el grupo homónimo. La obra será oficialmente presentada éste sábado 25 de septiembre de 2021 a las 12 AM desde el canal de Youtube: Pelo Blues & Amigos Banda.

3 –LRA 43 NEUQUÉN – "Deja la vida volar" – Gladys Aristimuño

Hola, soy Gladys Aristimuño y vivo en Fiske Menuco-General Roca, provincia de Río Negro, Patagonia argentina, mi satélite. Desde que tengo conciencia canto y actúo, un día decidí profesionalizarme y volví a mi ciudad de origen, Buenos Aires, a formarme, a estudiar. Desde hace 40 años soy una cantante profesional, pasé por el teatro musical junto a Pepe Cibrián Campoy, Ricky Pashkus, Luis María Serra, Rubén Helena, Angel Mahler, José Angel Trelles…y otres grandes maestros del teatro, de la danza y de la música. Aquí no podemos hacerlo, Calígula, George Sand, El Diluvio que viene, El Rey (Elvis Presley)….y algunas otras obras fueron el comienzo de mi carrera como cantante.

En 1989 me fui con un contrato de trabajo a Brasil donde comencé mi carrera solista, extendiendo mi camino hacia todo ese maravilloso país. Al volver 4 años después, regresé a Fiske donde profundicé el jazz, el bossa nova, el tango, ahora la música latinoamericana con una fuerte temática femenina, tengo grabados algunos discos con otros artistas, pero mi producción CAMINO BORDADO A FE de 2015 es

completamente propia, solista. Soy productora y directora de espectáculos musicales, como por ejemplo PACTO POR UN BLUES, UNENCANTODEMUJERES, TONIGHT, RITMO FASCINANTE, y bueno, fui dirigida en varias obras de teatro como por ejemplo LA NARANJA MECÁNICA, SALTIMBANQUIS, LAS HIJAS DE SANTA ROSA…

Ahora me estoy animando a componer, lo que seguramente en breve se transformará en una producción musical. Mis admirados maestros son: Chico Buarque, Caetano Veloso, el rosarino Adrián Abonisio, la santafesina Ana Suñé, la mejicana Silvana Estrada, George Gershwin, Elis Regina…y mis colegas del alto valle de río negro y neuquén compañeros de los que aprendo en cada show, en cada recital. Si tenés ganas de escucharme podés entrar en mi canal de Youtube GLADYS ARISTIMUÑO Te dejo con mi versión del maravilloso tema Deja la vida volar de Víctor Jara con arreglos del neuquino Mauricio Lusardi.

4 –LT 12 GRL. MADARIAGA. PASO DE LOS LIBRES – "Altar de agua" – Mario Suárez

Mario Suárez es cantante, guitarrista, autor y compositor. Nació en Villaguay (Entre Ríos) el 10 de Abril de 1978.

Criado en un ambiente musical, Mario es hijo del recordado cantante Hugo Raúl Suárez, integrante del celebrado conjunto de Abelardo Dimotta. Guiado por su padre, se inició en el canto y la guitarra a la edad de 12 años. Realiza sus primeras presentaciones en fiestas escolares y familiares.

Su debut como profesional lo realiza junto a su padre en la “Fiesta del Ternero de Feliciano” (Entre Ríos) y en esta etapa se presenta además en el “Encuentro Entrerriano de Folklore” además de fiestas patronales y jineteadas. Posteriormente se integra al conjunto de Francisco Monsalvo con quien tiene la oportunidad de realizar sus primeras grabaciones en formato cassette en el registro “Desde los pagos del Arroz”.

En el año 1998 funda junto al bandoneonista Luis Silvestri y los hermanos Diego y José Trzukot, el conjunto “Nostalgia Guarani”. Con esta formación permanece por espacio de una década, realizando presentaciones en los principales festivales del Litoral como “Federal” (Entre Ríos) donde obtuvieron el “Premio Consagración”, en el “Festival del Chamame de Mburucuya” (Corrientes) y en la “Fiesta Nacional del Chamame” de Corrientes; grabando además 3 discos.

En el año 2003 se integra al “Cuarteto Santa Ana” dirigido por Carlos Talavera.

En el año 2009 inicia su carrera como cantante solista, que se mantiene hasta el presente, además de haber realizado actuaciones y grabaciones junto a artistas como Víctor Velázquez, Julio Lorman, Rudi y Nini Flores, Javier Colli, Raúl Barboza, Germán Fratarcangelli, Graciela Castro Bagnasco, Néstor Basurto, Gustavo Reynoso, Chango Ibarra, Pillín Massei, Hugo Mena y el gran Octavio Osuna.

En el año 2011 editó su primer disco solista titulado “Amor que nos juramos». En 2015 editó su segundo trabajo doscográfico «Mi mejor canción” estrenado en su ciudad natal Villaguay, el que ha recreado en distintos ámbitos como el “Festival del Folklore de Cosquín (Córdoba), la “Fiesta Nacional del Chamame” de Corrientes, el “Salón de los Pasos Perdidos” del Congreso de la Nación y la “Feria de Turismo de Palermo”, además de escenarios de todo el litoral.

Inspirado compositor, llevan la firma de Suárez obras como “Florcita entrerriana”, “A Julio Luján”, “Tropero de sueños”, “Lucero de soledad”, “Espejo de atardeceres”, “Chamarrita del encuentro”, “Rosendo chamamecero” y “Mi mejor canción”, compuesta junto al poeta Manuel Lazo, ganadora del premio “Canción Inédita” del Festival Pre – Cosquín.

Mario Suárez está radicado en su ciudad natal dedicado a su carrera artística, indicó la Fundación Memoria del Chamamé.

5 –LRA 52 CHOS MALAL – "Norte neuquino" – Nietos del Viento

Música folklórica latinoamericana, conjunto oriundo de Chos Malal. Sus integrantes; Lucho Herrera, Fernán Herrera y José Guzmán.

6 –LRA 51 JACHAL – "Camino a San Roque" – Los Lucero

Fernando y Javier Lucero nacieron en San Roque, un pueblo jachallero ubicado al píe del Portezuelo, cerro emblemático que es el portal de ingreso a la ciudad de Jáchal.

Su niñez perfuma las canciones de producción propia. Como así también su juventud, vivida en Mendoza, le otorga un fuerte sabor cuyano a su repertorio.

Su más reciente trabajo es un canto al territorio, sus costumbres y paisajes, en diferentes ritmos del folklore nacional. Camino a San Roque es la canción que refiere a su Pueblo Natal, nombre del disco donde el concepto de canto al territorio se complementa con la Tonada de la Siesta, otra pieza fundamental que muestra la madurez como autores y compositores de los ya reconocidos intérpretes.

7 –LRA 7 CÓRDOBA – Rara – Dafne Ursorach

Dafne Usorach, oriunda de Guatimozín (provincia de Córdoba), nacida en el año 1981, radicada en la ciudad de Rosario desde el año 2000, realizó la carrera de Guitarra en la Facultad de Humanidades y Artes de dicha ciudad.

Su música refleja una mezcla de varias influencias y ritmos que es la base de su estilo, transitando el camino de la trova o también llamada música de autor, Dafne deja plasmada en sus composiciones la intención de tomar la música como un instrumento de transmisión de ideales, historias y sucesos que no deben quedar en el olvido, así como también, la sencilla apreciación de las cosas y momentos que nos rodean a todos día a día. Dedicada a la música desde temprana edad, ha transitado a lo largo de su carrera como solista y también como parte del Dúo Jano, diversos y variados escenarios en varias provincias Argentinas como Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Salta, Jujuy, Tucumán, Buenos Aires y otras, y también escenarios internacionales como: Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador y Cuba.

En el 2011 editó su primer disco Solista “Néctar”, que cuenta con diez canciones propias.