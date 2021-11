Ranking Argentino de Canciones - Semana 55: Especial Mes Maradoniano

El Ranking Argentino de Canciones de Radio Nacional celebra la memoria de Diego Maradona, con el "RAC Maradoniano", selección de nuevos temas musicales ,de artistas de todo el país, dedicados al "Barrilete Cósmico".

Desde el sábado 30 de octubre, fecha de su nacimiento al jueves 25 de noviembre, primer aniversario de su muerte.

El Ranking Argentino de Canciones es un proyecto que tiene como misión la difusión de la música nacional, entendiendo a las cincuenta emisoras de Radio Nacional como fuentes donde les oyentes tengan a disposición las diversas obras musicales argentinas. Las canciones populares clásicas, las que son parte de una agenda industrial, pero fundamentalmente las otras, las de los artistas independientes, las de aquellos trovadores y trovadoras, conjuntos, e intérpretes que con su canto representan culturalmente a diversas regiones del país.

1- LRA 1 BUENOS AIRES – "Garoto de Fiorito" – Lucio Arce

Escribe y canta sus tangos, valses, milongas. En 2002 editó "Tangos Inesperados" y en 2007, "¿Trajiste la guitarra?". El Ranking Argentino de Canciones de Radio Nacional, en modo "maradoniano", presenta a Lucio Arce y su "Garoto de Fiorito".

2- LRA 14 SANTA FE – "Al Diego" – Máscaras

Es una banda de Rock – Rock Alternativo de la ciudad de Santa Fe fundada en el año 2016 . Siempre con temas de producción propia supo realizar presentaciones en vivo en los principales lugares Rockeros de la ciudad como por ejemplo Tribus Bar y Arte, Stanley Rock Bar, Centro Cultural Provincial, Parador Sabotage Beach de Radio Mega entre otros y vía streaming para el Ministerio de Cultura de la Provincia o programas como Yo canto en casa y El Rocksariazo de la vecina ciudad en ambos casos con gran cantidad de concurrencia y/o visualizaciones. Además supo llevar su música a locaciones fuera de la ciudad como Reconquista, Paraná, Buenos Aires, San Francisco y otros.

Entre sus principales influencias se encuentran las bandas de rock y grunge de los 70s, 80s y 90s. (Queen, Guns, Aerosmith, Pearl Jam, ATP, Alice in Chains, Megadeth,

Metallica, y en el plano de música en castellano, Soda Estéreo, Redondos, Cerati, Spinetta , Carneviva , La Cruda , Cabezones, entre otros).

3- LRA 14 SANTA FE – "Barrilete de Dios" – Efraín Colombo y Los Tekis

El cantante y compositor santafecino presenta “Barrilete de D10S”, rodeado de sus colegas de Los Tekis en homenaje al héroe del futbol: Diego Maradona. El sencillo se lanzará el 24 de noviembre en las plataformas digitales de música y en YouTube.

Efraín Colombo, quien viene construyendo desde hace más de 20 años su carrera artística con gran crecimiento, comenzó a componer la canción el día que falleció Diego Armando Maradona, luego se sumaron Sebastían López (Los Tekis), José Rangeón y Raúl "Trueno" Lavadenz para terminar de engrandecer juntos esta obra.

El 25 de noviembre ya tiene su marca para la posteridad: “Será indeleble, quedará como una marca profunda en el pecho de todos los argentinos. Diego fue el poeta sublime de la vida en la cancha. Un poeta que se la jugaba, siempre.

Por eso no quise guardarme eso que siento por él, sino que quise decirlo en una canción”, confiesa Efraín Colombo.

4- LRA 14 SANTA FE – "Barrilete de Dios" – Alejandro Romero

Alejandro Romero, el autor de la canción «La Mano de Dios»

«A los 11 soñaba con escribir un hit y que lo cantara el artista argentino más importante. Después de llorar un buen rato, decía ‘dame una mano, dame una mano’, esperando una señal y ahí empecé a escribir en una villa nació, fue deseo de Dios”, relató el artista sobre cómo surgió la canción en ese sentido, destacó que la escribió en un minuto ya que “por arte de magia” logró que la letra se escriba por sí sola.

Además siguió: “Sostuve ese sueño hasta los 24 años, Mi vieja bancó mi sueño y ella trabajaba 3 turnos para bancar la olla«. Además, agregó: “Yo quería escribir una canción que le guste a Rodrigo para agradecerle a mi mamá todo lo que me bancó”.

Haciendo referencia a la composición de la canción preferida del ex entrenador de la Selección Argentina, Romero subrayó que “nunca había escrito cuarteto”, ya que se dedicaba a las baladas porque le gustaban las canciones de amor.

«Además se da la casualidad de que mi hermana se pone en pareja con Rodrigo, a partir de ahí fue un llamado muy breve a formar parte del grupo de compositores de cuarteto de la banda”, y a partir de allí la historia que todos conocemos la de Maradona hecha en estrofas.

Alejandro Romero, compositor del hit favorito del astro, reveló que el tema surgió durante un momento de depresión «muy grande«.

«Tenía 24 años y no estaba pasando un buen momento. Olinda, una vecina que pasaba a tomar mate le decía a mi mamá: ‘Mándalo a trabajar, Lita, que tiene buena espalda. Todo el día con la guitarrita«, confiesa Romero. «Yo componía desde los 11, pero mi deseo iba perdiendo forma, se volvía una utopía. Me empecé a cuestionar buscar un trabajo y dejar un poco la música. Estaba en una encrucijada. Y pasó algo mágico«.

Aunque no sea muy religioso añadió Alejandro Romero y dijo: «El nombre de la canción es por la MANO que le pedí a DIOS en ese momento de frustración agarre una hoja, y empecé a escribir algo; toda la primera estrofa, en ese diálogo que sostenía que tenía como músico y a la vez jugando con DIOS y Maradona«. Imaginó en ese momento lo que luego fue realidad.

Y argumentó: “En ese momento fue una situación extrañísima, pero que estaba hablando pero que dio una respuesta, y de la manera que trascendió en la música de Rodrigo al astro mundial, es algo que no se consigue en el quiosquito de la esquina”.

Así que pedí la señal, me sequé las lágrimas y empezó a bajar: «En una villa nació, fue deseo de Dios…«. No entendía bien lo que estaba escribiendo.

Lo que generó esta canción y lo cierto que de una autoestima baja pero, en ningún momento pensé fuera que iba hacer «tan potente«. Rodrigo salió del baño llorando y me besa. «¡No sabes lo que acabas de hacer! ¡A Diego le va a encantar!«.

«Agarra una birome y escribe «INRI» en la hoja (la sigla que llevaba Jesús en la cruz). (¡Me cegaste!, le dijo el Potro y; yo quedo como los dioses «Rodrigo me dijo que iba a ser su último éxito). Se volvió loco con la canción, le encantó«. Un pibe de 24 años, de Wilde muy mañero que me tocó trabajar con él y que; me pego lo de Rodrigo un tipo mágico y que después falleciera.

5- LRA 1 BUENOS AIRES – "La mano de Dios" – Alejandro Weber

Músico, compositor, profesor de piano y teclados, compositor/intérprete de música para teatro y cine. Conductor, columnista y pianista de radio. Actor.

6- LRA 1 BUENOS AIRES – "Qué es Dios" – La Pastillas del Abuelo

Las Pastillas del Abuelo es una banda de rock argentino. Su sonido se caracteriza por continuar la línea de lo que se llamó, en los años 1990, el "rock barrial", agregándole, al igual que otras bandas de la época, elementos procedentes de la murga y otras expresiones de la música popular.

7- LRA 26 RESISTENCIA – "Maradombe" – Bosquín Ortega

Bosquín Ortega es escritor y cantautor chaqueño. Publicó Penitencia del Ángel, La Navidad Chaqueña (Cantata Popular) - con música de Zitto Segovia-, El Vía Crucis Criollo, Siglos de labios, Fulgores, Gardélicas y Humanario, en el género poesía. Es también autor de Tangonauta, Travesía y Seres (Canciones con destinatario), dedicadas a personas de diversa identidad nacional.

Participó en cine en las producciones Millonarios a la fuerza (Enrique Dawi), El Viaje (Fernando Ezequiel Solanas) y El jinete rebelde- Mate Cocido (Michelina Oviedo).

Sus canciones fueron grabadas por Shalo Leguizamón, Ariel Acuña, Miguel Ángel Tayara, José Ángel Aranda, Cayé Gaúna, Fibra Litoral, Ricardo Tito Gómez, Lucas y Zitto Segovia, Flavio Gaúna y Rocío Delssin, entre otros intérpretes.

Su tema Combatientes en Malvinas fue declarado de interés educativo y cultural por la Cámara de Diputados de la provincia y por la Cámara de Diputados de la Nación.

Y su canción Destino de unidad, canción en homenaje al Bicentenario de la Revolución de Mayo, fue declarado de Interés Legislativo, educativo y cultural por la Cámara de Diputados del Chaco y por la Cámara de Diputados de la Nación.

Bosquín Ortega recibió asimismo el reconocimiento a la “trayectoria y contribución al mundo de la cultura, el periodismo, el cultivo de la solidaridad y la defensa de los derechos humanos”, otorgado por la Cámara de Diputados de la provincia el 24 de octubre de 2007. Y el 30 de junio de 2010 obtuvo el reconocimiento a “la trayectoria poética y musical” por parte de la Cámara de Diputados de la Nación.