Ranking Argentino de Canciones: Semana 52

*En la temporada 2021, el Ranking Argentino de Canciones presentará nuevos artistas de lunes a viernes, y sábados y domingos volverá a emitir la obra de artistas que ya estuvieron presentes en ediciones anteriores del RAC.

El Ranking Argentino de Canciones es un proyecto que tiene como misión la difusión de la música nacional, entendiendo a las cincuenta emisoras de Radio Nacional como fuentes donde les oyentes tengan a disposición las diversas obras musicales argentinas. Las canciones populares clásicas, las que son parte de una agenda industrial, pero fundamentalmente las otras, las de los artistas independientes, las de aquellos trovadores y trovadoras, conjuntos, e intérpretes que con su canto representan culturalmente a diversas regiones del país.

1- LRA 11 COMODORO RIVADAVÍA – "Ahí va el Diego" – Christian English

Soy Argentino, nací en Comodoro Rivadavia, en 1985. Vivo en Buenos Aires, en el barrio del Abasto. El arte me acompañó durante toda mi vida. Cuando era chico me la pasaba dibujando, hasta que, a los 12 años, durante el secundario en la Escuela de Arte, descubrí la guitarra, de la mano de Alberto Morelli.

A partir de ese momento, mi relación con el arte se volvió puramente musical.

De a poco fui interiorizándome en el canto. pero no fue hasta el 2007 que empecé a estudiar con Lucio Perella, que de a poco pude ir encontrando mi voz. Una vez que me sentí preparado, luego de ser guitarrista en varias bandas, me lancé a cantar mis canciones.

A fines del 2008, decidí viajar a Europa, y como compañera, elegí a mi guitarra, una Antigua Casa Nuñez que compre a 120 pesos, usada, en un local de discos de pasta de la Avenida Corrientes.

A mi regreso, me encontré más desconcertado que cuando me fui, y eso fue lo mejor que me pudo pasar. Mi hermana Laura English, había comenzado a hacer retratos y me invitó a pintar con ella. Me enamoré de la pintura. Luego, a fines del 2010, tomé clases particulares durante 6 meses con el pintor hiperrealista chileno Ignacio Bustos Marchant. Él me brindó herramientas para perfeccionarme en las técnicas de la pintura al óleo.

De a poco me fui encontrando con el arte multimedial, que consiste en combinar video, música y pintura, un lugar donde encuentro un amplio espacio de creación.

A fines del 2013, presenté bocetos en una convocatoria de muralistas para decorar el Hospital Rivadavia, en la Ciudad de Buenos Aires, tenía una lista de Argentinos que fueron parte importante de la historia y armé boceto para Adolfo Perez Esquivel. Tuve la suerte de regalarle el boceto en una reunión que tuvimos en su oficina de San Telmo junto a la artista Marta Diez y el Dr Caride.

Luego de que pinté en el Hospital Rivadavia, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, continuó el proyecto en otros barrios. En esa etapa también tuve la suerte de participar. Entre los murales que realicé que disfruté mucho de hacerlos como: La Vecindad del Chavo, en el Hospital de Niños Ricardo Gutierrez, el de Charly García en Primera Junta, Pugliese en frente del teatro Lola Membribres, un autorretrato en la autovía Sarmiento que mide 14m de ancho, y los murales del Paseo de la Fama, en el distrito Audiovisual basados en películas del cine argentino como: El secreto de sus ojos, Gitano (Sandro), Esperando la carroza, Tango Feroz, El mismo amor la misma lluvia, Relatos Salvajes y Un novio para mi mujer.

En el 2019 saqué mi primer disco: El viejo entre los animales.

Está compuesto por 12 canciones super positivas basadas en los conceptos de la PNL y la ley de atracción. El trabajo fue realizado junto al productor musical Anael Cantilo, y participan músicos de gran nivel, entre los que se destacan Esteban Morgado, Kubero Diaz, Miguel Cantilo, Nicolás Perrone y Gaston Artigas.

En el 2020 la fundación Haciendo lío, junto a la agencia Di Paola, organizaron una campaña solidaria que consistía en convocar artistas para que intervengan billetes de 5 pesos para subastarlos con fines solidarios.

Arranqué con un billete y terminé pintando 9 para donar. Luego empecé a recibir pedidos personalizados, y ahora me estoy dedicando a personalizar billetes para clientes particulares.

Paralelo a los trabajos a pedido, me encuentro terminando la grabación de mi segundo trabajo discográfico que di en llamar Buenos vecinos, y que está pronto a salir a la luz.

2- LRA 43 NEUQUÉN – "La Última Charla" – Anitnegra

Anitnegra es una banda de rock pop con influencias de la música rioplatense integrada por Julio Sierra (voz), Juan Pablo Sierra (Guitarra y voz), Santiago Chávez (teclados y voz), Cesar Salgado (guitarra) Mirko Aguirre (batería), Giuliano Perego (bajo).

La banda comenzó su actividad en 2018, año en el que editan «Al Revés» su primer disco.

Fue grabado en los estudios «Elefante Blanco» de Montevideo, Uruguay, producido por Francisco Nasser y tiene invitados como Hugo Fatorusso, Diego Bartaburu, Tabaré Cardozo, la murga Agarrate Catalina, Francisco Lago de Cruzando el Charco y músicos de la banda No Te Va Gustar en distintas canciones.

El disco fue presentado en la Fiesta Nacional de la Manzana, Fiesta de la Pera, Fiesta del Golfo, Fiesta de la Actividad Física, Neuquén Inspira y Fiesta de la Confluencia.

La canción más escuchada del disco es «Te vuelvo a buscar» superando en Spotify las 120.000 reproducciones.

En 2019 la banda editó dos canciones en el Legendario estudio ION: «No te vas» y «Libre otra vez».

En marzo de 2020 se presentaron en Neuquén para unas 70 personas, un año después de su última presentación. Año pandémico que los obligó a salir literalmente al balcón a hacer música y compartirla con los vecinos, a mantenerse activos pensando y grabando músicas nuevas. Como las canciones «Conocés a alguien» que grabaron con músicos amigos de la murga uruguaya Agarrate Catalina y La Beriso; y «La última charla», el homenaje a Diego Maradona con músicos de Bersuit Vergarabat. «La última charla» fue escrita días después de la muerte del futbolista, producida por los músicos de Bersuit René ‘Pepe’ Céspedes y Juan Bruno de la Bersuit y cuenta con la voz del cantante Germán «Cóndor» Sbarbati.

Para el show en el CCC planean mostrar gran parte de su repertorio y las canciones nuevas surgidas en los meses de asilamiento obligatorio por razones sanitarias.

En el mes de Septiembre de 2021 la banda viajará a Bs As para editar en el imponente estudio Romaphonic dos nuevas canciones.

3- LRA 1 BUENOS AIRES – "Dale 10" – Julio Lacarra

Nació en Capitán Sarmiento ( Pcía. De Buenos Aíres ) el 10 de julio de 1947. Desde muy niño fue mostrando sus aptitudes artísticas en festivales escolares y peñas. En su adolescencia formó varios grupos vocales hasta que en el año 1967 decide iniciar su carrera como solista, contando ya con varios temas compuestos.

4- LRA 1 BUENOS AIRES – "Para Verte Gambetear " – La Guardia Hereje

En agosto de 2009 el cantautor y líder de La Guardia Hereje falleció sorpresivamente de un paro cardíaco. Conocido en el ambiente musical como “Alorsa”, Jorge Marcelo Pandelucos tenía 38 años y era taxista, además de profesor de matemáticas, barman, deudor de una tesis de ingeniería electrónica guitarrista y compositor.

Decidió hacia 2002 anclar bien a fondo con el arte y abrir paso a los cuadernos que venía llenando desde hacía tiempo mientras recorría la ciudad de La Plata con el taxi. Tras un recambio de integrantes, La Guardia Hereje quedó finalmente establecida con los guitarristas Sebastián Marín y Fernando Tato y el percusionista Leonardo Gianibelli.

Con una idea clara y precisa a la hora de comunicar con sus letras, las composiciones de Alorsa recorrían el tango, la milonga y el candombe haciendo de esa triada la guía musical del grupo. Bajo esa consigna, en 2004, se editó el primer disco del grupo: Tangos y otras yerbas. Uno de los temas que lo componían era “Para verte gambetear”, dedicado a Maradona.

“Estuve en la Guardia Hereje como guitarrista hasta principios de 2006. El tema lo hizo Jorge Alorsa, yo solo lo arreglé. Grabamos el primer disco de la banda y lo salimos a presentar. Después nos separamos”, recuerda Nicolás García, sobre la época es que Alorsa comenzaba a cantarle al diez.

Este guitarrista, que ahora escribe cuentos, no siguió en la música “Aunque me pidieron hacer un tema para la inauguración del estadio de Estudiantes. Se llama “Nunca te rindas”, la letra es mía y la música es de Rolando Goldman con Popi Spatocco”, relata.

“Fue un privilegio participar de este tema. Diego fue el mejor artista de la pelota que se ha visto. La grabamos con todo el cariño del mundo y veo que está teniendo ahora el reconocimiento que esa letra y Jorge merecían. Además suena linda”, dice Nicolás.

Otro ex integrante de la banda es el bajista Nicolás García. “Ingresé a La Guardia en el 2004, ellos ya estaba tocando. Yo formaba parte de un programa que se llamaba Strudel de Verdura, en Radio Provincia, era el operador y editor. Ellos vinieron a tocar un día y al poco tiempo hicieron la cortina del programa, en la que yo grabé el bajo”, relata el músico.

“Luego, me invitaron varias veces a tocar ese cortina en sus show y durante ese año participé del disco. Lo grabábamos de noche y gracias a la plata que nos quedaba de los vivos, en un estudio que se llamaba Sonofera”, relata. “A mí siempre me pareció alucinante como escribía Jorge Alorsa. Con respecto al tema de Maradona, desde el primer momento que lo escuché en un ensayo, me pareció maravilloso. Pintaba a Maradona de cuerpo entero, pasando por diferentes estadios de su vida. Siempre rescatando el tema de la gambeta. En la canción, además del bajo hacia coros, y cada vez que la tocábamos se me ponía la piel de gallina”, recuerda el bajista.

“No lo conocimos a Diego pero llegamos a tocarla en la iglesia Maradoniana. Después de que la grabamos se empezó a escuchar por todos lados, llego a oídos de diferentes periodistas y medios y por eso nos contactaron. Fue para su cumpleaños”, confiesa.

La Guardia Hereje tocaba tango y milonga pero se movía en la ciudad como una verdadera banda de rock. Desapareció de la noche a la mañana, luego de la muerte sorpresiva de su líder, aunque desde ayer, no deja de sonar el homenaje al diez, transformándose a la vez en un merecido homenaje a Jorge Alorsa y a la música platense.

5- LRA 21 SANTIAGO DEL ESTERO – "Magia maternal" – Peteco Carabajal

La primera creación que Petecto Carabajal le dedicó a Diego Maradona fue La canción del Brujito: "Tenía sólo una melodía hasta que apareció la genialidad de Diego Maradona en el partido de la Argentina contra Inglaterra. Y la inspiración fluyó". Después de la muerte del 10, el trovador santiagueño vuelve a rinderle homenaje con "Magia Maternal".

