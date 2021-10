Ranking Argentino de Canciones: Semana 51

*En la temporada 2021, el Ranking Argentino de Canciones presentará nuevos artistas de lunes a viernes, y sábados y domingos volverá a emitir la obra de artistas que ya estuvieron presentes en ediciones anteriores del RAC.

El Ranking Argentino de Canciones es un proyecto que tiene como misión la difusión de la música nacional, entendiendo a las cincuenta emisoras de Radio Nacional como fuentes donde les oyentes tengan a disposición las diversas obras musicales argentinas. Las canciones populares clásicas, las que son parte de una agenda industrial, pero fundamentalmente las otras, las de los artistas independientes, las de aquellos trovadores y trovadoras, conjuntos, e intérpretes que con su canto representan culturalmente a diversas regiones del país.

1- LU 4 PATAGONIA ARGENTINA. C. RIVADAVIA – "Canta cardenal" – Pajarito

Pajarito: De Salta a Chubut con el amor por la música. Carlos “Pajarito” Armella”, es músico oriundo de Salta Capital, pero su camino de la vida lo llevo a residir en Comodoro Rivadavia. Hace años “Pajarito” camina las calles de Comodoro Rivadavia, ciudad a la que llegó persiguiendo al oro negro, y en el 2019 sacó su primer disco solista, el cual presentó en los espectáculos callejeros de Cosquín.

Era el 2005, Pajarito estaba soltero y decidió probar suerte para tratar de cumplir su sueño: hacer su propia carrera musical. Fueron tiempos de mucha soledad y la posibilidad de reencontrarse con la música desde otro lugar. “Estaba solo, no tenía mi familia, nada, pero me quede enamorado de la Patagonia porque me reencontré con la música escuchando a Hugo Giménez Agüero, y una canción que me llegó al alma fue “Te escribo desde el sur”, porque era la misma situación que me estaba pasando a mí”, recordó. Por cosas del destino el violinista solo se quedó dos años y volvió a sus pagos, pero su conexión con la Patagonia ya se había sellado para siempre.

El regreso a su tierra natal lo llevó a tocar con el Chaqueño Palavecino en la Bombonera, el Luna Park y otros escenarios. Luego el que lo convocaría sería Jorge Rojas para su disco “Marca borrada”.

En 2013 su amigo nuevamente lo sedujo con el sur. Por ese entonces, Navamuel ya estaba viviendo en Sarmiento, y Pajarito volvió nuevamente a Comodoro. “Decidí volver en busca de conseguir un trabajo, lo que uno viene siempre a la ciudad, como cualquier provinciano; a hacer patria, a buscar nuevos rumbos, nuevos caminos y tener un sostén para mi familia y concretar mi sueño, que era algo que tenía pendiente hacerlo”, cuenta.

Con overol y botines de punta de acero el músico supo recorrer el yacimiento petrolero Cerro Dragón, donde cumplió funciones como maquinista hasta que decidió dedicarse de lleno a la música.

En busca de su sueño, Pajarito integró junto Fernando Cejas y Miguel Cerbeto “La Llave”, un grupo que duró cerca de un año hasta que las obligaciones laborales le pusieron punto final. Fue en ese momento, hace casi dos años, que decidió ir por todo con su proyecto solista. Así arrancó su camino junto Jonathan Páez, Ramiro Páez, Roque Páez, German Gómez, Franco Santervaz y Franklin Castro, con quienes grabó “Canta Cardenal”, disco en el que homenajea a la Patagonia con dos canciones de Hugo Giménez Agüero.

2- LRA 42 GUALEGUAYCHÚ – "Niña de la luna" – MC Fara

MC Fara tiene 22 años y es oriunda de Neuquén Capital. Participó de la dirección de un taller de rap, brindado durante el 2020 en conjunto con el Ministerio de Educación de su provincia natal. Además, interpretó los himnos en la apertura de las Sesiones Extraordinarias de la Legislatura de Neuquén, en el 2020, y participó del programa "Todos estamos conectados" (TV Pública). En 2019, se presentó también en el Escenario Mayor de la Fiesta de la Confluencia y en la Fiesta Nacional de Pehuen.

3- LRA 43 NEUQUÉN – "El color de tus ojos" – Brisas Inmigrantes

Brisas Inmigrantes es una banda dedicada a preservar la cultura de los Alemanes del Volga, y con un gran sentido de pertenencia. Con una trayectoria de 18 años en escenarios de todo el país, difundiendo la música nuestra, acompañan en la celebración de un nuevo aniversario de Aldea San Antonio. Ellos son: Julián Stabilito, Jonathan Aranda, Danilo Perez, Tomás Marchesini, Hugo Gatti, Manuel Fernández Secchi y Martín Bauer.

4- LRA 30 BARILOCHE – "Desierto" – Buenamadera

Buenamadera es una banda barilochense que se formó en mayo de 2015, siempre en formato trío: de batería con Eduardo Trzaska, bajo con Martín Kolomeisky, y guitarras, armónica y voz con Hugo Rega.

Están activos desde ese momento, primero tocando covers por unos meses, hasta que se animaron a apostar a producciones propias, siempre dentro del circuito barilochense.

Su expresión está basada en “canciones de rock” pero dentro de ese marco suenan temas con aires de reggae, indie rock o chacareras. No son para nada puristas y los caracteriza una forma de tocarlos honesta y directa. Todo se ensaya al máximo pero sin los ajustes digitales de tempo o de autotune, por eso el disco debut se llama “Rock Orgánico” donde las pequeñas variaciones en la tocada la hace muy humana.

En este momento están trabajando en la grabación de su segundo álbum.

5- LRA 30 BARILOCHE – "Ruma lambada" – Sandra, La gata

Cantante riojana de cumbia y cuarteto.

A partir del sábado 30 de octubre, Radio Nacional inicia la emisión de un especial de Ranking Argentino de Canciones dedicado a la memoria de Diego Armando Maradona

El Ranking Argentino de Canciones de Radio Nacional celebra la memoria de Diego Maradona con el "RAC MARADONIANO", una selección de nuevos temas musicales de artistas de todo el país dedicados al "Barrilete Cósmico". Desde el sábado 30 de octubre, fecha de su nacimiento al jueves 25 de noviembre, primer aniversario de su muerte.

6- “Pelusa”: el sentido homenaje de Dante Spinetta a Maradona

El ex Illya Kuryaki and the Valderramas compuso el tema pocas horas después de enterarse de la trágica partida del Diez. Se trata de una de las canciones más spinetteanas de su carrera. “Esta canción la compuse el 25 de Noviembre a la noche y la cante al día siguiente, está sin mezclar pero está compuesta e interpretada con amor real, gracias Diego por todo! Love u. Hasta siempre Capitán”.

7- LRA 21 SANTIAGO DEL ESTERO – "Al Genio, Al Niño y Al Hombre" – Freddy Argañaraz

Freddy Argañaraz nació en la ciudad de la banda un 17 de septiembre. Comenzó su carrera artística a los 17 años como solista, luego integró el grupo "Cantoral Santiago". Más tarde se unió al conjunto del padre de la chacarera, Carlos Carabajal "Santiago Manta" Año 92 deciden junto a Ciro Acuña y Martin Paz formar el conjunto "Renacer Santiagueño" luego sería el tiempo de integrar "Los del Rio", agrupación con la cual recorrió gran parte del país grabando el disco:"Caminemos Caminemos" Comienza su carrera solista con el disco "Huellas de un Sentir". Posteriormente con la ayuda de su gran amigo Alfredo Moreno ex jugador del club Boca Juniors graba su segundo álbum solista: "A pesar de todo", donde incluye la canción dedicada a Diego A Maradona "Al Genio Al Niño y al Hombre".