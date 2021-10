Ranking Argentino de Canciones: Semana 49

*En la temporada 2021, el Ranking Argentino de Canciones presentará nuevos artistas de lunes a viernes, y sábados y domingos volverá a emitir la obra de artistas que ya estuvieron presentes en ediciones anteriores del RAC.

El Ranking Argentino de Canciones es un proyecto que tiene como misión la difusión de la música nacional, entendiendo a las cincuenta emisoras de Radio Nacional como fuentes donde les oyentes tengan a disposición las diversas obras musicales argentinas. Las canciones populares clásicas, las que son parte de una agenda industrial, pero fundamentalmente las otras, las de los artistas independientes, las de aquellos trovadores y trovadoras, conjuntos, e intérpretes que con su canto representan culturalmente a diversas regiones del país.

También podes acceder al contenido del RAC a través de sus redes sociales. Encontralo en Instagram y Facebook.

1- LRA 30 BARILOCHE – "Futrakecheyem zomo" – Anahi Rayen Mariluan

La música de Anahí Rayén Mariluán se caracteriza por la presencia mayoritaria de letras en “mapuzungun”, el idioma del pueblo mapuche. Musicalmente, abreva en las fuentes de la música mapuche tradicional para proyectarlas hacia un sonido contemporáneo, en diálogo con instrumentos mapuche y atmósferas de diversos orígenes. “Kisulelaiñ / No estamos solas" fue su primer disco solista de 2015. Su segundo disco de 2016 ¨Amulepe taiñ purrun / ¡Que siga nuestro baile!¨. En 2018 estrenó ¨Mankewenüy / Amiga del cóndor¨ y en 2020 su cuarto álbum: ¨Futrakecheyem zomo /Ancestras¨. Editó el documental ¨Cantos de la memoria – Cantos con sentido¨ (2008) sobre la tradición de cantoras de cordillera del Norte Neuquino y publicó el libro - CD ¨Instrumentos de barro – tierra que canta¨ (2012) sobre la autonomía en la realización de instrumentos en arcilla. Además de Argentina, hizo giras en Alemania, Perú, EEUU y Chile.

Web

Instagram

Facebook

Youtube

Spotify

2- LU 4 PATAGONIA ARGENTINA. C. RIVADAVIA – "Prendieron un fueguito" – Lucho Martínez

Nací en el año 1959 en Comodoro Rivadavia. Desde pequeño ya escuchaba grandes artistas como…los Beatles creedence..y toda la música radial de esa década. (Mi hermano mayor Cesar llego con esa música cuando cobro su primer sueldo en discos de vinilo). A los 5,6 , …. Años jugábamos actuábamos e interpretábamos con amigos que teníamos bandas. A los 12 años, iba a cantar tangos con el profesor Baldomero Terrazas. Me enseñaba que cantara con el diafragma.

A los 15/16 años eran los 70 comencé a salir de mochilero y en estos viajes en las plazas o costado de las rutas se escuchaba y se compartía mucha música, ruedas de guitarreadas y cantos empecé a querer tocar la guitarra y a correr por tener el Rock en las manos y el pelo largo en los sueños .

Iba y siempre volvía, juntada con los amigos…comprabamos discos y los intercambiábamos. Mis preferidos eran Los gatos, Almendra, Arco Iris, Sui Generis, que eran las canciones que podíamos sacar con la guitarra y cantar. Empecé a componer canciones con tres acordes y a mostrar mis canciones. Así fue como subí por primera vez a un escenario en el Sur Rock de Caleta Olivia en el año 82 y sigo .

A fines de la década del 80 estudie Profesorado de Musica en el I.S.D.F D 806 y me recibí de Profesor de música. Hice talleres de formación docente con Leda Valladares, Violeta Gainza, Raul Carnota y escuche a otros Referentes del canto popular, pude encontrarme y vivenciar la música Folklorica de Latinoamerica. Comencé a participar como compositor e interprete de canciones inéditas del ” Festival de la canción Patagónica”;

En la década del 90 empecé a participar de los Pre-Cosquín. Camine los bordes de la música Étnica y la rural. Empatice con estos géneros y como dice Murray Schaffer ( el oído no tiene parpado) y con el rock que ya tenía dentro a veces se le mezclaron estos ruidos. El folk, lo argento me fue formando, la guitarra y los fogones, las pasadas de letras, las canciones y acordes.

Con respecto al cantautor que soy hoy todo este tramo de 2000 al 20202 fui madurando aprendiendo con las compartidas de los encuentros de cantores y poetas en la Patagonia como; Canto fundamento, la Patagonia canta en Bariloche, Encuentro de Trovadores, fui parte del grupo de Artistas del ciclo cultural Arte popular en los barrios, Organizamos con la poeta y docente Liliana Ancalao la Capacitacion para docentes “ un abordaje para leer y escuchar la música Patagónica y el Encuentro de trovadores conjuntamente con el I.S.D.F.D.A.

Así participe de un CD que agrupa a 12 artistas de la región patagónica en el 2011 que se llama Patagonia canto y poesía. En el año 2015 pude grabar mi primer CD en formato físico y digital para todas las tiendas como Spotify YT Music Aple y otras llamado “ Abrazo” de forma mas profesional y calidad de sonido. En el 2019 grabe en forma digital y también se puede escuchar en todas las tiendas digitales. Siempre escribí y quedaron letras de no canciones a las agrupe y las imprimí en un libro de autor que se llama “ Sin Paracaídas” en plena pandemia 2020. Estoy por sacar mi nuevo Disco en todas las tiendas digitales que se llama “ Canta el Universo con 9 canciones de mi autoría.

Y así mis canciones fueron aprendiendo en cada etapa que fui transitando y las letras los versos venían y yo los escribía agradecido de que llegaran y los comparto en las redes canciones y algunos videos. Me considero un cantautor ecologista, “ amigo del planeta”, sabiendo (dado lo que se ve como consecuencia de mineras petroleras deforestación, etc. ) que si no cuidamos donde vivimos, y no miramos mas el cielo, el mundo espiritual, yo no puedo separarlos, mis canciones andan por ahí con conciencia de que hay que cuidar el planeta que nos prestaron para vivir el tiempo que nos toca y dejarlo sanito para los que vienen cuando nos vamos de este cuerpo .

Una canción mía dice : Nunca seré parte de los hombres que destruyen y endiosan al dinero de un poder mutante y destruyen la tierra el mar hasta los hijos.

3- LT 12 GRL. MADARIAGA. PASO DE LOS LIBRES – "Nuestro Profeta Pauibrero" – Santiago Chinchu Delgado

Se radicó en su infancia en Concepción del Yaguareté Corá (Corrientes), el pago chico de su madre y posteriormente por razones laborales de su padre en San Miguel (Corrientes), donde se inicia en el estudio de la guitarra de la mano de Rodolfo Navarro y música con el Maestro Gelasio Jesús López. De regreso a Concepción por la temprana desaparición de su padre, realiza sus primeras presentaciones en el ámbito escolar guiado por la profesora Rosario López. En esta etapa realiza sus primeras presentaciones formales, a dúo con el cantautor esquinense Quique Maidana y compone sus primeras obras, de la mano del poeta Manuel Ramírez, autor del clásico "Recordando a Concepción".

En 1990 participa en el "Festival de la Canción Navideña" en Corrientes, donde obtuvo una mención por su obra "Noche Buena Poriahú", integrando agrupaciones como el "Trío Concepción" y "Las Voces del Iberá" junto a José Martín Rodríguez, agrupación con la que se presenta en distintos certámenes de nuevos valores, en audiciones de radio y televisión correntina y en ciclos de ATC en Buenos Aires.

Radicado en Buenos Aires para ejercer su profesión de Maestro, continúa recorriendo certámenes como el "Festival del Chamame" de Mburucuya (Corrientes), donde es galardonado en el rubro "Solista de Canto Chamamecero" en su edición de 1996. Luego de realizar sus primeras presentaciones como solista de canto y guitarra en Buenos Aires, forma en el año 2000 el conjunto "Hacha y Tiza", con el que resulta ganador del certamen "Pre Cosquín" en la edición 2003; recibiendo en la edición 2004 el premio por "Canción Inédita", representando en ambas ocasiones a la localidad de Ituzaingó (Buenos Aires). Posteriormente se integra al trío "Avá Ñeé" junto a Omar Verón y Rubén Miño, participando nuevamente del pre - Cosquín logrando el pase al escenario mayor del "Festival del Folklore de Cosquín" (Córdoba) en la edición de 2005.

En 2006 se presentó por primera vez en la "Fiesta Nacional del Chamame" de Corrientes, año en el que además realizó una gira a Porto Alegre (Brasil), acompañado del celebrado guitarrista Eduardo "Bocha" Portillo y el acordeonista Martín Miño. En esta etapa comienza una destacada faceta de cantante solista, recorriendo salas como el "Teatro Empire" y el "Centro Cultural San Martín", ambos de la Capital Federal.

En 2009 se presenta en el certamen de nuevos valores de "Baradero" (Buenos Aires), donde obtiene el premio "Revelación Nacional" en el rubro recitador y narrador, con un poema de su autoría “Gaucho Perseguido”. Como solista, se presenta en varios espacios como la "Feria de mi Tierra", donde compartió escenario junto a consagrados artistas, como Teresa Parodi, Yamila Cafrune y el grupo "Santaires"; el "Teatro Enrique Pinti de la Ciudad de San Justo"; la Biblioteca Nacional de Buenos Aires; la ciudad de Monte Caseros (Corrientes); el "Teatro La Máscara" de CABA y el Cabildo de Buenos Aires, entre otros escenarios que recorrió entre 2009 y 2012.

En el año 2011 tuvo la oportunidad de actuar en el "Salón de los pasos perdidos" del Congreso de la Nación en un homenaje a Andresito Guacurarí. En 2012 grabó su primer disco solista "Por la patria grande", declarado de "Interés Cultural" por la "Cámara de Diputados de la Nación" y por el Senado de Corrientes. Su discografía se completa con "Canto a Itatí" editado en 2014 y "Yaguareté Corá Purahei, Corazón del Yverá" de 2017, registros donde ha volcado su inspirada y prolífica obra autoral, con obras como "Pedrito Ríos, tambor de Tacuarí", "La rezadora", "El Gaucho Lega", "Kambacito Malvinero", "La Pilarcita", "Refugio lagunero" y "Como mi pueblo no hay", por citar algunas.

En el 2020 lanzó su cuarto disco ARRAIGO, su pueblo,Concepcion de Yaguareté Corá, Corrientes,lo declaró embajador Cultural el 9 de marzo de 2019.

Paralelamente inicia una intensa tarea de difusión del chamame y el guaraní, recorriendo establecimientos escolares y ferias del libro de Buenos Aires y su zona de influencia.

Santiago Delgado está radicado en La Matanza (Buenos Aires), dedicado a sus labores de docente y a su carrera artística.

4- LRA 4 SALTA – "Garganta con arena" – Marina Cornejo

Sus raíces no le permiten opción, el folklore lo lleva impregnado en la piel. Su inocencia aún se mezcla con su ímpetu y cristalizan un talento importante para el mencionado género musical. Marina Cornejo tiene 24 años y empezó a recoger aplausos y elogios a lo largo y ancho de la provincia.

“Me inculcaron mis raíces bien salteñas desde chica. Luego fui incursionando tras los pasos de mi tío abuelo Abel Mónico Saravia a través de sus composiciones folclóricas. Sin duda, que su sabiduría y humildad fue una motivación inmensa para sumergirme en esta profesión. Cada día que pasa me enamoro más de sus grandes creaciones, un hombre que amo profundamente el campo”, aseguró Cornejo.

“Salí paisana de la tradición en Rancho El Torito (Las Lomitas), en la localidad de Campo Quijano; también paisana provincial y así junto a la Agrupación Tradicionalista de Salta Gauchos de Güemes recorrí las distintas provincias del territorio nacional. Me quedaron grabados los viajes a Corrientes y Chaco, y también las experiencias por el interior de nuestra provincia. La frutilla del postre fue cuando me fui a la ciudad boliviana de Tarija, en condición de paisana nacional, representando a Argentina y a mi Salta querida. Tuve la oportunidad de hacer conocer mis pagos a través de lo que me gusta hacer que es cantar y bailar folclore”, agregó Marina. Lógicamente que el mercado musical es exigente y espera una pronta respuesta del artista. El disco siempre es la presentación más clara del cantor.

“Ya estamos finalizando el primer material discográfico, en el estudio El Fuelle, que lógicamente incluirá varias canciones de mi tío abuelo. También dispongo de notables clásicos del cancionero popular. Ya escribí algunas canciones pero aún no me atrevo a sumarla en un disco. Con el tiempo iré puliendo y aprendiendo en referencia a la composición”, sostuvo la joven oriunda del “Portal de los Andes”. Solo hace unos días alcanzó un logro importante para su carrera artística, obtuvo el primer premio en el Pre Cosquín, que se realizó en Quijano, junto a representantes de Salta y también de otras provincias.

“Es un gran mimo y una inyección anímica para abrazar con fuerza el canto. Hace un tiempo tomé la determinación de empaparme de lleno en el bello mundo de las notas musicales. Sueño con vivir dignamente de esta profesión. Llevo cinco años en el circuito y cada día alimento aún más mis pretensiones. Me considero una persona responsable y con muchas ganas de trabajar, creo que es la base para alcanzar objetivos”, aseveró Cornejo.

Los músicos que la van a acompañar son Juan Vidaurre, Pedro Tames, Federico Alanís y Gastón Rodríguez, quien además es el producción musical.

“Soy una mujer hecha en el campo, fue mi modo de vida, y ahora me queda transmitirlo a través de mi canto y mi mensaje”, dijo finalmente la salteña.

5- LRA 51 JACHAL – "Qué he sacado con quererte" – Napoleón Garay

Desde muy joven abrazó la guitarra para resumir en su canto el abrazo generacional entre los viejos tonaderos y las peñas de juventud. Siendo estudiante de secundaria pudo presentarse en el anfiteatro Buenaventura Luna durante la Fiesta de la Tradición, y al egresar de la escuela comenzó estudios universitarios en la provincia de San Luis donde se tituló como Productor Musical al mismo tiempo que investigaba, componía, versionaba y fusionaba.

Su trabajo de rescate de la obra del poeta y compositor local Tito Capdevila mereció elogios de renombrados artistas y formadores musicales.

Ha desarrollado proyectos solistas y grupales combinando sonidos y poesía clásicos y de vanguardia, como esta versión de “Que he sacado con quererte” de la inolvidable Violeta Parra.

6- LV 19 MALARGÜE – "Cuando guste, cuando quiera" – Beto Sboccia

Beto Sboccia nació en San Rafael Mendoza, hijo de Juan Guillermo Sboccia quien inspiró a Beto a adentrarse en la música cuyana.

A la edad de 24 años se traslada hacia Malargüe en busca de trabajo y tuvo la posibilidad de mostrar su pasión por la música cuyana y la guitarra en fiestas familiares y con amigos.

En el año 2014 se le da la oportunidad de grabar su primer disco, "Costumbres cuyanas", que contiene tres temas de su autoría, y en el cual destaca la cueca "Cuando guste, cuando quiera".

7- LRA 43 NEUQUÉN – Juana Azurduy – Contundencia Masiva

Contundencia Masiva nace en el año 1992 como la primer banda de metal integrada por mujeres de la Patagonia Argentina.

Luego de haber transitado distintos escenarios, tanto en su ciudad natal de Río Negro como en Buenos Aires, en 1996 deja la escena. En 2016 vuelve con su nueva formación para convertirse en un Power Trío de Metal. Integrada por Carolina Bassi en Voz y Guitarra, Rosana Schieroni en Bajo y coros, y Adriana Stobbia en Batería y coros. Con un sentido crítico de la realidad, refleja en sus letras un sentimiento de lucha que se expresa tanto en el mensaje como en la potencia de sus riffs.

En la actualidad se encuentran presentando su primer material discográfico llamado 360 con un total de diez temas, que promete volar las ideas de quien a él se acerque.

Instagram

Facebook

YouTube