Ranking Argentino de Canciones: Semana 47

*En la temporada 2021, el Ranking Argentino de Canciones presentará nuevos artistas de lunes a viernes, y sábados y domingos volverá a emitir la obra de artistas que ya estuvieron presentes en ediciones anteriores del RAC.

El Ranking Argentino de Canciones es un proyecto que tiene como misión la difusión de la música nacional, entendiendo a las cincuenta emisoras de Radio Nacional como fuentes donde les oyentes tengan a disposición las diversas obras musicales argentinas. Las canciones populares clásicas, las que son parte de una agenda industrial, pero fundamentalmente las otras, las de los artistas independientes, las de aquellos trovadores y trovadoras, conjuntos, e intérpretes que con su canto representan culturalmente a diversas regiones del país.

También podes acceder al contenido del RAC a través de sus redes sociales. Encontralo en Instagram y Facebook.

1- LT 11 GRAL. RAMÍREZ. CONCEPCIÓN DEL URUGUAY – “Río va” – Pato Pérez

Norberto “Pato” Pérez, trovador basavilbasense, nacido en Caseros, Entre Ríos. Además de ser músico y creador de canciones, Pérez es también ingeniero agrónomo y cultor de la agroecología, temáticas que se cruzan al momento de las composiciones musicales. “Sucede de manera involuntaria; nunca digo ‘voy a escribir sobre esto’, sino que en un momento me encuentro con cosas comprometidas con esta temática. El Pato viene del palo del rock , pero su último disco, “Era un cuento” (2017), tiene ritmos litoraleños. “No me caso con los ritmos ni tampoco me limito. La música es una, y el que la quiera meter dentro de un cajón que lo haga. Yo hago canciones que por ahí vienen del rock pero que se recuestan contra el río. Es una cuestión casi geográfica”.

2- LRA 3 SANTA ROSA – “Explicit” – Agus Meder & Fran Sánchez

Agustín Meder nació en Santa Rosa (La Pampa). A punto de recibirse de profesor de música y técnico musical en su ciudad natal. Tiene un estudio de grabación y producción musical y visual “LHS” (@LHStudiosx en Instagram). Forma parte de 2 proyectos: Les Fankies (disco/ funk) y Agus Meder & Fran Sánchez Group (neosoul/ urbano).

Franco Sánchez es saxofonista pampeano. Estudió saxofón en Buenos Aires (Conservatorio Astor Piazzolla y Universidad Nacional de Artes), y se egresó en España en el Conservatori Superior de Música de les Illes Balears en el año 2019. Actualmente forma parte de la Banda Sinfónica de La Pampa, Chancho, Bonsai trío, y es músico eventual de la Orquesta Filarmónica de Mendoza.

El 4 de septiembre pasado, lanzaron a las plataformas multimedia “EXPLICIT”. Se trata de un videoclip musical que fusiona músicas como el rap, R&B, soul, y demás ritmos afroamericanos, y siempre manteniendo la impronta de la improvisación. “EXPLICIT” es el primer single que lanza el dúo, con el objetivo de seguir generando contenido audiovisual.

YouTube

3- LV 19 MALARGÜE – “Espérame” – Canto matrero

Canto Matrero inició su proyecto hace ya 5 años, transmitiendo a través del cancionero popular argentino todo el amor por nuestro folklore y su cultura, ya que varios de sus integrantes en algún momento fueron bailarines de danzas folklóricas. En sus inicios lanzó un Demo de 5 interpretaciones que se obsequiaba a la gente, tuvo tal repercusión que superó todo tipo de expectativas. Gracias a ello el grupo pudo llevar su espectáculo a diferentes escenarios a nivel local e incluso cruzar la frontera para llegar a Chile.

Luego comenzó a trabajar en el primer material discográfico denominado “Los sentires de mi pueblo” y se dió inicio así a un ciclo de peñas que originaron la propia, “La peña de Canto Matrero” en la que invitan a grandes artistas a nivel nacional y que ha sido declarada de interés cultural departamental y provincial.

Recientemente, y luego de un duro golpe, volvieron a decir presente en los escenarios brindando al público de Malargüe un concierto que fue todo un éxito y que fue grabado en vivo para pronto ver la luz en todas las plataformas digitales de música. El grupo seguirá llevando nuestro cancionero popular argentino a todos los rincones que sean posibles, con la ayuda de Dios y de sus seres amados.

4- LRA 27 CATAMARCA – “Donde quiera que yo ande” – Cantera Suburbana

Cantera Suburbana es una banda de Rock de Catamarca que inicia sus actividades entre los años 2005 y 2006 dándole prioridad desde entonces y hasta la actualidad a canciones de composición propia.

En estos años la banda se presentó en importantes escenarios gestionando shows propios y teloneando a bandas de nivel nacional como JAF, Rata Blanca, Kapanga, Carajo, Virus, La Mosca y La Mancha de Rolando y El Bordo, entre otras. Cabe destacar que Cantera Suburbana también estuvo presente en todas las ediciones del Poncho Rock, que se llevaron a cabo en el marco del Festival Nacional e Internacional del Poncho en Catamarca. En Junio de 2014 la banda de rock catamarqueña presenta su 1er video clip oficial “Tu Razón de Estas Acá”, realizado por la productora Billboard Contenidos Audiovisuales.

En Octubre de 2015 Cantera Suburbana lanza su 1er CD Oficial “Nuevas Chances”, con 10 canciones de autoría propia, el cual se ha estado vendiendo en formato físico y a su vez se encuentra disponible en la cuenta de la banda en YouTube para escuchar online de forma completa. Y en Julio de 2016 la banda lanza su 2do video clip “Donde Quiera Que Yo Ande”, cuya producción se hizo de forma totalmente independiente, y estuvo también a cargo de Billboard Contenidos Audiovisuales.

En el año 2017, y entre presentaciones en el ámbito local, Cantera fue parte de una gira con bandas del Noroeste que comprende las provincias de Santiago del Estero, Salta y Catamarca, denominada NOA Hard Rock; presentando de esta manera su material en provincias vecinas. Ya en 2018 Cantera Suburbana edita su 2do material discográfico: “Tierra de Promesas” del cual se desprende el video clip de uno de sus temas, “Palabras Necias”. Durante 2020 y los primeros meses de 2021 la banda realiza varias actuaciones en vivo, vía streaming, a través de fan pages de Cantera Suburbana en Facebook e Instagram. Actualmente se trabaja en nuevos temas que integraran el próximo trabajo en estudio de la banda.

Facebook

5- LRA 1 BUENOS AIRES – “Faro” – Leandro Barreto

Músico, percusionista y profesor de danzas folklóricas, oriundo de Escobar (Pcia. De Buenos Aires). Ha acompañado como músico sesionista a reconocidos artistas de la escena local y nacional como Federico Pecchia, Facundo Mocoroa, Claudio Sosa, Fede Toledo, Ce Suarez Paz, Federico Siksnys, entre otros.

Formado en percusión por maestros tales como Facundo Guevara, Horacio López, Juancho Perone y Diego Alejandro. Su confesa inquietud artística es promover la música popular latinoamericana entre jóvenes y niños con el fin de formar una identidad cultural independiente y diversa.

A lo largo de su extensa labor docente, ha presentado diversos proyectos pedagógicos, entre ellos “Lectura musical” (Que narra la evolución de los instrumentos a través de la historia) y la creación del proyecto teatral y musical “Ellas Latinoamérica”. Actualmente se desempeña como docente de la Orquesta Municipal de Escobar, y brinda talleres de percusión.

En 2015, como parte de la conjunto Tackellus editó el disco “Inmaterial”. En 2017 edita su disco solista “DMI” donde recopila algunos trabajos relizados en los últimos años, obras propias y de artistas de la ciudad de Escobar. Federico Pecchia, Facundo Mocoroa, Diego Frías, Flavio Rossi, Cesar Aguilera, Martín Koiffman, Esteban Abán, Joaquín Peduzzi, Lara Philibert, Zaira Gallo, Eduardo Triserri, Federico Syksnis, Ezequiel Benítez, Daniel Iván Bruno, Jerónimo Mateos Ledesma, Emiliano Colta, Darío Borcosque y Franco Collaccilo forman parte de este registro musical.

6- LRA 30 BARILOCHE – Al sur del cielo – Claudia Chucair

Luego de dos discos y de participar en diferentes proyectos musicales, Claudia Chucair (artista multidisciplinaria nacida en Ingeniero Jacobacci) se une musicalmente a Mariano Tuamá y Nicolás Schimkus, para crear “Lo que trajo el camino”, su tercer trabajo discográfico, grabado en vivo en Febrero de 2020. Su repertorio está atravesado por la gran diversidad rítmica del folklore argentino, abordando tanto obras de autores consagrados, como de compositores que no lo son tanto. La búsqueda apunta a revalorizar el peso poético de las canciones y a hallar un modo personal en la interpretación, respetando la esencia, pero encontrando una manera propia de contarlas, teñida de los colores musicales que cada músico trae consigo.

Instagram

Facebook

YouTube

Spotify

6- LRA 5 ROSARIO – El verbo soledad – La Biaba

La Biaba es un sexteto de tango de amplia trayectoria que forma parte de la nueva Era Dorada del tango. Estos jóvenes músicos se enfocan en la creación de música propia buscando una expresión genuina de la historia y actualidad del género a través de sus composiciones y arreglos.

Integrantes