Ranking Argentino de Canciones: Semana 41

*En la temporada 2021, el Ranking Argentino de Canciones presentará nuevos artistas de lunes a viernes, y sábados y domingos volverá a emitir la obra de artistas que ya estuvieron presentes en ediciones anteriores del RAC.

El Ranking Argentino de Canciones es un proyecto que tiene como misión la difusión de la música nacional, entendiendo a las cincuenta emisoras de Radio Nacional como fuentes donde les oyentes tengan a disposición las diversas obras musicales argentinas. Las canciones populares clásicas, las que son parte de una agenda industrial, pero fundamentalmente las otras, las de los artistas independientes, las de aquellos trovadores y trovadoras, conjuntos, e intérpretes que con su canto representan culturalmente a diversas regiones del país.

1 – LRA 29 SAN LUIS – Río Trapiche – Elena Rocelli

Elena Rocelli, cantante y compositora mendocina. Estudió guitarra desde niña y en los coros locales y de San Luis descubrió el gusto por el canto. Regresó a Mendoza y se recibió de Licenciada en Música con especialidad en Canto lírico en la UNC. Fue guionista, productora y cantante solista de las obras OPERISTICAMENTE ABIERTA y CONFRONTO, Divas de ópera en distintos teatros de Mendoza desde 2012 hasta 2019. Formó parte del Grupo Ópera de Cámara Bohemia participando en varias ediciones del Festival Internacional Música Clásica Por los Caminos del Vino. Desde 2020 realiza cursos de armonía de SADAIC ( con Ernesto Snajer), de Marketing para Músicos ( con Gustavo Machado) y de Producción musical e ingeniería en sonido con Diego Denegri en Mendoza. Desde 2020 se dedica a la realización de un álbum con temas propios, algunos compartidos con Fernando Pedernera, entre ellos la cueca Río Trapiche y el aire de zamba Tito azul cantando a dúo con Pocho Sosa. Sus canciones son de un estilo personal muy argentinas.

2 – LRA 11 COMODORO RIVADAVIA – Un día de domingo – Gustavo Chandía & Amigos

Gustavo inició su carrera desde muy pequeño, a los 10 años comenzó a presentarse en público, cantando folclore. Su primera composición llegó a los 8 años, tras dedicarle una zamba a la pérdida de su abuela materna. En 2015, su disco “Pensando en ti”, fue lanzado mundialmente en todas las plataformas streaming de música, por las discográficas españolas: Cultural Promoter y New Label.

En esa producción Gustavo, grabó 9 temas propios y una destacada versión Funky de “Vivir así es morir de amor”, de Camilo Sesto. Grabó con Aluna, una versión de “Que hermosa estas allí”, de Víctor Heredia, provocando que el propio autor se comunicara para felicitarlo y agradecer por la interpretación y el arreglo. Después de recorrer varios escenarios de Argentina,

presentando el disco con el show llamado “Cantando la vida es mejor”, hoy se encuentra realizando “Gustavo Chandía Acústico”. Con la misma calidad y calidez de siempre, ésta vez, llega el escenario con versiones acústicas de sus canciones y de hits de referentes del género.

Sigue incursionando en composiciones propias, para enriquecer su repertorio, produciendo las canciones de la mano del reconocido trío argentino Dos Más Uno, trabajo que próximamente estará disponible para todo el público que sigue su carrera.

3 – LRA 21 SANTIAGO DEL ESTERO – En el camino – Los Lugones

Alfredo y Francisco Lugones, músicos santiagueños que integran el grupo musical “Los Lugones”. Su propuesta musical, impregnada de santiagueñidad y compromiso, ha calado profundamente en su propia tierra y en gran parte del país.

Los Lugones integrados por los hermanos Francisco y Alfredo Lugones, autores, compositores e intérpretes, comienzan su iniciación musical en La Banda, Santiago del Estero el año 2002.

En 2004 graban su primer demo de difusión “EN BUSCA DE UN NUEVO SITIO” Un material de 8 temas de los cuales 2 son de su autoría: “Entre vino y sol” (Zamba) y “En busca de un nuevo sitio” (Chacarera). En ese mismo año son convocados para participar del “Festival Nacional de la Salamanca” donde son reconocidos con una mención especial por su participación, siendo ese el comienzo de su carrera profesional.

En 2006 realizan una serie de espectáculos denominados “LIBERANDO SENTIMIENTOS”, en el cual se mostraban muchas composiciones propias del dúo como “Hermanado el Pueblo”, “Sangre de un Crisol”, “Inti Sonkoy”, “Hermanos del Camino”, “Pueblo Milenario”, “El Aliento a Seguir”.

En el año 2008 fueron invitados por el cantautor santiagueño “El Duende Garnica” a participar del disco “LA VUELTA DEL SANTIAGUEÑO” junto con otros artistas como Peteco Carabajal, Mario Álvarez Quiroga, Motta Luna, Orellana Lucca, Horacio Fontova, entre otros. Una Cantata de memoria colectiva que se sigue difundiendo por todo el país, donde pusieron sus voces en el tema “Vivir Llorando”.

En Enero del 2010 se consagraron ganadores del certamen “Pre Cosquín” en Santiago del Estero, llegando así a las semifinales en la Provincia de Córdoba.

En Mayo de 2013 fueron invitados por el reconocido artista friense Raly Barrionuevo a ser parte de la presentación de su disco “Rodar” en el Teatro 25 de Mayo de la ciudad de Santiago del Estero.

En Junio de 2018 editan “En el Camino” un disco de 14 canciones de las cuales 12 de ellas son de autoría propia, y en el que se destacan invitados especiales como Raly Barrionuevo, Dúo Orellana Lucca, el bailarín Juan Saavedra y más de 15 músicos que formaron parte de ese proyecto.

En Enero del 2019 presentaron su disco en conferencias de prensa en la ciudad de Cosquín para más de 50 medios de todo el pais y exterior. Realizaron la presentación al público en “La Fiesta del Violinero” la peña más convocante de la ciudad de durante el mes de enero.

En Abril de 2019 lanzan su primer videoclip “En El Camino” la canción que le da el título a su producción discográfica.

Son y fueron participes de muchos festivales provinciales y nacionales, peñas y recitales, en los que se destacan: Festival Nacional del Folklore en Cosquín, Fest. Nacional de la Salamanca, Fest. Nacional de La Chacarera, Fest. de la Canción, entre otros.

4 – LRA 52 CHOS MALAL – Culpable – Sole Gilabert

Mi nombre es Gilabert Soledad, nací en Rincón de los Sauces, Neuquén, tengo 23 años. Mi primer escenario fue a los 10 años, muy tímida introvertida.

De a poco a los 15 años aproximadamente me animé a más escenarios, concursos de canto, eventos locales y culturales, etc. Estuve en una banda de rock alternativo acústicos, también en una grupo de chicas (violín, guitarra y voz) y en una banda de cumbia “Grupo Libra” .

En el 2021 decidí subir videos, anotarme en concursos por Instagram. Me entusiasmaba la idea de las redes y la difusión y es así que logré que el productor Guillermo Marin me convoque para cantar en el concurso de canto Talentos federales en el Teatro Brodway de BS AS. Me gusta cantar en todo momento, esté feliz, mal, preocupada, alegre, lo que sea siempre canto es mí manera de canalizar los sentimientos. Me gusta llegar a la gente y nunca imitar, cantar canciones que me gustan a mí y hacerlas propia. De a poco empecé a componer mis canciones, la primera se llama “culpable”

5 – LRA 42 GUALEGUAYCHÚ – Río herido – Damián Lemes

Damián Lemes es un cantor y compositor oriundo de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. En sus casi dos décadas con la música ha recorrido innumerables escenarios del país y el exterior. Lleva editados cuatro discos como solista: Canciones del gajo al suelo (2011), Hijas del aguacero (2015), Obrador (2018) y ¡Guarango! (2020).

Participó de importantes festivales como, por ejemplo, el Festival Nacional de Folklore en Cosquín (Cdba.), el Festival de Doma y Folklore en Jesús María (Cba.), el Festival de Música Popular en Baradero (Bs. As.), donde además ganó el certamen Pre Baradero como Mejor Solista Vocal, la Fiesta Nacional del Chamamé en Corrientes, y casi todos los festivales y fiestas populares de la región litoral, algunos como parte de La Sincopada, otros como vocalista del Ensamble Creciente, como parte de la delegación de su provincia o con su proyecto solista. También realizó una gira por Europa.

Ha sido convocado por referentes del género como Raúl Barboza, Chango Spasiuk, Ramón Ayala, Carlos Aguirre, Liliana Herrero, entre otros, para compartir diferentes escenarios. Varios de ellos han participado en sus discos. En su provincia recibió diversos reconocimientos, entre ellos la Distinción al Mérito Artístico otorgada por el Senado de la provincia de Entre Ríos.

6 -LRA 22 JUJUY – Querido Jujuy – Jujeños

El grupo está integrado por Omar Monaldi, José Rangeón y Gastón Yañez y tienen editado un disco llamado “Guitarrero”. Pisaron fuerte en el escenario del Festival de Jesús María 2018, donde obtuvieron una mención de honor y presentaron su material discográfico.

Acaban de presentar su 2do. disco “Querido Jujuy” que incluye nuevas composiciones de sus integrantes José Rangeon, Omar Monaldi y Gastón Yañez; que junto a Sebastián López (Los Tekis) sumaron ideas para la creación de las doce canciones que conforman el nuevo material.

7 -LT 14 GRAL. URGQUIZA. PARANÁ – Chamarrita del Nazareno – Litoral Tagué

Dueños de un estilo propio y particular comienzan a transitar escenarios de toda la región a partir del año 2015, con músicos de amplia trayectoria (algunos cumpliendo ya 30 años de escenarios en distintos grupos musicales). Llevan adelante éste proyecto con la seriedad y el compromiso que el género merece. Con una instrumentación tradicional interpretan obras propias, como así también, clásicos del repertorio litoraleño; entre los estilos abordados se encuentran chamamé, rasguido doble y chamarritas, entre otros.

Ganadores del certamen pre-mate PARANÁ en su rubro para luego actuar en dicha fiesta en la edición del año 2016.

En el año 2016 han sacado a la venta su primer material discográfico “andando” que cuenta con canciones de autoría del grupo y grandes composiciones del chamamé. Disco que ya fue presentado en varios festivales de ciudades entrerrianas, radios y canales de televisión abierta y de cable.

Entre los escenarios recorridos por la agrupación se encuentran: FIESTA DEL ASADO CON CUERO EN VIALE, EL ENCUENTRO ENTRERRIANO DE FOLKLORE DE VILLAGUAY, FIESTA DEL MATE 2016/2017 PARANÁ, TEATRO 3 DE FEBRERO PARANÁ, FESTIVAL DE JINETEADA Y FOLCLORE DE DIAMANTE EN 2018 Y 2020, FESTIVAL DE LA DEMOCRACIA DE HASENKAMP, PEÑAS DEL FESTIVAL DE FEDERAL, BAILANTAS DE FEDERAL, FESTIVAL DEL CHAMAMÉ DE FEDERAL, FIESTA DEL PAN CASERO SAUCE DE LUNA e innumerables peñas de distintas instituciones y agrupaciones tradicionalistas, como así también en aniversarios de ciudades entrerrianas.

En 2019 sale a la luz “Mi suelo entrerriano” y el grupo vuelve a retomar la vena del chamamé y la música del litoral con la fuerza y energía que ya había mostrado en su primer trabajo discográfico.

Se escucha una sonoridad potente de todos los instrumentos en especial del bajo y del acordeón a piano además de la personal voz de su cantante, mientras que las guitarras aportan un contraste

tímbrico y melódico. A su vez el grupo mantiene la apuesta de los temas de composición propia que traen una mirada particular desde las diferentes influencias de parte de sus integrantes, como así también de los clásicos consagrados del género.

Este trabajo viene a sostener y mejorar los realizado en 2015 con su trabajo “Andando”. El disco cuenta además con la participación especial de artistas consagrados del género en el tema

dedicado a la ciudad de Federal y su festival nacional del chamamé. En abril de 2021 sale en todas las plataformas virtuales un sencillo que cuenta con 3 temas enganchados de autoría del conocido cantautor Paranaense Jorge Méndez, CANCIÓN DE PUERTO SÁNCHEZ, PUENTECITO DE LA PICADA Y EL VIEJO AGUARÁ.