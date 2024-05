Ranking Argentino de Canciones: Semana 183

En la temporada 2024, el Ranking Argentino de Canciones presentará nuevos artistas de lunes a viernes, y sábados y domingos volverá a emitir la obra de artistas que ya estuvieron presentes en ediciones anteriores del RAC.

El Ranking Argentino de Canciones es un proyecto que tiene como misión la difusión de la música nacional, entendiendo a las cincuenta emisoras de Radio Nacional como fuentes donde les oyentes tengan a disposición las diversas obras musicales argentinas. Las canciones populares clásicas, las que son parte de una agenda industrial, pero fundamentalmente las otras, las de los artistas independientes, las de aquellos trovadores y trovadoras, conjuntos, e intérpretes que con su canto representan culturalmente a diversas regiones del país.

También podes acceder al contenido del RAC a través de sus redes sociales. Encontralo en Instagram y Facebook.

1 - LRA 14 SANTA FE - "Princesa" - Versiones Sabineras

Javier Ensiso en voz, Exequiel Ricca en guitarras, Mara Giordano en coros, Jose Alaluf en bajo eléctrico y Bruno Gramaglia en batería son los integrantes de “VERSIONES SABINERAS” banda homenaje al cantautor Joaquín Sabina. Con una trayectoria de más de cinco años en este proyecto y como banda sólida, estos músicos santafesinos supieron generar y ganar un público que abarca varias generaciones, con muy buenas críticas en el ámbito artístico, presentándose en varias salas de la ciudad y en escenarios de nuestro país. Con su estilo personal e impronta musical nos ofrecen un show repleto de energía, historias, nostalgia, y emociones.

2 - LRA 5 ROSARIO FONTANARROSA - "Así te pega" - Perro Suizo

Del Barrio y los arrabales, de aquellas buenas amistades, de andanzas y anécdotas de esos sucesos de magia y enigmas surge en Rosario, a comienzos del año 2004 esta banda que cuenta historias de la vida y de corazones solitarios e itinerantes andamientos. Perro Suizo fusiona el Rock and Roll y Rythm & blues con baladas y música country con una mística única. Hoy llega a sus oídos con un repertorio de canciones propias que se pueden disfrutar plenamente de su sonoridad y particular energía. Dedicada a abrir nuevos caminos y a tomarse la música con amor y pura entrega, pareciera que los años se asientan cada vez mejor en esta banda que ya no puede dejar de crear y de tocar. Saludos cordiales a todos y a todas las personas que se sumen a este tren. Sean bienvenidos!

3 - LV 8 LIBERTADOR MENDOZA "Un poco de lluvia" - Marcelo Zoloa

"La Balada del Desierto y la Montaña" Se trata del 2do. disco solista de Marcelo Zoloa. El mismo fue grabado en 2022 en Vade Records (BsAs), bajo la producción artística del propio Zoloa y Héctor Camaño.

Cuenta siete canciones inéditas, que navegan inmersas en un concepto absolutamente ecléctico. Ese amplio abanico va desde la ironía de un tema recitado sobre una sostenida base electrónica denominado “Vos qué pensás?” impregnado por influencias de la legendaria banda Kraftwerk, al clima intimista de una canción desgarradora como “Los pájaros”, donde el autor confiesa los días difíciles que atravesó en terapia intensiva.

4 - LRA 26 RESISTENCIA "Luzoscopía" - Seba Ibarra y La Charo

Seba Ibarra es un cantante y compositor del Nordeste argentino. Toma elementos rítmicos regionales y los combina con distintos géneros latinoamericanos. Tiene cuatro discos grabados en Argentina y uno editado en Japón. El 14 de diciembre está programado el lanzamiento de su quinto disco.

Las letras de este artista tienen un marcado aire paisajista donde se cuenta que la gente es parte fundamental del paisaje y que también el entorno donde habitamos nos marca definitivamente.

LUZOSCOPÍA es un single interpretado por Seba Ibarra y La Charo. Con arreglos de Diego Cubilla y la producción de Ipsilon. Es una canción que nos lleva por diferentes impresiones de la vida teniendo como punto de partida esa melodía popular de la infancia donde todo comienza con un Veo… Veo...

Luzoscopía es una danza de imágenes y sonidos para disfrutar en todas las plataformas digitales de música y video.

5 - LRA 43 NEUQUÉN "La frontera" - Delta Calibre

Delta Calibre es un proyecto Musical/Visual con una estética marcada fuertemente en escena por el Spaghetti Western.

La banda se formo en Mayo del 2016 en la ciudad de Neuquén Capital, Patagonia Argentina, influenciados por la música de las películas del lejano oeste como "El bueno el malo y el feo"; o "Por un puñado de dólares"; pero provenientes del rock , esta agrupación logra fundir sonidos del desierto con distintos géneros musicales donde se hacen presentes líneas de bajo altamente melódicas, baterías y bombos con ritmos de galope , guitarras tremoladas con vibratos, riffs movedizos, y voces que van y vienen susurradas , cantadas y gritadas a los cuatro vientos!

Este grupo de forajidos esta formado por: Juan Esteban Della (Bateria), Nicolas Urrieta (Guitarra/voz) SebastIan Ruete (Bajo/coros) Juan Pablo Caramellino (Guitarra/Voz)

6 - LRA 15 NACIONAL TUCUMÁN MERCEDES SOSA - "Tucumán en zamba" - Los Taytas de Tucumán

Taytas proviene del vocablo quichua y significa “Padres”, en alusión a la manera en que nació el conjunto; llevando y trayendo a sus hijos del colegio. Un día la cooperadora necesitó juntar fondos y al ser músicos independientes se unieron para brindar un show y jamás se separaron.

Los Taytas de Tucumán está integrado por: Marcelo “Poyoyo” Isasmendi, Rody González, Jorge Antonio Bada y Oscar Alfredo Álvarez.

7 - LT 11 General Francisco Ramírez concepción del Uruguay - Soy Camionero - Marcos Martín

Marcos Martín, artista y camionero uruguayense que inició comenzó haciendo folklore y acercándose a la música tropical. Protagonista diferentes festivales regionales, tiene editados dos discos , uno de folklore y otro de cumbia.